Mary Kay desafia a juventude global a promover o ODS 14: Vida na água no terceiro desafio anual da World Series of Innovation de Rede de Ensino para o Empreendedorismo

Network for Teaching Entrepreneurship an international nonprofit organization providing entrepreneurship training and educational programs to middle and high school students, college students, and adults (Graphic: Network for Teaching Entrepreneurship)

Mary Kay challenges global youth to address SDG 14: Life Below Water and protect coastal ecosystems and marine life. (Credit: Mary Kay Inc.)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc., uma das principais defensoras corporativas do empoderamento e empreendedorismo das mulheres, anuncia o seu terceiro desafio anual da World Series of Innovation (WSI) em parceria com a Rede de Ensino para o Empreendedorismo (NFTE). A competição global convida jovens de 13 a 14 anos a testar suas habilidades de pensamento crítico e se envolver na solução de alguns dos maiores desafios que a humanidade enfrenta hoje para o avanço dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

O desafio WSI da Mary Kay tem início em 15 de setembro, junto com o Dia Mundial da Limpeza. O desafio da Mary Kay encoraja empreendedores jovens a enviar soluções inovadoras que abordem o ODS 14: Vida na água. Especificamente, os alunos são desafiados a desenvolver uma solução que promova a conservação e/ou proteção dos ecossistemas marinhos e comunidades costeiras do mundo.

“Toda a vida na terra começa e depende dos oceanos. A água é o recurso mais valioso em nosso planeta, e é essencial não só respeitar esse recurso, mas fazer nossa parte para protegê-lo”, disse Deborah Gibbins, diretora de operações na Mary Kay Inc. “A próxima geração de pensadores e líderes globais já está lidando com estas áreas essenciais de preocupação e liderando os esforços de conservação. Estamos empolgados em ver como os jovens do mundo podem ajudar a promover os ecossistemas e a conservação da biodiversidade a nível global.”

Em seu primeiro ano de parceria com o NFTE World Series of Innovation em 2020, a Mary Kay patrocinou um desafio WSI para o ODS 12 da ONU: Consumo e Produção Responsáveis. Jovens empreendedores foram incentivados a conceber um produto, serviço ou iniciativa que promovesse a reutilização ou renovação de produtos têxteis. Em 2021, a Mary Kay patrocinou o seu segundo desafio WSI para promover o ODS 5 da ONU: Igualdade de Gênero. Os alunos receberam a tarefa de desenvolver programas para promover a igualdade no local de trabalho e garantir o acesso igualitário a oportunidades econômicas para mulheres e meninas.

“O Mary Kay Global Oceans Conservations Challenge (Desafio global de Conservação dos Oceanos da Mary Kay) desafia nossos jovens competidores do WSI a pensar abrangentemente sobre a qualidade da água”, disse o Dr. J.D. LaRock, presidente e diretor executivo (CEO) da NFTE. “Nas salas de aula, os alunos aprendem que a água é fundamental para um ecossistema saudável. Entretanto, por meio de experiências como o WSI, eles se tornam capacitados para sustentar este recurso. Eles podem idealizar maneiras de cuidar da vida marinha, proteger os oceanos, garantir o acesso acessível à água potável, proteger os recursos hídricos da poluição, combater o consumo excessivo ou ajudar a preservar nosso ecossistema para as próximas gerações. E isso é poderoso.”

A NFTE é uma organização educacional global sem fins lucrativos concentrada em levar o poder do empreendedorismo para comunidades de baixa renda. Desde sua fundação há mais de 35 anos, a NFTE formou milhares de professores e educou mais de um milhão de jovens do mundo inteiro. Todo outono, a NFTE lança um novo conjunto de desafios para a competição WSI e convida patrocinadores corporativos a promover os ODS da ONU. O 2022 NFTE World Series of Innovation é apresentado pela Citi Foundation e anuncia desafios patrocinados pela Mary Kay Inc., MetLife Foundation, Mastercard, Bank of the West, Link, Maxar, Ernst & Young, LLP (EY), ServiceNow e Zuora. Os três primeiros vencedores serão anunciados no início de 2023.

Para mais informações sobre o World Series of Innovation e todos os desafios, visite https://innovation.nfte.com/.

