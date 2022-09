Mary Kay invite la jeunesse mondiale à promouvoir l'ODD 14: vie aquatique durant le troisième défi annuel World Series of Innovation du Network for Teaching Entrepreneurship

Network for Teaching Entrepreneurship an international nonprofit organization providing entrepreneurship training and educational programs to middle and high school students, college students, and adults (Graphic: Network for Teaching Entrepreneurship)

Mary Kay challenges global youth to address SDG 14: Life Below Water and protect coastal ecosystems and marine life. (Credit: Mary Kay Inc.)

Mary Kay challenges global youth to address SDG 14: Life Below Water and protect coastal ecosystems and marine life. (Credit: Mary Kay Inc.)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc., un chef de file de l'autonomisation des femmes et de l'entrepreneuriat, annonce son troisième défi annuel World Series of Innovation (WSI) en partenariat avec Network for Teaching Entrepreneurship (NFTE). Ce concours mondial invite des jeunes âgés de 13 à 24 ans à mettre à l'épreuve leur esprit critique et à tenter de résoudre certains des plus grands défis auxquels l'humanité est confrontée pour promouvoir les Objectifs de développement durable de l'ONU (ODD).

Le défi WSI de Mary Kay débute le 15 septembre en conjonction avec la Journée mondiale du nettoyage de la planète. Le défi de Mary Kay encourage les jeunes entrepreneurs à présenter des solutions innovantes pour répondre à l'ODD 14: vie aquatique. Plus précisément, les étudiants doivent concevoir une solution promouvant la conservation et/ou la protection des écosystèmes marins et des communautés côtières.

"Toute vie sur Terre a commencé dans l'océan et dépend de lui. L'eau est la ressource la plus précieuse de notre planète. Il est essentiel que nous la respections, mais aussi que nous contribuions tous à la protéger", déclare Deborah Gibbins, responsable des opérations, Mary Kay Inc. "La prochaine génération de penseurs et dirigeants mondiaux agist déjà dans ces domaines vitaux et mène les efforts de conservation. Nous serons ravis de découvrir comment la jeunesse mondiale peut aider à promouvoir la conservation des écosystèmes et de la biodiversité."

Durant sa première année de partenariat avec les World Series of Innovation du NFTE en 2020, Mary Kay a parrainé un défi WSI pour l'ODD 12: consommation et productions responsables. Les jeunes entrepreneurs étaient invités à concevoir un produit, un service ou une initiative promouvant la réutilisation ou le surcyclage des textiles. En 2021, Mary Kay a parrainé son deuxième défi WSI pour promouvoir l'ODD 5: égalité entre les sexes. Les étudiants étaient chargés de développer des programmes soutenant l'égalité au travail et garantissant aux femmes et aux filles un accès égal aux opportunités économiques.

"Le défi Conservations des océans de Mary Kay encourage les jeunes concurrents WSI à voir les choses en grand en matière de qualité de l'eau", déclare Dr J.D. LaRock, président et CEO de NFTE. "En classe, les élèves apprennent que l'eau est un élément fondamental dans un écosystème sain. Grâce à des expériences comme WSI, ils ont désormais la possibilité de préserver cette ressource. Ils peuvent réfléchir à des moyens de soutenir la vie aquatique, sauvegarder les océans, garantir un accès abordable à de l'eau potable propre, protéger les ressources marines de la pollution, gérer la surconsommation, ou encore contribuer à préserver notre écosystème pour les générations futures. Il s'agit d'un outil puissant."

NFTE est un organisation caritative pédagogique d'envergure mondiale qui œuvre pour apporter le pouvoir de l'entrepreneuriat aux communautés à faible revenu. Depuis sa création il y a plus de 35 ans, NFTE a formé des milliers d'enseignants et éduqué plus d'un million de jeunes dans le monde entier. Chaque automne, NFTE lance de nouveaux défis pour le concours WSI et invite ses parrains commerciaux à répondre aux ODD de l'ONU. L'édition 2022 des World Series of Innovation de NFTE est présentée par Citi Foundation et comprend des défis parrainés par Mary Kay Inc., MetLife Foundation, Mastercard, Bank of the West, Link, Maxar, Ernst & Young, LLP (EY), ServiceNow et Zuora. Les trois lauréats seront annoncés début 2023.

Pour plus d'informations sur les World Series of Innovation et tous les défis, veuillez visiter https://innovation.nfte.com/.

À propos de Mary Kay

Mary Kay Ash, une des premières femmes à avoir brisé le plafond de verre, a fondé l’entreprise de beauté de ses rêves en 1963 avec un seul objectif: rendre plus belle la vie des femmes. Ce rêve s’est concrétisé en une entreprise pesant plusieurs milliards de dollars et dont la force de vente, composée de millions de membres indépendants, opère dans une quarantaine de pays. En tant qu’entreprise de développement de l’entrepreneuriat, Mary Kay s’engage à aider les femmes le long de leur chemin vers l’autonomie par l’éducation, le mentorat, la défense des droits, le réseautage et l’innovation. Mary Kay s’engage à investir dans la science qui sous-tend la beauté pour élaborer des produits de soins de la peau et de maquillage, des suppléments nutritionnels et des parfums de qualité. Mary Kay est convaincue qu’aux fins d’un avenir durable il faut rendre les vies enrichissantes aujourd’hui en s’associant à des organisations du monde entier axées sur la promotion de l’excellence commerciale, la recherche sur le cancer, l’égalité des genres, la protection des survivants de violences domestiques, l’embellissement de nos communautés et en encourageant les enfants à réaliser leurs rêves. Pour plus d’informations, rendez-vous sur marykayglobal.com, rejoignez-nous sur Facebook, Instagram, et LinkedIn, et suivez-nous sur Twitter.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.