Arctic Blue Beverages與Sarpaneva Design合作推出全新超豪華產品，並透過NFT進軍Web3

赫爾辛基--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Arctic Blue Legacy Gin是Arctic Blue Beverages即將上市的最新產品。該產品在芬蘭手工生產，隨後於橡木桶中熟化24個月。Arctic Blue Legacy融合了Timo Sarpaneva世界知名的玻璃設計與釀酒大師Asko Ryynänen榮獲國際獎項的專業素養，在2021年國際紅酒與烈酒大賽以及2022年舊金山世界烈酒大賽中榮獲頂級殊榮。

Legacy獨一無二的瓶體設計以1976年為Iittala設計的E415原型作品為依據。E415由極具國際影響力的芬蘭設計大師Timo Sarpaneva (1926-2006)操刀。Legacy名貴的木盒以Sarpaneva的雕塑《Gateway to Dreams》為靈感。在Sarpaneva Design與Infinity的攜手努力之下，Timo Sarpaneva的原始設計被巧妙地賦予新用途，繼而形成Arctic Blue Legacy的外觀。

Timo Sarpaneva之子、Sarpaneva Design執行長Aleksei Sarpaneva表示：「我們非常興奮。能夠遇到一款卓越的產品，令人非常振奮，我們將繼續發揚Timo的傳承。」

Arctic Blue Legacy的購買權將以非同質化代幣(NFT)的方式發行。NFT是存於區塊鏈上的記錄，與某個獨一無二、無法複製的數位或實體資產掛鉤。NFT的主要功能涵蓋數位所有權證明和持有者福利。在NFT持有者決定行使其購買權或透過以太坊區塊鏈轉讓其所有權之前，該產品將儲存於Arctic Blue Beverages並受到專業照顧。Arctic Blue Legacy是一件奢華產品，而數位所有權證明能夠帶來無縫的全球次級市場，為NFT交易或贈予提供便利。

Arctic Blue Beverages進軍Web3的合作者為Web3數位代理機構Struggle C&C Ltd。

Struggle C&C執行長Kasper Karimaa表示：「作為代理合作夥伴，能夠加入Arctic Blue Beverages的Web3轉型歷程，我們感到十分榮幸。這是重大時刻，因為Arctic Blue Beverages是首批進軍NFT領域的北歐上市公司之一。當今的科技為數位所有權以及社群建構提供了新標準。」

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