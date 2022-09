PRO Unlimited annonce son rebranding et devient Magnit

BURLINGAME, Californie--(BUSINESS WIRE)--PRO Unlimited, un fournisseur de plateforme de gestion intégrée de la main d’œuvre (IWM), a annoncé aujourd’hui qu’il s’appelle désormais Magnit™, changement prenant effet immédiatement. Le changement de nom fait partie d’un vaste effort de rebranding pour montrer l’engagement de la société à s’orienter sur la nouvelle ère de travail. Le nouveau nom est accompagné d’un slogan, The Evolution of Work™ (L’évolution du travail), qui s’aligne sur la mission de la société, celle de donner un pouvoir d’action à tout employé et à toute organisation du monde entier afin d’être exceptionnel au travail.

« La nature du travail elle-même change et notre société suit cette évolution », a déclaré Kevin Akeroyd, PDG de Magnit. « Pendant les 30 dernières années, PRO Unlimited était connu pour son travail, celui de définir l’industrie de la main d’œuvre occasionnelle avec certaines des marques internationales les plus sophistiquées. Nous sommes passés d’une société fournissant des services professionnels à une plateforme de gestion intégrée de la main d’œuvre, leader de l’industrie. Nous créons une liaison entre les sociétés et les meilleurs talents tout en les aidant à se préparer à l’évolution du travail. Nous sommes convaincus que Magnit représente pleinement ce que nous sommes devenus aujourd’hui et reflète notre vision de l’avenir. »

Après une série d’acquisitions et de partenariats, renforcée par une innovation organique interne et sa propre évolution, la plateforme Magnit est devenue la solution de gestion de la main d’œuvre la plus avancée du monde, à l'échelle du secteur. La plateforme permet aux dirigeants d’entreprises de penser plus stratégiquement quand ils gèrent les employés occasionnels, ce qui peut réduire les dépenses de programme à plus de 40 %. Cela élimine la complexité du déploiement de produits ponctuels dispersés tout en donnant la flexibilité ultime aux entreprises. En outre l’engagement de la société vis-à-vis de la diversité, la justice et l’inclusion, ainsi que la neutralité du fournisseur la propulsent au centre de l’évolution du travail, elle fournit ainsi de meilleures opportunités aux employés et réduit les coûts des employeurs.

Magnit présente aussi une nouvelle identité de la marque pour appuyer son changement de nom. Celle-ci comprend un nouveau logo avec une association des couleurs orange et bleu, qui illustre la nouvelle direction audacieuse de la société. La société a déjà commencé à partager sa nouvelle identité avec ses 3.000 employés à travers le monde. Elle poursuivra sa transition de PRO Unlimited à Magnit au cours des mois à venir, en dévoilant sa nouvelle identité à ses clients, dans ses bureaux et sur son nouveau site web : magnitglobal.com.

« Une nouvelle ère s'ouvre aujourd'hui pour nos affaires », a déclaré Vidhya Srinivasan, directeur marketing chez Magnit. « Le logo de Magnit est une forme humaine audacieuse avec une force magnétique qui représente notre travail actuel qui consiste à relier les personnes. Nous sommes une société unie ayant un seul objectif : définir et proposer le prochain chapitre de la gestion de la main d’œuvre aux employés, clients, fournisseurs et partenaires. Notre nouvelle identité fait écho à cet objectif tout en soulignant nos efforts constants afin de relier les sociétés avec la main d’œuvre dynamique d’aujourd’hui. »

Pour en savoir plus sur la mission et les services de Magnit, veuillez visiter le stand 207 au CWS Summit North America, qui se tient du 19 au 20 septembre à l’hôtel Omni à Dallas, Texas.

À propos de Magnit

Magnit™ est un leader mondial et pionnier de la gestion de la main-d’œuvre occasionnelle. Notre plateforme Integrated Workforce Management (IWM), leader de l’industrie, peut se targuer de plus de 30 années d’innovation, avec à son actif un logiciel moderne, une expertise éprouvée, des données et des informations exceptionnelles. Elle permet aux entreprises d’optimiser leurs objectifs talent et diversité tout en obtenant un succès opérationnel et financier. Grâce à Magnit, les entreprises peuvent rapidement s’adapter à l’évolution du travail afin de croitre leur main d’œuvre élargie avec une plus grande agilité, transparence et vitesse. magnitglobal.com

« Magnit » est une marque commerciale ou marque déposée de Magnit, LLC. Tout nom commercial, de produit ou service référencé dans le présent document en utilisant le nom « Magnit » est la marque commerciale et/ou propriété de Magnit, LLC.

