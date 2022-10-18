日本觸媒：投資中國國內生產商，生產用作鋰離子電池電解質的鋰鹽

日本大阪--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--株式會社日本觸媒（NIPPON SHOKUBAI CO., LTD.，以下簡稱「日本觸媒」，總部：日本大阪，社長：Kazuhiro Noda，TOKYO:4114）致力於擴大我們的LiFSI*產品在中國這個第一大鋰離子電池（以下簡稱“LIB”）市場的業務。我們特此宣佈，作為此次業務擴張的一部分，我們已就投資湖南福邦新材料有限公司（以下簡稱「湖南福邦」）達成協議。湖南福邦為深圳新宙邦科技股份有限公司（以下簡稱「新宙邦」）的子公司，目前正在積極籌建生產設施以展開LiFSI業務。

*雙（氟磺醯）亞胺鋰（產品名稱：IONEL™），鋰鹽，是日本觸媒在全球率先商業化的高級電解質。

1. 合作背景

電動車(EV)是新一代節能、低污染汽車中的業界領先產品。近年來，社會對環境問題的日益關注推動了電動車需求的成長，電動車LIB市場也隨之迅速擴大。將LiFSI用作電動車LIB的電解質，能夠顯著提高電池的循環性能和倍率性能，以及在從低溫到高溫的較大溫度範圍內的儲能穩定性。因此，LiFSI不僅被用作添加劑，還被用作電解質的主要成分。LiFSI的市場需求，特別是在亞洲和歐洲的市場需求因此激增。這種情況下，儘早向中國這個全球規模首屈一指的汽車LIB市場擴張業務，是我們在IONEL™業務上大幅飛躍的關鍵。

2. 合作宗旨

鑑於以上情況，為了獲得高端客戶，並儘早在LIB需求量極大的中國市場建立具有成本優勢的生產和銷售架構，我們決定與電解液重要生產商新宙邦以及豐田集團旗下的綜合貿易公司豐田通商株式會社（以下簡稱「豐田通商」）建立合作聯盟。此次投資的出資者為豐田通商（上海）有限公司（以下簡稱「上海豐田通商」）。此次投資使我們能夠將自身一流的LiFSI生產技術、品質控制能力和智慧財產權，與湖南福邦的成本競爭力、地理位置優勢、原材料採購能力、生產系統和現有技術、新宙邦的LiFSI採購能力（由其頂級的電解液供應能力提供支援），以及豐田通商遍佈中國的全球銷售網路相結合。透過該合作聯盟，我們將致力於加速IONEL™業務在電解液市場的發展。

LiFSI被公認為是難以高度純化的物質，這種純化只有透過先進的生產和品質管制技術才能達成。2013年，我們利用多年開發的獨特生產技術，在全球首次成功開發出高純度LiFSI的工業化生產製程，溶劑和副產品含量極低，具有穩定的電化學性能。我們的產品已被日本國內外的多家LIB生產商採用並認證為電解質，廣泛應用於汽車、消費類和固定型蓄電池等。

（如欲瞭解LiFSI的更多資訊，請瀏覽公司網站：https://www.shokubai.co.jp/en/lp/ionel/）

新宙邦是全球第二大鋰離子電池電解液生產商，在中國設有五個生產基地，為各大鋰離子電池製造商提供產品。除生產電解液外，該公司還從事溶劑、電解質、添加劑等內部材料生產業務，可提供具有價格優勢和高品質的電解液。

豐田通商希望將LiFSI的銷售範圍擴大到中國以外的日本、亞洲和歐洲的電解液生產商，以因應不斷成長的電解液和電解質市場需求。

湖南福邦的第一套設備已於2022會計年度下半年開始投產（年產能1,200噸）。為滿足快速成長的市場需求，該公司計畫分階段進行擴建，並在2025年達到年產能1.2萬噸的目標。

3.投資概況

日本觸媒和上海豐田通商將投資以下公司。 (1) 公司名稱 湖南福邦新材料有限公司 (2) 地址 中國湖南省衡陽市石鼓區 (3) 投資金額（第三方增資入股） 日本觸媒：人民幣201,769,912元（40.4億日圓） 上海豐田通商：人民幣29,203,539元（5.8億日圓） [假設匯率：20日圓/人民幣] (4) 股東 新宙邦：51.19% 日本觸媒：38.0% 上海豐田通商：5.5% 長沙鑫聯華源新能源合夥企業（湖南福邦高管持股會）：5.31% (5) 法人代表 周艾平 (6) 業務範圍 LIB電解質LiFSI生產及銷售 (7) 生產能力 目前：2022會計年度下半年為1,200噸/年 計畫：2025會計年度1.2萬噸/年

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深圳新宙邦科技股份有限公司簡介 公司名稱 深圳新宙邦科技股份有限公司 地址 中國廣東省深圳市坪山區昌業路新宙邦科技大廈 成立時間 1996年 資本 4.1億元人民幣（82億日圓）（截至2021年底） 總資產 2,233億日圓（截至2021年底） 銷售額 1,390億日圓（2021會計年度） 營業利潤 308億日圓（2021會計年度） 公司簡介 鋰電池化學品、有機氟化學品、電容器化學品及半導體化學品。在中國的五個生產基地以及位於中國和波蘭的其他幾個在建生產基地進行大規模鋰離子電池電解質生產。 網站 https://www.capchem.com/

豐田通商株式會社簡介 公司名稱 豐田通商株式會社 地址 9-8, Meieki 4-chome, Nakamura-ku, Nagoya 450-8575 Japan 成立時間 1948年 資本 649億日圓（截至2022年3月底） 總資產 6兆1,431億日圓（截至2022年3月底） 銷售額 8兆280億日圓（2021會計年度） 營業利潤 2,941億日圓（2021會計年度） 公司簡介 該公司為豐田集團旗下的綜合貿易企業，已擴大業務範圍並以出口車輛和汽車生產支援為重點。公司涉足七個業務領域（金屬 / 全球零件‧物流 / 汽車 / 機械‧能源‧成套設備 / 化學品‧電子 / 食品材料‧生活產業 / 非洲）並專注於三大核心業務：有助於未來便捷社會的行動業務，有助於永續社會的資源和環境業務，以及有助於舒適和健康社會的生活和社區業務。集團約有6.5萬名員工在約130個國家工作。 網站 https://www.toyota-tsusho.com/english/

上海豐田通商簡介 公司名稱 豐田通商（上海）有限公司 地址 中國上海市靜安區南京西路1717號 成立時間 1995年 資本 3,318萬元人民幣（6.6億日圓）（截至2022年3月底） 公司簡介 公司主要從事貿易業務，涉足多個業務領域，包括金屬、全球零件和物流、化工產品和電子、機械和能源工廠專案、食品和家居用品以及東亞Next Mobility推廣專案。

關於日本觸媒：自1941年以來，日本觸媒一直以獨特的催化劑技術發展自身業務。日本觸媒供應包括環氧乙烷和丙烯酸在內的各類產品。其中，我們的高吸水性聚合物生產能力排名世界第一（根據日本觸媒的研究）。現階段，我們專注於解決方案業務，本公告中提及的IONEL (LiFSI)在促進該業務方面扮演關鍵角色。日本觸媒是全球性化學公司，其企業使命是“TechnoAmenity——利用我們的獨特科技，為人類和社會提供繁榮與舒適。」

https://www.shokubai.co.jp/en/

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