PRO Unlimited meldet Unternehmens-Rebranding, ändert Namen auf Magnit um

BURLINGAME, Kalif.--(BUSINESS WIRE)--PRO Unlimited, ein Anbieter integrierter Workforce-Management-(IWM)-Plattformen, meldete heute, sich mit sofortiger Wirkung in Magnit™ umzubenennen. Die Namensänderung ist Teil umfassenderer Rebranding-Bemühungen mit dem Ziel, das Commitment des Unternehmens zur Einleitung der neuen Ära in der Arbeitswelt zu unterstreichen. Der neue Name ist mit einer neuen Tagline verbunden – The Evolution of WorkTM – die die Mission des Unternehmens widerspiegelt, alle Arbeitskräfte und Unternehmen weltweit in die Lage zu versetzen, bei der Arbeit herausragende Leistungen zu erzielen.

„Arbeit verändert sich gerade von Grund auf, und unser Unternehmen entwickelt sich entsprechend weiter“, so Kevin Akeroyd, CEO von Magnit. „In den vergangenen 30 Jahren hat sich PRO Unlimited den Ruf erworben, die Entwicklung der Zeitarbeitsbranche zusammen mit einigen der weltweit bekanntesten Marken zu gestalten. Wir haben uns von einem Professional-Services-Unternehmen zur branchenführenden integrierten Workforce-Management-Plattform entwickelt und bringen Unternehmen mit den besten Arbeitskräften in Verbindung, während wir sie gleichzeitig bei der Vorbereitung auf die Weiterentwicklung der Arbeit unterstützen. Wir sind der festen Überzeugung, dass Magnit voll und ganz verkörpert, wer wir heute sind, und unsere Vision für die Zukunft widerspiegelt.“

Nach einer Reihe von Akquisitionen und neuen Partnerschaften und in Verbindung mit der eigenen organischen Innovation und Entwicklung des Unternehmens hat sich die Magnit-Plattform zur fortschrittlichsten globalen Workforce-Management-Lösung auf dem Markt entwickelt. Dank der Plattform können Unternehmensführungskräfte beim Management von Zeitarbeitskräften strategischer denken und dadurch die Programmausgaben um bis zu 40 % reduzieren. Dadurch wird die mit der Bereitstellung von Produkten an verschiedenen Punkten verbundene Komplexität reduziert und unternehmen erhalten unglaubliche Flexibilität. Darüber hinaus rücken die Verpflichtungen des Unternehmens zu Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion Magnit in den Mittelpunkt der Weiterentwicklung der Arbeitswelt und bieten Arbeitskräften mehr Chancen, während die Arbeitgeberkosten gleichzeitig reduziert werden.

Magnit führt auch in Ergänzung der Namensänderung eine neue Markenidentität ein. Dies umfasst ein aktualisiertes Logo und eine Orange/Blau-Farbpalette, die auf die mutige neue Ausrichtung des Unternehmens verweist. Magnit hat bereits damit begonnen, seine neue Identität mit seinen weltweit 3.000 Beschäftigten zu teilen. Das Unternehmen wird den Übergang von PRO Unlimited zu Magnit in den kommenden Monaten fortsetzen und die neue Identität Kunden, den eigenen Niederlassungen und über die neue Website magnitglobal.com vorstellen.

„Der heutige Tag markiert den Beginn einer neuen Ära für unser Unternehmen“, so Vidhya Srinivasan, Chief Marketing Officer bei Magnit. „Das Magnit-Logo zeigt eine kräftige, menschliche Form mit magnetischer Kraft, was unsere laufende Arbeit repräsentiert, mit dem Ziel, Menschen zusammenzubringen. Wir sind ein vereintes Unternehmen mit einem einfachen Ziel: das nächste Kapitel beim Workforce-Management für Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und Partner zu gestalten und zu verwirklichen. Unsere neue Identität spricht für dieses Ziel und betont unsere kontinuierlichen Bemühungen, Unernehmen mit den dynamischen Arbeitskräften von heute in Verbindung zu bringen.“

Weitere Informationen über Mission und Dienstleistungen von Magnit erhalten Sie an Stand 207 beim CWS Summit North America vom 19. bis 20. Sept. auf der Omni in Dallas, Texas.

Über Magnit

Magnit™ ist ein global führendes Unternehmen und ein Pionier im Bereich des Managements von Zeitarbeitskräften. Unsere branchenführende integrierte Workforce-Management-(IWM)-Plattform basiert auf mehr als 30 Jahren Innovation, moderner Software, bewährter Expertise und erstklassigen Daten und Business Intelligence. Sie ermöglicht Unternehmen die Optimierung ihrer Belegschafts- und Diversitätsziele bei gleichzeitiger Unterstützung des operativen und finanziellen Erfolgs. Mit Magnit können sich Unternehmen schnell an die Weiterentwicklung der Arbeitswelt anpassen und ihre Belegschaften agiler, transparenter und schneller vergrößern. magnitglobal.com

„Magnit“ ist eine Marke von Magnit, LLC. Alle in diesem Dokument verwendeten Handels-, Produkt- oder Servicenamen unter dem Namen „Magnit“ sind Marken bzw. Eigentum der Magnit, LLC.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.