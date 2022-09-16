 DentalMonitoring推出DM Insights

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--DM智慧平臺迎來新成員DM Insights。DM智慧平臺是DentalMonitoring的全套解決方案，旨在改善護理品質和病人體驗，同時促進醫業成長。DM Insights不僅是資料分析工具，也讓醫生、診所和合作夥伴能夠獲取與臨床和營運效率有關的連續、即時回饋和資訊。

DentalMonitoring執行長Philippe Salah表示：「公司為臨床醫生和診所經理開啟了極佳的機會，讓他們可從內部觀察並瞭解自身業務，從而做出更明智的決策，獲得即時的臨床資料，為成長創造空間。」

借助DM Insights，臨床醫師可以按牙齒、矯正器數量或掃描次數，對面臨相同問題的病人進行百分比細分，用以衡量和改善治療品質，並評估何種器材能達到最佳治療效果，從而促使行醫最佳化。

DM Insights還可以作為神奇的基準工具，將診所的臨床資料與多個診所的平均結果進行比較。這是目前可供所有執業者使用的重要績效指標。

如欲瞭解更多資訊，請造訪：https://dental-monitoring.com/insights/

關於DentalMonitoring - www.dental-monitoring.com

DentalMonitoring的創立始於一個簡單的想法：口腔護理應該是相互關聯和持續的——即使是在診療室之外。公司創辦宗旨是讓牙科更智慧。受益於業界規模首屈一指的牙科影像資料庫，DentalMonitoring已開發出由醫生驅動的極為先進和全面的人工智慧解決方案，幫助牙科專業人士提供卓越的護理服務以及更好的病人體驗。DentalMonitoring獨一無二的平臺能夠讓牙科專業人員完全掌控簡化的評估和溝通過程——首先與潛在病人進行接觸和轉化，隨後透過人工智慧生成的報告和先進的微笑模擬(smile simulation)提供治療方案，最後到遠端監控所有類型的治療。DentalMonitoring在18個國家和地區聘有超過400名員工，在巴黎、奧斯汀、倫敦、雪梨和香港等地設有9個辦事處。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。