Arctic Blue Beverages携手Sarpaneva Design推出全新超豪华产品，并通过NFT进军Web3

赫尔辛基--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Arctic Blue Legacy Gin是Arctic Blue Beverages即将上市的最新产品。该产品在芬兰手工生产，随后于橡木桶中熟化24个月。Arctic Blue Legacy融合了Timo Sarpaneva世界知名的玻璃设计与酿酒大师Asko Ryynänen荣获国际奖项的专业素养，在2021年国际红酒与烈酒大赛以及2022年旧金山世界烈酒大赛中荣获顶级殊荣。

Legacy独一无二的瓶体设计基于1976年为Iittala设计的E415原型作品。E415由极具国际影响力的芬兰设计大师Timo Sarpaneva (1926-2006)操刀。Legacy名贵的木盒以Sarpaneva的雕塑《Gateway to Dreams》为灵感。在Sarpaneva Design与Infinity的携手努力之下，Timo Sarpaneva的原始设计被巧妙地赋予了新用途，继而形成了Arctic Blue Legacy的外观。

Timo Sarpaneva之子、Sarpaneva Design首席执行官Aleksei Sarpaneva表示：“我们非常兴奋。能够遇到一款卓越的产品，令人非常振奋，我们将继续发扬Timo的传承。”

Arctic Blue Legacy的购买权将以非同质化代币(NFT)的方式发行。NFT是存于区块链上的记录，与某个独一无二、无法复制的数字或实体资产挂钩。NFT的主要功能涵盖数字所有权证明和持有者福利。在NFT持有者决定行使其购买权或通过以太坊区块链转让其所有权之前，该产品将储存于Arctic Blue Beverages，并得到其专业照看。Arctic Blue Legacy是一件奢华产品，而数字所有权证明能够带来无缝的全球二级市场，为NFT交易或赠予提供便利。

Arctic Blue Beverages进军Web3的合作方为Web3数字代理机构Struggle C&C Ltd。

Struggle C&C首席执行官Kasper Karimaa表示：“作为代理合作伙伴，能够加入Arctic Blue Beverages的Web3转型历程，我们感到十分荣幸。这是一个重大时刻，因为Arctic Blue Beverages是首批进军NFT领域的北欧上市公司之一。当今的技术为数字所有权以及社区构建提供了新的标准。”

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