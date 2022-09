Le Groupe Novatti choisit la technologie d'intelligence artificielle ThetaRay pour contrôler ses paiements internationaux

MELBOURNE, Australie & NEW YORK & TEL AVIV, Israël--(BUSINESS WIRE)--ThetaRay, leader en matière de technologie de surveillance des transactions alimentée par l'IA, annonce aujourd'hui que le Groupe Novatti (ASX:NOV), une fintech de référence permettant aux entreprises de payer et d'être payées, a choisi SONAR, la solution SaaS de ThetaRay pour le contrôle des transactions AML, pour la protection de ses services de paiement mondiaux en plein essor contre le blanchiment d'argent et autres délits financiers.

Basé en Australie, le Groupe Novatti propose aux entreprises et aux particuliers d'effectuer des paiements à l'échelle nationale et internationale. Novatti est actuellement présent dans 59 pays et propose des produits allant des transferts transfrontaliers aux paiements de factures à l'étranger, sans oublier les portefeuilles numériques et les bons d'achat.

Novatti est le premier client SaaS de ThetaRay dans la région Asie-Pacifique.

SONAR, la solution avancée de ThetaRay pour le contrôle des transactions assistée par l'IA et basée sur "l'intuition de l'intelligence artificielle", contrôlera des centaines de milliers de transactions par an pour Novatti. Cette solution, capable de détecter les premiers signes d'une activité complexe de blanchiment d'argent, permettra à Novatti de contrôler que les transactions traitées ne sont pas liées à une activité illégale, sans affecter la qualité du service. En offrant un service fiable et sécurisé, Novatti renforcera ses possibilités de croissance internationale.

"Alors que nous développons nos relations et ajoutons de nouveaux services de paiement, il est indispensable de disposer d'une solution de surveillance des transactions AML efficace et capable de répondre à l'augmentation des volumes de transactions de notre activité croissante", a déclaré Evangelia Pefkou, Group GM of Risk, Legal and Compliance chez Novatti Group. "En choisissant la solution SONAR de ThetaRay, nous avons opté pour une véritable solution basée sur l'IA qui lutte efficacement contre la criminalité financière - notamment le blanchiment d'argent inconnu et caché - en offrant des taux de détection élevés et un faible nombre de faux positifs. Nous pourrons ainsi soumettre des rapports de haute qualité de manière proactive et efficace aux régulateurs."

"Nous nous réjouissons de l'opportunité d'aider le Groupe Novatti à assurer des paiements rapides et sécurisés et à établir un climat de confiance à travers son réseau mondial", a déclaré Mark Gazit, PDG de ThetaRay. "SONAR détecte les stratagèmes criminels les plus récents et sophistiqués, permettant ainsi à Novatti d'établir à la fois de nouvelles relations pour développer son activité mondiale, augmenter ses revenus et améliorer son service à la clientèle."

Les transactions transfrontalières sont souvent composées d'une séquence complexe impliquant plusieurs institutions financières opérant dans différentes devises et dans plusieurs pays. Il est donc difficile pour les fintechs et les banques de garantir une transparence totale sur les bénéficiaires finaux. En assurant une visibilité totale sur les circuits complexes de transactions transfrontalières, SONAR permet de protéger les utilisateurs contre toute exploitation à des fins de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, de traite des êtres humains et de narcotrafic, tout en offrant aux partenaires la possibilité de multiplier leurs volumes de transferts.

"Notre partenariat avec Novatti permettra de développer leur activité tout en protégeant les services contre le blanchiment d'argent et d'autres crimes financiers", a déclaré Dan Wollis, vice-président des comptes stratégiques, ThetaRay. "La synergie entre les deux entreprises est excellente, car elle encourage l'innovation au sein du réseau mondial des paiements. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer et de construire une relation solide."

SONAR est la solution la plus avancée du secteur en matière de prévention de la criminalité financière pour les paiements transfrontaliers. Elle permet de détecter rapidement les menaces de blanchiment d'argent connues et inconnues, avec un taux de détection inégalé de 95 % et une réduction des faux positifs allant jusqu'à 99 % par rapport aux solutions reposant sur des règles.

Pour plus d'informations sur le Groupe Novatti, rendez-vous sur www.novatti.com.

À propos de ThetaRay :

La solution de surveillance des transactions SONAR offerte par ThetaRay, optimisée par l'IA et basée sur « l'intuition de l'intelligence artificielle », permet aux banques et aux fintechs d'élargir leurs opportunités commerciales et d'augmenter leurs revenus grâce à des paiements transfrontaliers fiables. La solution révolutionnaire améliore également la satisfaction des clients, réduit les coûts de conformité, et accroît la couverture des risques. La technologie de ThetaRay constitue la seule offre de logiciel en tant que service (SaaS) qui analyse le trafic de SWIFT, les indicateurs de risque et les données client/payeur/bénéficiaire pour détecter les anomalies indiquant une certaine activité de blanchiment d'argent à travers des voies de transaction transfrontalières complexes sur une plateforme unifiée unique. Les organisations financières qui s'appuient sur des écosystèmes hautement hétérogènes et complexes bénéficient grandement des faibles taux de résultats faussement positifs et des taux de détection élevés incomparables de ThetaRay.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.thetaray.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.