Prodapt adere ao Programa de Parcerias de Tecnologia MuleSoft

A Prodapt anunciou hoje que aderiu ao Programa de Parcerias de Tecnologia MuleSoft e contribuiu para o ecossistema de parcerias ao lançar um "Conector Certificado MuleSoft para o Aria". O "conector Aria" acessível no Anypoint Exchange permitirá que as empresas simplifiquem a integração com a Aria e exponham métodos convenientes para aproveitar ao máximo os recursos da Plataforma de Faturamento e Monetização da Aria.

A Prodapt está ajudando seus clientes a integrar a Salesforce e a Aria mais rapidamente usando este conector Anypoint. Isto ajuda a configurar e agilizar:

Informações da conta de sincronização, informações do produto, informações referentes ao faturamento e faturas entre a Salesforce e a Aria

Autenticação simplificada e facilmente adaptável a novas mudanças

Acelerar a integração em 5 vezes, permitindo que os clientes visualizem seu faturamento, faturas e cobranças em tempo real e melhorem a satisfação do cliente.

"Como as empresas em todo o mundo veem um valor excepcional na construção de ecossistemas de TI, utilizando as melhores aplicações de nuvens, a minimização e a simplificação dos custos de integração utilizando as melhores práticas testadas e comprovadas são fundamentais para o tempo de colocação no mercado e a garantia. O Conector Certificado MuleSoft para a Aria da Prodapt contribui para este ecossistema em amadurecimento e crescimento, a fim de simplificar significativamente a integração", disse Brendan O'Brien, diretor de inovação e cofundador da Aria Systems.

"Os setores estão enfrentando novas demandas que as impulsionam a acelerar o ritmo da transformação digital", disse Brian Miller, vice-presidente sênior de desenvolvimento de negócios da MuleSoft. "O Relatório Comparativo de Conectividade mostra que os desafios de integração estão diminuindo as iniciativas digitais essenciais para 88% das organizações. Esta cooperação permite que nossos clientes em comum criem uma empresa combinável, desbloqueando e integrando com segurança seus dados e aplicativos para oferecer novos níveis de velocidade, agilidade e eficiência."

O Programa de Parcerias de Tecnologia MuleSoft inclui empresas líderes de software corporativo em aplicativos funcionais, como CRM, planejamento de recursos empresariais (ERP), automação de marketing e gestão de capital humano (HCM), bem como em todos os setores, incluindo serviços financeiros, saúde, varejo e mídia e telecomunicações. Usando o MuleSoft, as parcerias de tecnologia ajudam os clientes a obter maior velocidade, agilidade e eficiência. A plataforma da MuleSoft permite que as empresas se tornem empresas compostas, onde podem transformar todos os ativos de sua organização – dados, bots e aplicativos – em blocos de construção reutilizáveis ​​para dimensionar e aumentar a velocidade do trabalho.

Os clientes da MuleSoft podem saber mais sobre o Conector Certificado MuleSoft para a Aria da Prodapt ao acessar: https://www.mulesoft.com/exchange/com.mulesoft.connectors/mule-aria-crescendo-connector/

Os clientes da Prodapt podem aprender mais sobre como integrar dados de aplicativos e sistemas em silos com mais rapidez e automatizar fluxos de trabalho completos com mais eficiência com o MuleSoft em: https://www.mulesoft.com/platform/enterprise-integration.

Sobre a Prodapt

A Prodapt tem um foco singular na Conectividade vertical. A Prodapt faz parceria com os principais criadores do nosso mundo hiperconectado. Os clientes da Prodapt variam de operadoras de telecomunicações, provedores digitais / multisserviços (D/MSPs), empresas de tecnologia e plataforma digital no negócio de Conectividade.

A Prodapt constrói, integra e opera soluções que permitem tecnologias e inovações de última geração. A Prodapt atende líderes mundiais, incluindo Google, Facebook, Amazon, Microsoft, AT&T, Verizon, CenturyLink, Adtran, Vodafone, Liberty Global, Windstream, Virgin Media, Rogers, Deutsche Telekom, entre muitos outros. Os clientes da Prodapt ajudam mais de um bilhão de pessoas e cinco bilhões de dispositivos permanecem conectados.

A Prodapt tem escritórios na América do Norte, Europa, América Latina, Índia e África. Faz parte do conglomerado de empresas do Grupo Jhaver, presente no mercado há 120 anos, que emprega mais de 22.000 pessoas em mais de 64 locais em todo o mundo.

