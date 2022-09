BURLINGAME, Californië--(BUSINESS WIRE)--PRO Unlimited, een platformprovider voor Integrated Workforce Management (IWM), heeft vandaag aangekondigd dat het zijn naam met onmiddellijke ingang verandert in Magnit™. De naamswijziging maakt deel uit van een grotere rebranding-inspanning om de toewijding van het bedrijf aan het beheer van het volgende werktijdperk te laten zien. De nieuwe naam wordt geleverd met een slogan – The Evolution of WorkTM – die spreekt over de missie van het bedrijf om elke werknemer en organisatie over de hele wereld in staat te stellen uitzonderlijk te zijn op het werk.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.