Mary Kay daagt jongeren wereldwijd uit om SDG 14: Leven onder water aan te pakken in derde jaarlijkse World Series of Innovation Challenge van Network for Teaching Entrepreneurship

Network for Teaching Entrepreneurship an international nonprofit organization providing entrepreneurship training and educational programs to middle and high school students, college students, and adults (Graphic: Network for Teaching Entrepreneurship)

Mary Kay challenges global youth to address SDG 14: Life Below Water and protect coastal ecosystems and marine life. (Credit: Mary Kay Inc.)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc., een toonaangevende zakelijke pleitbezorger van empowerment en ondernemerschap van vrouwen, kondigt haar derde jaarlijkse World Series of Innovation (WSI)-uitdaging in samenwerking met het Network for Teaching Entrepreneurship (NFTE). De wereldwijde competitie nodigt jongeren van 13-24 jaar uit om hun kritische denkvaardigheden op de proef te stellen en betrokken te raken bij het oplossen van enkele van de grootste uitdagingen waarmee de mensheid vandaag de dag wordt geconfronteerd om de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDGs) te bevorderen.

De WSI-uitdaging van Mary Kay begint op 15 september in combinatie met World Clean Up Day. De Mary Kay-uitdaging moedigt jonge ondernemers aan om innovatieve oplossingen in te dienen om UN SDG 14: Leven onder water aan te pakken. In het bijzonder worden studenten uitgedaagd om een oplossing te ontwerpen om het behoud en/of de bescherming van de mariene ecosystemen en kustgemeenschappen van de wereld te bevorderen.

"Al het leven op aarde begon in en is afhankelijk van onze oceanen. Water is de meest waardevolle hulpbron op onze planeet en het is van essentieel belang dat we het niet alleen respecteren, maar ook ons steentje bijdragen om het te beschermen," aldus Deborah Gibbins, Chief Operating Officer van Mary Kay Inc. "De volgende generatie van wereldwijde denkers en leiders pakken deze kritieke aandachtsgebieden al aan en lopen voorop bij de inspanningen op het gebied van natuurbehoud. We zijn verheugd om te zien hoe de jeugd van de wereld kan helpen om ecosystemen en het behoud van biodiversiteit wereldwijd te bevorderen."

In het eerste jaar dat Mary Kay samenwerkte met de NFTE World Series of Innovation in 2020, sponsorde Mary Kay een WSI-uitdaging voor UN SDG 12: Verantwoordelijke consumptie en productie. Jonge ondernemers werden aangemoedigd om een product, dienst of initiatief te ontwerpen dat het hergebruik of de upcycling van textiel promoot. In 2021 sponsorde Mary Kay de tweede WSI-uitdaging om UN SDG 5: Gendergelijkheid aan te pakken. Studenten kregen de opdracht programma's te ontwikkelen om gelijkheid op de werkplek te bevorderen en gelijke toegang tot economische kansen voor vrouwen en meisjes te waarborgen.

"De Mary Kay Global Oceans Conservations Challenge daagt onze jonge WSI-strijders uit om groots na te denken over waterkwaliteit," stelde Dr. J.D. LaRock, President en CEO van NFTE. "In klaslokalen leren studenten dat water fundamenteel is voor een gezond ecosysteem. Door ervaringen zoals WSI worden ze echter in staat gesteld om die hulpbron in stand te houden. Ze kunnen manieren bedenken om voor het leven in zee te zorgen, oceanen te beschermen, betaalbare toegang tot schoon drinkwater te verzekeren, waterbronnen te beschermen tegen vervuiling, overconsumptie aan te pakken of op een andere manier ons ecosysteem te helpen behouden voor toekomstige generaties. Dat is iets krachtigs."

NFTE is een wereldwijde educatieve non-profitorganisatie die zich richt op het brengen van de kracht van ondernemerschap naar gemeenschappen met lage inkomens. Sinds de oprichting meer dan 35 jaar geleden heeft NFTE duizenden leraren opgeleid en wereldwijd meer dan een miljoen jonge mensen onderwijs geboden. Elk najaar lanceert NFTE een nieuwe reeks uitdagingen voor de WSI-competitie en nodigt sponsors uit het bedrijfsleven uit om de SDG's van de VN aan te pakken. De NFTE World Series of Innovation 2022 wordt gepresenteerd door Citi Foundation en bevat uitdagingen die worden gesponsord door Mary Kay Inc., MetLife Foundation, Mastercard, Bank of the West, Link, Maxar, Ernst & Young, LLP (EY), ServiceNow en Zuora. De top drie winnaars worden begin 2023 bekendgemaakt.

Ga voor meer informatie over de World Series of Innovation en alle uitdagingen naar https://innovation.nfte.com/.

