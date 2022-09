Mary Kay sfida i giovani di tutto il mondo ad affrontare l'Obiettivo 14 per lo sviluppo sostenibile: vita sott'acqua nell'ambito della terza sfida annuale World Series of Innovation della NFTE

Network for Teaching Entrepreneurship an international nonprofit organization providing entrepreneurship training and educational programs to middle and high school students, college students, and adults (Graphic: Network for Teaching Entrepreneurship)

Mary Kay challenges global youth to address SDG 14: Life Below Water and protect coastal ecosystems and marine life. (Credit: Mary Kay Inc.)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc., una delle principali aziende sostenitrici dell'emancipazione e dell'imprenditoria femminili, annuncia la sua terza sfida World Series of Innovation (WSI) in collaborazione con l'organizzazione Network for Teaching Entrepreneurship (NFTE). Il concorso a livello globale invita i giovani di età compresa tra i 13 e i 24 anni a mettere alla prova le loro competenze di ragionamento critico e a partecipare alla risoluzione di alcune delle principali sfide che l'umanità si trova attualmente ad affrontare, per progredire verso il raggiungimento degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS).

La sfida WSI di Mary Kay avrà inizio il 15 settembre in occasione del World Clean Up Day. La sfida promossa da Mary Kay incoraggia i giovani imprenditori a presentare soluzioni innovative per raggiungere l'Obiettivo 14 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite: vita sott'acqua. Nello specifico, agli studenti viene chiesto di studiare una soluzione per promuovere ulteriormente la conservazione e/o la protezione degli ecosistemi marini e costieri a livello mondiale.

“Tutta la vita sulla Terra ha avuto inizio negli oceani e dipende da essi. L'acqua rappresenta la risorsa più preziosa del nostro pianeta ed è fondamentale non solo rispettarla, ma anche contribuire a proteggerla”, ha dichiarato Deborah Gibbins, Direttrice operativa per Mary Kay Inc. “La generazione futura di pensatori e leader globali sta già affontando queste aree cruciali di interesse, promuovendo sforzi nell'ambito della conservazione. Siamo impazienti di scoprire in che modo i giovani di tutto il mondo possono contribuire alla conservazione di escosistemi e biodiversità a livello globale."

Durante il suo primo anno di collaborazione alla World Series of Innovation di NFTE nel 2020, Mary Kay ha promosso una sfida WSI per l'Obiettivo 12 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite: consumo e produzione responsabili. I giovani imprenditori sono stati invitati a pensare a un prodotto, servizio o a un'iniziativa in grado di promuovere il riutilizzo o l'upcycling dei tessuti. Nel 2021, Mary Kay ha patrocinato la sua seconda sfida WSI per affrontare l'Obiettivo 5 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite: uguaglianza di genere. Gli studenti sono stati incaricati di sviluppare programmi per la promozione dell'uguaglianza di genere sul posto di lavoro e per garantire la parità di accesso alle opportunità economiche per donne e ragazze.

“La sfida globale per la conservazione degli oceani promossa da Mary Kay sfida i nostri giovani concorrenti WSI a pensare in grande per quanto riguarda la qualità dell'acqua", ha spiegato J.D. LaRock, Presidente e CEO di NFTE. “Nelle aule, gli studenti imparano che l'acqua è fondamentale per un ecosistema in salute. È tuttavia grazie a esperienze come le sfide WSI che vengono responsabilizzati alla tutela di tale risorsa. Possono elaborare strategie per difendere la vita marina, salvaguardare gli oceani, garantire un accesso sostenibile all'acqua potabile, proteggere le risorse idriche dall'inquinamento, affrontare il consumo eccessivo e contribuire alla preservazione del nostro ecosistema per le prossime generazioni. Si tratta di qualcosa di molto potente.”

NFTE è un'organizzazione globale non profit per l'istruzione che ha come principale obiettivo portare la forza dell'imprenditorialità nelle comunità a basso reddito. Da quando è stata istituita, più di 35 anni fa, NFTE ha formato migliaia di insegnanti e garantito istruzione a più di un milione di giovani a livello mondiale. Ogni autunno, NFTE lancia una nuova serie di sfide per il concorso WSI e invita sponsor aziendali ad affrontare gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. La WSI di NFTE del 2022 è presentata da Citi Foundation e comprende sfide sponsorizzate da Mary Kay Inc., MetLife Foundation, Mastercard, Bank of the West, Link, Maxar, Ernst & Young, LLP (EY), ServiceNow e Zuora. I nomi dei primi tre vincitori verranno annunciati all'inizio del 2023.

Per ulteriori informazioni sul concorso World Series of Innovation e su tutte le sfide, visitare il sito https://innovation.nfte.com/.

Profilo di Mary Kay

Annoverata tra quanti hanno abbattuto le barriere per le pari opportunità, Mary Kay Ash ha fondato la sua azienda di prodotti di bellezza nel 1963, con un obiettivo: arricchire le vite delle donne. Tale sogno si è trasformato in una società da diversi miliardi di dollari, con una forza lavoro che conta milioni di collaboratori autonomi in quasi 40 paesi. In quanto società dedita allo sviluppo imprenditoriale, Mary Kay si impegna per l'emancipazione delle donne nel loro percorso, attraverso formazione, mentorship, patrocinio, networking e innovazione. Mary Kay si dedica a investire nella scienza alla base dei prodotti di bellezza e alla realizzazione di prodotti per la pelle, cosmetici per il trucco, integratori alimentari e fragranze. Mary Kay crede nell'importanza di arricchire oggi le vite per garantire un futuro sostenibile, e collabora con organizzazioni di tutto il mondo che si dedicano alla promozione dell'eccellenza aziendale, al sostegno della ricerca sul cancro, all'avanzamento della parità di genere, alla protezione di survivor di abusi domestici, all'abbellimento delle nostre comunità e a spronare i bambini a inseguire i loro sogni. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito marykayglobal.com, oppure trovarci su Facebook, Instagram, e LinkedIn, o seguirci su Twitter.

