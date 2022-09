DentalMonitoring lance DM Insights

PARIS--(BUSINESS WIRE)--DM Insights rejoint DM Intelligent Platform, la suite complète de solutions de DentalMonitoring, conçue pour améliorer la qualité des soins et l'expérience du patient, tout en faisant croître la clientèle simultanément. Plus qu'un outil d'analyse des données, DM Insights permet aux médecins, aux cabinets et à leurs partenaires de bénéficier d'un retour d'information continu et immédiat sur l'efficacité clinique et opérationnelle.

Philippe Salah, PDG de DentalMonitoring: "L'entreprise offre de formidables opportunités aux cliniciens et aux responsables des cabinets, leur permettant de voir et de comprendre leur activité de l'intérieur, afin de prendre des décisions mieux éclairées, de bénéficier instantanément de données cliniques et de faire place à la croissance."

Avec DM Insights, les cliniciens peuvent mesurer et améliorer la qualité des traitements, avec une répartition des patients en pourcentage, selon qu'ils souffrent des mêmes problèmes, en fonction de la dent, du numéro d'aligneur ou du scanner. Ils ont également la possibilité d'évaluer quels appareils garantissent les meilleurs résultats de traitement, pour optimiser les interventions en cabinet.

DM Insights sert également de formidable outil de référence pour comparer les données cliniques du cabinet aux résultats moyens en cabinet, un important indicateur de la performance désormais disponible à l'ensemble des professionnels des soins de santé.

Pour en savoir plus, veuillez consulter: https://dental-monitoring.com/insights/

A propos de DentalMonitoring - www.dental-monitoring.com

DentalMonitoring est né d’une idée simple: les soins bucco-dentaires doivent être connectés et continus, même en dehors du cabinet. L'objectif de l'entreprise est de rendre les soins dentaires plus intelligents. Grâce à la plus grande base de données d’images dentaires du secteur, DentalMonitoring a développé les solutions d’IA les plus avancées et les plus complètes axées sur les médecins, afin d’aider les professionnels dentaires à fournir des soins de qualité supérieure et une meilleure expérience pour les patients. Qu’il s’agisse de l’engagement et de la conversion de patients potentiels, de la fourniture d’options de traitement par le biais de rapports générés par l’IA et de simulations de sourire avancées, ou de la surveillance à distance de tous les types de traitements, les plateformes uniques de DentalMonitoring offrent aux professionnels dentaires un contrôle total sur des évaluations et une communication rationalisées. DentalMonitoring compte plus de 400 employés dans 18 pays et 9 bureaux notamment à Paris, Austin, Londres, Sydney et Hong Kong.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.