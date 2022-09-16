DentalMonitoring推出DM Insights

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--DM智能平台迎来新成员DM Insights。DM智能平台是DentalMonitoring的全套解决方案，旨在提高护理质量和改善患者体验，同时积累实践。DM Insights不仅仅是一个数据分析工具，也让医生、诊疗室和合作伙伴能够获取与临床和运营效率有关的连续、实时反馈和信息。

DentalMonitoring首席执行官Philippe Salah表示：“公司为临床医生和诊所经理提供给了极佳的机会，让他们从内部观察并了解自身业务，从而做出更明智的决策，获得即时的临床数据，为增长创造空间。”

借助DM Insights，临床医师可以按牙齿、矫治器数量或扫描次数对面临相同问题的患者进行百分比细分，来衡量和提高治疗质量，并评估什么器械能达到最佳治疗效果，从而优化实践操作。

DM Insights还可以作为一个神奇的基准工具，将诊疗室的临床数据与多个诊疗室的平均结果进行比较。这是一个目前可供所有从业者使用的重要绩效指标。

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DentalMonitoring的创立始于一个简单的想法：口腔护理应该是相互关联和持续的——即使是在诊疗室之外。公司创办宗旨是让牙科更智能。得益于业界规模首屈一指的牙科图像数据库，DentalMonitoring已开发了由医生驱动的极为先进和全面的人工智能解决方案，帮助牙科专业人士提供卓越的护理服务以及更好的患者体验。DentalMonitoring独一无二的平台能够让牙科专业人员完全掌控简化的评估和沟通过程——首先与潜在患者进行接触和转化，随后通过人工智能生成的报告和先进的微笑模拟(smile simulation)提供治疗方案，最后到远程监控所有类型的治疗。DentalMonitoring在18个国家和地区雇佣超过400名员工，在巴黎、奥斯汀、伦敦、悉尼和香港等地设有9个办事处。

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