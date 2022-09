Prodapt participe au programme de partenariat technologique MuleSoft

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Prodapt a annoncé aujourd’hui avoir rejoint le programme de partenariat technologique MuleSoft et contribué à l’écosystème de partenaires en lançant un «Certified Connector for Aria» (connecteur certifié MuleSoft pour Aria). Disponible dans Anypoint Exchange, le connecteur Aria permettra aux entreprises de simplifier l'intégration à Aria et de présenter des méthodes pratiques pour tirer pleinement parti des capacités de la plateforme de facturation et de monétisation d’Aria.

Prodapt accélère l’intégration de ses clients à Salesforce et Aria en utilisant ce connecteur Anypoint, qui permet de configurer et d’accélérer les fonctionnalités suivantes:

Synchronisation entre Salesforce et Aria des informations sur le compte, sur le produit et sur la facturation et les factures

Authentification simplifiée et facilement adaptable aux changements

Intégration 5 fois plus rapide qui permet aux clients de visualiser leur compte, leurs factures et leurs frais en temps réel et améliore leur satisfaction.

«Aujourd’hui, les entreprises du monde entier accordent une immense valeur à la création d’écosystèmes informatiques intégrant des applications cloud de pointe. Par conséquent, la réduction et la simplification des coûts d’intégration grâce aux meilleures pratiques déjà testées sont essentielles aux fins du délai de mise sur le marché et de l’assurance. Le connecteur certifié MuleSoft de Prodapt pour Aria s’ajoute à cet écosystème éprouvé et en pleine croissance pour simplifier considérablement l’intégration», a déclaré Brendan O’Brien, directeur de l’innovation et cofondateur d’Aria Systems.

«Les entreprises sont confrontées à de nouvelles demandes qui les poussent à accélérer le rythme de leur transformation numérique, a déclaré Brian Miller, vice-président senior, développement commercial, MuleSoft. Le Connectivity Benchmark Report montre que les défis liés à l’intégration freinent les initiatives numériques critiques de 88% des organisations. La participation de Proadapt à notre programme permet à nos clients communs de créer une entreprise capable de s’adapter rapidement en débloquant et en intégrant en toute sécurité leurs données et applications pour offrir plus de rapidité, d’agilité et d’efficacité.»

Le programme de partenariat technologique MuleSoft comprend des éditeurs de logiciels d’entreprise de premier plan pour les applications fonctionnelles telles que la GRC (gestion de la relation client), le PGI (progiciel de gestion intégré), l’automatisation du marketing et la GCH (gestion du capital humain), et pour tous les secteurs, notamment les services financiers, les soins de santé, la vente au détail, les médias et les télécommunications. Grâce à MuleSoft, les partenaires technologiques aident les clients à gagner en rapidité, agilité et efficacité. La plateforme de MuleSoft permet aux entreprises de devenir des entreprises capables de s’adapter rapidement pour transformer chaque actif de leur organisation (données, bots et applications) en blocs de construction réutilisables pour évoluer et accélérer l’exécution du travail.

Les clients de MuleSoft peuvent obtenir davantage d’informations sur le connecteur certifié MuleSoft de Prodapt pour Aria en visitant le site Web: https://www.mulesoft.com/exchange/com.mulesoft.connectors/mule-aria-crescendo-connector/

Pour savoir comment intégrer plus rapidement les données d’applications et de systèmes cloisonnés et automatiser plus efficacement des flux de travail complets avec MuleSoft, les clients de Prodapt sont invités à visiter le site Web: https://www.mulesoft.com/platform/enterprise-integration.

À propos de Prodapt

Prodapt se consacre essentiellement à l’industrie verticale de la connexité. Prodapt travaille en partenariat avec les principaux créateurs de notre monde hyperconnecté. Prodapt compte parmi ses clients des opérateurs de télécommunications, des fournisseurs de services numériques/multiservices (Digital/Multi-Service Providers, D/MSP), des sociétés technologiques, et des entreprises proposant des plateformes numériques du secteur de la connexité.

Prodapt élabore, intègre et exploite des solutions qui permettent le développement des technologies et innovations de nouvelle génération. Prodapt opère au service de leaders mondiaux parmi lesquels Google, Facebook, Amazon, Microsoft, AT&T, Verizon, CenturyLink, Adtran, Vodafone, Liberty Global, Windstream, Virgin Media, Rogers, Deutsche Telekom, entre autres. À ce jour, les clients de Prodapt aident plus d’un milliard de personnes et cinq milliards d’appareils à rester connectés.

Prodapt possède des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine, en Inde et en Afrique. Elle fait partie de The Jhaver Group, un conglomérat d’entreprises dont la fondation remonte à 120 ans et qui emploie plus de 22 000 personnes dans plus de 64 sites à travers le monde.

Salesforce et autres font partie des marques déposées de salesforce.com, inc.

MuleSoft est une marque déposée de MuleSoft, Inc., une société Salesforce. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

