在第三屆年度Network for Teaching Entrepreneurship世界創新系列賽挑戰賽中，玫琳凱圍繞「聯合國永續發展目標14：海洋生態」向全球青年發出挑戰

達拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--女性賦權和創業領域的主要企業宣導者玫琳凱公司(Mary Kay Inc.)宣布，公司將與Network for Teaching Entrepreneurship (NFTE)合作舉辦第三屆年度世界創新系列賽(WSI)挑戰賽。這項全球性賽事將邀請13至24歲的青年參加，在檢驗其批判性思維技能的同時，讓他們能夠參與解決當今人類面臨的一些極其嚴峻的挑戰，推動實現聯合國永續發展目標(SDG)。

玫琳凱的WSI挑戰賽將於9月15日，也即世界清潔日(World Clean Up Day)揭開序幕。玫琳凱挑戰賽鼓勵青年企業家提交創新解決方案，以回應聯合國永續發展目標14：海洋生態(UN SDG 14: Life Below Water)。具體而言，挑戰賽鼓勵學生們設計解決方案，進一步推動有關全球海洋生態系統和海岸社群的對話和/或保護。

玫琳凱營運長Deborah Gibbins表示：「地球上的所有生命都始於海洋，且依賴於海洋。水是地球上無比珍貴的資源。至關重要的是，我們不僅要尊重水資源，同時還要竭盡所能保護水資源。新一代的全球思想者和領導者已在著手解決人們對這些關鍵領域的擔憂，並主導了多項對話措施。全球青年人在幫助推動生態系統和生物多樣性對話方面所發揮的作用，令我們倍感振奮。」

在2020年初次與NFTE世界創新系列賽的合作中，玫琳凱圍繞聯合國永續發展目標12：責任消費與生產(UN SDG 12: Responsible Consumption and Production)，贊助了WSI的挑戰項目。該專案鼓勵青年企業家透過設計產品、服務和倡議來促進織物的再利用或升級再造。2021年，玫琳凱圍繞聯合國永續發展目標5：性別平等(UN SDG 5: Gender Equality)，贊助了第二屆WSI挑戰賽 。參賽學生需要透過開發相關專案來促進職場公平，並確保婦女和女童能夠公平地獲得經濟機會。

NFTE總裁兼執行長J.D. LaRock博士表示：「玫琳凱全球海洋對話挑戰賽(Global Oceans Conservations Challenge)激勵參加WSI挑戰賽的年輕選手圍繞水品質提出大膽想法。學生們在課堂上瞭解到水是健康生態系統的根本。而在經歷了WSI這類活動的洗禮之後，他們將獲得維持這一資源的能力。他們可以構思不同的方式來呵護海洋生命，護衛海洋，保障人們獲取平價清潔飲用水的管道，保護水資源免受污染，解決過度消費，或透過其他方式幫助保護我們的生態系統，造福子孫後代。所有這些都將帶來很大的影響力。」

NFTE是一家全球性的非營利性教育機構，專注於賦予低收入社區創業能力。成立逾35年來，該機構已在全球培訓了數以萬計的教師，以及遠超100萬的青年學員。每年秋季，NFTE都會圍繞WSI賽事推出一系列新挑戰項目，並邀請企業贊助商合作解決與聯合國永續發展目標有關的問題。2022年NFTE世界創新系列賽由Citi Foundation主辦，包括由玫琳凱、MetLife Foundation、萬事達卡、Bank of the West、Link、Maxar、安永(EY)、ServiceNow和Zuora贊助的挑戰賽。賽事前三名將於2023年初宣布。

如需瞭解世界創新系列賽以及所有挑戰賽的更多資訊，請造訪https://innovation.nfte.com/。

關於玫琳凱

玫琳凱·艾施(Mary Kay Ash)是最先突破無形天花板的企業家之一，在1963年就創立了她夢想中的美容公司，目標只有一個：豐富女性人生。如今這個夢想開花結果。玫琳凱成為了一家營業額達到數十億美元的公司，在近40個國家擁有數百萬獨立銷售會員。作為一家創業發展公司，玫琳凱致力於透過教育、指導、倡議、網路和創新，賦能女性以實現她們的經濟獨立。玫琳凱專注於投資美麗背後的科學，打造最先進的護膚品、彩妝、營養補充劑和香水。玫琳凱認為，豐富當前的生活是為了實現永續的未來，堅持與來自世界各地的組織合作，共同專注於業務卓越、支持癌症研究、推動性別平等、保護家庭暴力倖存者、美化我們的社區，並鼓勵兒童追逐自己的夢想。如需瞭解更多資訊，請造訪：marykayglobal.com，還可以透過Facebook、Instagram和LinkedIn找到我們，或者關注我們的Twitter。

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