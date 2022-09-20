Netcetera和萬事達卡攜手簡化數位支付：已加入萬事達卡Engage計畫，成為數位優先合作夥伴

蘇黎世--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Netcetera是全球性的軟體公司，也是安全、便捷的數位支付解決方案領域的專家。該公司已成為萬事達卡(Mastercard)的數位優先(Digital First)合作夥伴。萬事達卡的全球合作夥伴網路“Engage”為客戶提供由認證合格的科技和金融科技合作夥伴組成的網路，可以快速部署萬事達卡數位優先解決方案。這些解決方案（包括Netcetera的安全支付產品）可為消費者提供完全數位化的支付體驗。

數位支付無處不在：在消費者使用網路商店和各種應用程式，以及使用智慧型手機結帳時，均會遇到數位化的支付方式。而消費者對數位體驗的需求也在增長。Netcetera針對不同行業的客戶制定了數位優先策略，在超過25年的時間裡持續迎合這一趨勢。成為萬事達卡Engage Digital First合作夥伴是該策略實施過程中水到渠成的下一步，將進一步加快支付和銀行業數位轉型。Netcetera的安全支付解決方案使客戶能為消費者提供完全數位化和無縫的體驗。

萬事達卡正在建構強大的合格支援者網路，協助客戶利用engage計畫快速推出數位產品，從而為消費者帶來更多選擇。Netcetera很高興成為合格的合作夥伴並獲選加入這個不斷成長的網路。

這是Netcetera與萬事達卡成功合作，在全球提供安全、無摩擦支付的又一例證。2020年8月，雙方共同推出針對商戶的3DS PSD2測試平臺，並於2021年增加了針對發卡機構的測試平臺。

關於Netcetera

Netcetera是全球性的軟體公司，在安全數位支付、金融科技、媒體、運輸、醫療和保險等領域擁有尖端的IT產品和個人數位解決方案。超過2,500家銀行和發卡機構以及16萬家商戶都依賴該市場領導者的數位支付解決方案和全球認證的3-D安全產品來維護支付安全。Netcetera是由所有者管理的公司，業務涵蓋了整個IT生命週期，從構想和策略直至實施和營運。最新科技和成熟標準的平衡組合，確保了從大型專案到創新型初創企業的投資安全。Netcetera成立於1996年，是擁有約1,000名員工的控股公司，總部位於瑞士蘇黎世，在歐洲、亞洲和中東均設有分支機搆。更多資訊請造訪netcetera.com和LinkedIn。

關於萬事達卡(NYSE: MA)，www.mastercard.com

萬事達卡是支付產業的全球性科技公司。我們的使命是使交易安全、簡單、智慧和可及，以連接和推動包容性的數位經濟，使每個地方的每一個人都能受惠。利用安全的資料和網路、夥伴關係和熱情，我們的創新和解決方案可以幫助個人、金融機構、政府和企業發揮最大潛能。我們嚴謹的道德規範(DQ, decency quotient)驅動著我們的文化以及我們在公司內外所做的一切。憑藉在210多個國家和地區建立的聯繫，我們正在建構永續發展的世界，為所有人釋放無價的可能性。

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