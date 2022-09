Fill Up Média signe un partenariat avec VIOOH, la plateforme programmatique premium de référence, pour accélérer son développement

LYON, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Fill Up Média (la « Société »), leader français de l’affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de carburants (code ISIN : FR001400AEM6 – mnémonique : ALFUM) (Paris:ALFUM), annonce aujourd’hui la signature d’un partenariat avec VIOOH, plateforme programmatique premium de référence à l’échelle internationale sur le marché du Digital Out Of Home (DOOH).

Déjà présente dans 17 pays, la plateforme VIOOH est disponible depuis juillet 2021 en France. Elle connecte acheteurs et vendeurs d'affichage publicitaire digital extérieur au sein d’une marketplace premium. VIOOH travaille avec les DSP1 les plus importants dans le domaine de la programmatique, un secteur en pleine croissance au niveau mondial, et s'associe par exemple avec des sociétés telles que Hawk, Displayce et Hivestack.

VIOOH donne accès à un inventaire DOOH de premier plan à travers le monde, incluant celui de JCDecaux, le numéro un mondial de la communication extérieure.

Grâce à la signature de ce partenariat, Fill Up Média proposera prochainement son inventaire au sein de la plateforme VIOOH, ce dernier est composé de 4 000 écrans répartis sur 630 stations-services. La Société pourra ainsi commercialiser son offre innovante à de nouveaux annonceurs tout en bénéficiant des atouts propres à la plateforme VIOOH - tels que la flexibilité du trading programmatique permettant de changer ou de modifier la publicité en cours de campagne, la possibilité d'utiliser des données primaires et tierces pour un ciblage plus précis et l'opportunité de synergie omnicanal et de valorisation.

« Nous sommes ravis d'annoncer ce partenariat stratégique avec Fill Up Média, dont les écrans spécialisés dans les stations-service complètent notre inventaire existant sur le marché français », déclare Jean-Christophe Conti, Directeur Général de VIOOH. « J'ai hâte de voir les nombreuses campagnes qui résulteront de ce nouvel accord. Grâce à la plateforme premium VIOOH et à l'accès à l'inventaire spécialisé de Fill Up Média, ce partenariat permettra à davantage d'annonceurs de créer des campagnes DOOH à impact et orientées data dans les stations-service en France », a ajouté Jean-Christophe Conti.

Manuel Berland, Président Directeur Général de Fill Up Média, ajoute : « Nous sommes ravis de nous associer à la plateforme VIOOH et d’y proposer prochainement notre offre, le plus grand réseau DOOH extérieur en France avec plus de 4 000 écrans permettant de toucher plus de 4 millions d’automobilistes par semaine. L’achat programmatique est en plein essor, il était donc important pour la Société d’accompagner cette tendance de fond pour le bénéfice des annonceurs et de leurs campagnes. Avec ce partenariat, Fill Up Média renforce sa visibilité et bénéficie de nouvelles opportunités de croissance. En outre, la continuité des univers auto entre Fill Up Média et les autres univers de communication extérieure devrait permettre de créer de belles synergies »

À propos de VIOOH

VIOOH est une marketplace de premier plan à l’échelle internationale sur le marché DOOH.

Lancée en 2018 et basée à Londres, la plateforme VIOOH permet de connecter acheteurs et vendeurs au sein d’une marketplace premium, afin de rendre l’OOH facilement accessible.

Pilotée par une équipe d'experts en DOOH et en technologies programmatiques, VIOOH signe le début d’une nouvelle ère pour le secteur de la communication extérieure et confirme sa position de pionnier en optimisant des campagnes digitales omnicanales grâce à l'utilisation de données et de capacités programmatiques. Alors qu’aujourd’hui, VIOOH est présent programmatiquement sur 17 marchés, d'autres lancements sont à prévoir à l’avenir.

Pour plus d'informations sur VIOOH, rendez-vous sur www.viooh.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

À PROPOS DE FILL UP MEDIA

Créée à Lyon en 2011, Fill Up Média est une régie publicitaire, leader français de l’affichage digital extérieur avec son (DOOH) sur distributeurs de carburants. En 2021, la Société a réalisé un chiffre d’affaires de 6,8 M€ et compte 42 collaborateurs.

Média de proximité incontournable, Fill Up Média dispose d’un réseau de 4 000 écrans stratégiquement implantés à travers toute la France, qui touchent en moyenne 4 millions d’automobilistes par semaine.

En savoir plus sur www.fillupmedia.fr

1 DSP : Demand Side Platform est une solution technologique qui permet d’automatiser l’achat d’inventaires display, vidéo, mobile et search.