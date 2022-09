DentalMonitoring lança o DM Insights

PARIS--(BUSINESS WIRE)--O DM Insights junta-se à DM Intelligent Platform, o conjunto completo de soluções da DentalMonitoring projetado para melhorar a qualidade do atendimento e a experiência do paciente, ampliando as práticas ao mesmo tempo. Mais do que uma ferramenta de análise de dados, o DM Insights permite que médicos, consultórios e parceiros recebam feedback contínuo e imediato e informações relacionadas à eficiência clínica e operacional.

De acordo com Philippe Salah, diretor executivo da DentalMonitoring, "a empresa abre uma tremenda oportunidade aos médicos e gestores de consultório para ver e entender seus negócios por dentro para tomar decisões melhor informadas, obter dados clínicos instantâneos e criar espaço para o crescimento".

Com DM Insights, os profissionais clínicos podem medir e melhorar a qualidade dos tratamentos com uma análise detalhada de pacientes que estão enfrentando o mesmo problema por dente, número de alinhamento ou número de exame, bem como avaliar quais aparelhos funcionam melhor para obter os melhores resultados do tratamento a fim de otimizar as operações práticas.

O DM Insights também serve como uma fantástica ferramenta de benchmarking para comparar os dados clínicos das práticas com a média dos resultados das práticas, um indicador significativo do desempenho agora disponível para todos os profissionais.

Mais informações: https://dental-monitoring.com/insights/

Sobre a DentalMonitoring - www.dental-monitoring.com

A DentalMonitoring foi inaugurada com uma ideia simples: a higiene bucal deve ser conectada e contínua – mesmo fora do consultório. A empresa existe para tornar a odontologia mais moderna. Graças ao maior banco de dados de imagens odontológicas do setor, a DentalMonitoring desenvolveu as soluções de IA orientadas por médicos mais avançadas e abrangentes para ajudar os profissionais de odontologia a fornecer atendimento superior e uma melhor experiência ao paciente. Desde o compromisso e conversão de clientes potenciais, fornecendo opções de tratamento por meio de relatórios gerados por IA e simulações avançadas de sorriso, até o monitoramento remoto de todos os tipos de tratamentos, as plataformas exclusivas da DentalMonitoring oferecem aos profissionais de odontologia controle total sobre avaliações e comunicação simplificadas. A DentalMonitoring emprega mais de 400 pessoas em 18 países e nove escritórios, entre eles Paris, Austin, Londres, Sydney e Hong Kong.

