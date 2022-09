iCapital® et Tikehau Capital concluent un partenariat stratégique visant à offrir aux wealth managers un accès plus large aux marchés privés dans la région EMEA

ZURICH & PARIS & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Tikehau Capital (Paris:TKO), groupe de gestion d’actifs alternatifs, et iCapital, fintech et plateforme mondiale favorisant l'accès aux investissements dans les actifs privés, ont annoncé aujourd'hui la signature d’un partenariat visant à donner accès aux wealth managers à des opportunités d'investissement sur les marchés privés proposées par Tikehau Capital.

A travers ce partenariat, Tikehau Capital lancera une plateforme dédiée, reposant sur la technologie d'iCapital. Cette plateforme proposera aux wealth managers et à leurs clients privés de la région EMEA une gamme de fonds de Tikehau Capital investis dans des actifs non cotés.

Ces solutions d’investissement, habituellement destinées aux investisseurs institutionnels, seront ainsi proposées aux clients privés pour leur permettre d’investir dans différentes stratégies de Tikehau Capital. Seront ainsi accessibles au travers de cette plateforme la stratégie d’investissement value-add et à impact dans l’immobilier de Tikehau Capital ainsi que le troisième millésime de son fonds dédié aux opportunités spéciales permettant aux investisseurs de saisir les opportunités d’investissement dans un contexte de dislocation de marché.

L’investissement dans les fonds de Tikehau Capital sera également accessible via Allfunds, le plus grand réseau de distribution de fonds au monde. En juin 2021, iCapital et Allfunds avait annoncé leur partenariat stratégique visant à proposer les opportunités d'investissement d’iCapital sur les marchés privés aux clients d'Allfunds.

Alors que les investisseurs institutionnels ont depuis longtemps accès aux opportunités d'investissement sur les marchés privés, les clients privés et leurs conseillers financiers ont historiquement été confrontés à des barrières à l’entrée telles que le seuil d’investissement minimum élevé ou encore la difficulté à accéder aux gestionnaires d'actifs de premier plan.

La technologie d'iCapital automatise la souscription, assure la transparence à chaque étape du processus d'investissement et intègre la performance et le reporting des investissements dans les actifs privés au travers d’une plateforme 100% digitale.

« Nous sommes ravis de nous associer à iCapital, la plateforme leader sur le marché de l'investissement dans les actifs privés pour le secteur de la gestion d'actifs. Ce partenariat est une étape clé pour Tikehau Capital. Il nous permet d'élargir notre base de clients-investisseurs et de leur proposer des solutions dans différentes classes d'actifs », déclare Antoine Flamarion, co-fondateur de Tikehau Capital.

« Nous observons que les investisseurs privés sont de plus en plus en quête de sources de rendements alternatifs. Ces nouvelles solutions leur permettent de diversifier leurs investissements et nous sommes convaincus que cette tendance s’accentuera. Il est important pour Tikehau Capital d’être en capacité d’y répondre et de favoriser l'accès des wealth managers aux opportunités d'investissement offertes par les marchés privés », ajoute Mathieu Chabran, co-fondateur de Tikehau Capital.

« Les wealth managers travaillant avec des investisseurs privés se tournent de plus en plus vers les actifs privés pour générer des rendements potentiels élevés ajustés au risque avec une diversification du portefeuille. Par ailleurs, les deux stratégies de Tikehau Capital proposées sur la plateforme sont particulièrement adaptées au contexte économique actuel et pourront répondre à la demande des investisseurs », ajoute Vincent Archimbaud, responsable Ventes Wholesale Europe de Tikehau Capital.

« Ce jour marque une autre étape importante de notre expansion mondiale, et nous sommes extrêmement heureux de nous associer à Tikehau Capital, un gestionnaire d'actifs alternatifs reconnu, pour offrir aux wealth managers de la région EMEA ainsi qu’à leurs clients des opportunités d'investissement sur les marchés privés », a déclaré Lawrence Calcano, président et directeur général d'iCapital.

« La création de richesse se fait de plus en plus en dehors des marchés cotés. Nous sommes ravis de soutenir Tikehau Capital dans son ambition d'offrir aux banquiers privés et aux wealth managers de la région EMEA un accès plus large aux opportunités de croissance et de diversification que les marchés privés peuvent offrir », a commenté Marco Bizzozero, responsable international chez iCapital.

***

About iCapital

Founded in 2013, iCapital is the leading global fintech company powering the world’s alternative investment marketplace. iCapital has transformed the way the wealth management, banking, and asset management industries facilitate access to private markets investments for their high-net-worth clients by providing intuitive, end-to-end technology and service solutions; education tools and resources; and robust diligence, compliance, and portfolio analytics capabilities. iCapital’s solutions enable organizations to streamline and scale their alternative investments operational infrastructure and to provide access to direct investments and feeder funds at lower minimums through simplified digital workflows. iCapital-managed platforms offer wealth advisors and their high-net-worth clients access to an extensive menu of private investments including equity, credit, real estate, infrastructure, structured investments, annuities and risk-managed solutions. iCapital has been recognized on the Forbes FinTech 50 list in each year 2018 through 2022, the Forbes America’s Best Startup Employers in 2021 and 2022, and MMI/Barron’s Industry Awards as Solutions Provider of the Year in 2020 and 2021. As of August 31, 2022, iCapital services more than US$138 billion in global client assets, of which more than US$31 billion are from international investors (non-US Domestic), across more than 1,100 funds. Employing more than 1,000 people globally, iCapital is headquartered in NYC and has offices worldwide including in Zurich, London, Lisbon, Hong Kong, Singapore, and Toronto.

For additional information, please visit the iCapital website at www.icapitalnetwork.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/icapital-network-inc | Twitter: @icapitalnetwork

See disclosures here.

A propos de Tikehau Capital

Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs qui gère 36,8 milliards d’euros d’actifs (au 30 juin 2022). Tikehau Capital a développé un large éventail d’expertises dans quatre classes d’actifs (dette privée, actifs réels, private equity, capital markets strategies) ainsi que des stratégies axées sur les solutions multi-actifs et les situations spéciales. Dirigé par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d’un modèle économique différenciant, d’un bilan solide, d’un accès privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et d’une solide expérience dans l’accompagnement d’entreprises et de dirigeants de grande qualité. Profondément ancré dans l’économie réelle, Tikehau Capital fournit des solutions de financement alternatives sur- mesure et innovantes aux entreprises qu’elle accompagne, et s’emploie à créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs tout en générant un impact positif sur la société. S’appuyant sur des fonds propres importants (3,1 milliards d’euros au 30 juin 2022), le Groupe investit son capital aux côtés de ses clients-investisseurs au sein de chacune de ses stratégies. Contrôlée par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital est guidé par un esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 725 collaborateurs (au 30 juin 2022) répartis dans ses 13 bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP). Pour en savoir plus, visitez le site : www.tikehaucapital.com

Avertissement

Ces fonds sont gérés par TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT SAS, société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF depuis le 19/01/2007 sous le numéro GP-07000006. Ce document ne constitue pas une offre de vente de titres ni des services de conseil en investissement. Ce document contient uniquement des informations générales et n’est pas destiné à représenter des conseils en investissement généraux ou spécifiques. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs et les objectifs ne sont pas garantis. Certaines déclarations et données prévisionnelles sont fondées sur les prévisions actuelles, les conditions actuelles de marché et la situation économique actuelle, les estimations, projections, et les opinions de Tikehau Capital et/ou de ses sociétés affiliées. En raison de divers risques et incertitudes. les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux reflétés ou envisagés dans ces déclarations prospectives ou dans n’importe laquelle des études de cas ou prévisions. Toutes les références aux activités de conseil de Tikehau Capital aux États-Unis ou à l’égard de ressortissants américains concernent Tikehau Capital North America.