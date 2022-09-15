百奥赛图与泛恩生物达成基于类TCR抗体的细胞治疗药物开发合作

北京，广州--(BUSINESS WIRE)--百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（简称“百奥赛图”，股票代码：02315.HK）宣布与广州泛恩生物科技有限公司（简称“泛恩生物”）达成合作协议，百奥赛图将利用其自主开发的类TCR抗体技术平台筛选针对特定靶点的全人抗体序列，结合泛恩生物特有的细胞治疗技术平台，共同开发针对胞内肿瘤相关抗原的创新性细胞治疗药物。

百奥赛图基于具有完全自主知识产权的全人抗体RenMice™平台（RenMab®和RenLite®小鼠）进一步开发了人HLA转基因小鼠HLA/RenMab，并结合高通量抗体筛选优势，建立了类TCR抗体技术平台，专注于发现针对细胞内肿瘤相关抗原的抗体，突破常规抗体只能识别细胞外抗原的局限。百奥赛图正在开展的“千鼠万抗”计划针对1000+个潜在药物靶点进行靶点验证和抗体发现，获得几十万种全人抗体序列，这将为开发双抗、双抗ADC、CAR-T、TCR-T等多种药物分子形式提供更多可能。

泛恩生物依靠自主研发建立的多个世界一流技术平台，包括全基因组T细胞信号优化技术平台（GSOP for T-cell）、TCR高通量筛选平台（HAP for TCR）、个性化TCR-T细胞生产技术平台、T细胞高效递送体系平台（TDP）等，系统解决实体肿瘤细胞治疗中的关键技术瓶颈。公司以国内著名的肿瘤医院为基地，开展TCR-T、CAR-T、TAL、TIL等细胞治疗产品的研发与应用，公司同时拥有国际领先的个体化肿瘤抗原特异TCR-T细胞治疗、个体化免疫诊断与疗效评估、个体化精准联合治疗等技术，为常见恶性肿瘤患者提供高效的治疗药物和方案。

双方优势互补，此次强强联手将推进新型细胞治疗药物的发展，拓展免疫治疗潜力，以期造福患者。

关于类TCR抗体平台

大多数的肿瘤新抗原是细胞内抗原，通过I类MHC分子呈递于细胞表面。基于百奥赛图自主研发的HLA/RenMab小鼠平台，免疫MAP（MHC-antigen-peptide）复合物可获得靶向多肽HLA复合物而不针对HLA的全人的类TCR（TCR-mimic or TCRm）抗体。结合自有的高通量抗体筛选平台，可以快速筛选得到具有高特异性和高亲和力的类TCR抗体，克服内源性TCR对相应抗原亲和力低易造成肿瘤免疫逃逸的局限。目前项目进展顺利，针对多个细胞内靶点已经获得特异性抗体序列及体内外有效性验证。类TCR抗体技术平台获得的全人抗体序列可为后续的包括T细胞连接器在内的双特异抗体药物、CAR-T、TCR-T等免疫治疗领域提供更多候选物。

关于百奥赛图

百奥赛图是一家创新技术驱动新药研发的国际性生物技术公司，致力于成为全球新药发源地，以专注技术创新、持续新药产出、守护人类健康为使命。基于百奥赛图自主研发并拥有完全独立知识产权的全人抗体RenMice™平台（RenMab®和RenLite®小鼠），将单抗和双抗开发技术平台、动物体内药效筛选平台、强大的临床开发能力有机整合在一起，形成了独具特色、涵盖药物研发全流程的新药研发能力。百奥赛图正在对1000多个潜在可成药的靶点进行规模化药物开发（“千鼠万抗™”计划），随着计划的实施，百奥赛图已签署了24项药物合作开发协议并与包括多家MNC在内的14家企业达成RenMice™平台授权合作。公司现已建立起12项核心药物产品管线，其中2个产品在国际多中心（MRCT）临床试验II期，2个在临床试验I期。未来，百奥赛图将继续携手全球合作伙伴，持续产出众多抗体药物，更好地惠及患者。百奥赛图总部位于北京，在江苏海门、上海、美国波士顿及德国海德堡等地设有分支机构。2022年9月1日，百奥赛图于香港联合交易所有限公司主板上市，股票代码：02315.HK。欲了解更多信息，请访问官网https://www.biocytogen.com.cn/。

关于泛恩生物

广州泛恩生物科技有限公司是一家立足中国、面向全球的创新驱动型生物制药公司。公司主要从事实体肿瘤免疫治疗药物开发及相关业务。解决了实体肿瘤免疫治疗的多个关键技术瓶颈，拥有多项核心技术。自主研制了多项国际领先的实体肿瘤T细胞治疗产品，以及准确筛选免疫治疗有效人群的诊断试剂。在广州科学城拥有2000平米的免疫治疗研发实验室与细胞治疗产品GMP生产车间。公司的个体化TCR-T细胞治疗产品（新药）已经在中山大学附属肿瘤医院开展临床研究。目前在研免疫细胞治疗产品和技术超过20项。欲了解更多信息，请访问官网http://www.fineimmu.com/。