在第三届年度Network for Teaching Entrepreneurship世界创新系列赛挑战赛中，玫琳凯围绕“联合国可持续发展目标14：水下生命”向全球青年发出挑战

达拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--女性赋权和创业领域的主要企业倡导者玫琳凯公司(Mary Kay Inc.)宣布，公司将与Network for Teaching Entrepreneurship (NFTE)合作举办第三届年度世界创新系列赛(WSI)挑战赛。这一全球性赛事将邀请13至24岁的青年参加，在检验其批判性思维技能的同时，让他们能够参与解决当今人类面临的一些极其严峻的挑战，推动实现联合国可持续发展目标(SDG)。

玫琳凯的WSI挑战赛将于9月15日，也即世界清洁日(World Clean Up Day)拉开帷幕。玫琳凯挑战赛鼓励青年企业家提交创新解决方案，以响应联合国可持续发展目标14：水下生命(UN SDG 14: Life Below Water)。具体而言，挑战赛鼓励学生们设计解决方案，进一步推动有关全球海洋生态系统和海岸社区的对话和/或保护。

玫琳凯首席运营官Deborah Gibbins表示：“地球上的所有生命都始于海洋，且依赖于海洋。水是地球上无比珍贵的资源。至关重要的是，我们不仅要尊重水资源，同时还要竭尽所能保护水资源。新一代的全球思想者和领导者已在着手解决人们对这些关键领域的担忧，并主导了多项对话举措。全球青年人在帮助推动生态系统和生物多样性对话方面所发挥的作用，令我们倍感振奋。”

在2020年初次与NFTE世界创新系列赛的合作中，玫琳凯围绕联合国可持续发展目标12：负责任消费和生产(UN SDG 12: Responsible Consumption and Production)，赞助了WSI的挑战项目。该项目鼓励青年企业家通过设计产品、服务和倡议来促进织物的再利用或升级再造。2021年，玫琳凯围绕联合国可持续发展目标5：性别公平(UN SDG 5: Gender Equality)，赞助了第二届WSI挑战赛 。参赛学生需要通过开发相关项目来促进职场公平，并确保妇女和女童能够公平地获得经济机会。

NFTE总裁兼首席执行官J.D. LaRock博士表示：“玫琳凯全球海洋对话挑战赛(Global Oceans Conservations Challenge)激励参加WSI挑战赛的年轻选手围绕水质量提出大胆想法。学生们在课堂上了解到水是健康生态系统的根本。而在经历了WSI这类活动的洗礼之后，他们将获得维持这一资源的能力。他们可以构思不同的方式来呵护海洋生命，护卫海洋，保障人们获取平价清洁饮用水的渠道，保护水资源免受污染，解决过度消费，或通过其他方式帮助保护我们的生态系统，造福子孙后代。所有这些都将带来很大的影响力。”

NFTE是一家全球性的非营利性教育机构，专注于赋予低收入社区创业能力。成立逾35年来，该机构已在全球培训了数以万计的教师，以及远超100万的青年学员。每年秋季，NFTE都会围绕WSI赛事推出一系列新挑战项目，并邀请企业赞助商合作解决与联合国可持续发展目标有关的问题。2022年NFTE世界创新系列赛由Citi Foundation主办，包括由玫琳凯、MetLife Foundation、万事达卡、Bank of the West、Link、Maxar、安永(EY)、ServiceNow和Zuora赞助的挑战赛。赛事前三名将于2023年初宣布。

如需了解世界创新系列赛以及所有挑战赛的更多信息，请访问https://innovation.nfte.com/。

关于玫琳凯

玫琳凯·艾施是最先突破无形天花板的企业家之一，在1963年就创立了她梦想中的美容公司，目标只有一个：丰富女性人生。如今这个梦想开花结果。玫琳凯成为了一家营业额达到数十亿美元的公司，在近40个国家拥有数百万独立销售成员。作为一家创业发展公司，玫琳凯致力于通过教育、指导、倡议、网络和创新，赋能女性以实现她们的经济独立。玫琳凯专注于投资美丽背后的科学，打造最先进的护肤品、彩妆、营养补充剂和香水。玫琳凯认为，丰富当前的生活是为了实现可持续的未来，坚持与来自世界各地的组织合作，共同专注于业务卓越、支持癌症研究、推进性别平等、保护家庭暴力幸存者、美化我们的社区，并鼓励儿童追逐自己的梦想。如需了解更多信息，请访问：marykayglobal.com，还可以通过Facebook、Instagram和LinkedIn找到我们，或者关注我们的Twitter。

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