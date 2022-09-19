Elliptic Labs与笔记本电脑制造商签署第五份扩展协议

挪威, 奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球Al软件公司, AI Virtual Smart Sensors™的领导者Elliptic Labs (OSE: ELABS) 与现有PC/笔记本电脑客户签署了第五份扩展合同. 该协议允许客户将Elliptic Labs的AI Virtual Presence Sensor™扩展应用至更多笔记本电脑型号中.

“笔记本市场和我们的客户对于我们AI Virtual Smart Sensor Platform的评价一向都非常积极, 我们现有的笔记本客户也按计划第五次与我们签署了扩展协议, 以便他们可以在更多笔记本电脑型号上使用我们的平台.” Elliptic Labs首席执行官Laila Danielsen 说, “笔记本电脑市场一直在寻求打造更智能, 更环保和更具创新性的产品, 我们的平台致力满足全球笔记本电脑市场的这些需求. 通过与我们的生态系统紧密合作以及我们强大的客户吸引力, 笔记本电脑市场为我们提供了稳固的增长机会.”

AI Virtual Smart Sensor, AI Virtual Presence Sensor和AI Virtual Smart Sensor Platform是Elliptic Labs的商标.

所有其他商标或服务市场均由其各自组织负责.

关于Elliptic Labs

Elliptic Labs是一家面向智能手机, 笔记本电脑, 物联网和汽车市场的国际企业. 公司成立于2006年, 衍生自挪威奥斯陆大学 (Oslo University) 的一家分支研究机构. 公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法, 提供直观的3D无接触手势交互, 接近感应和存在检测功能. 其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的, 生态友好的纯软件传感器, 并已有上几亿台设备搭载其技术. Elliptic Labs是市场上唯 - 家使用AI软件, 超声波和传感器融合进行大规模商用的软件公司. 公司在奥斯陆证券交易所 (Oslo Børs) 上市.

Elliptic Labs公司总部设在挪威, 在美国, 中国, 韩国, 中国台北和日本均有分支机构. Elliptic Labs的技术和专利在挪威开发, 归属公司专有.