杜拜水電局和世界綠色經濟組織完成第八屆世界綠色經濟高峰會的籌備工作

阿聯杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--世界綠色經濟高峰會(WGES)將於2022年9月28日至29日在杜拜世界貿易中心舉行。WGES由阿拉伯聯合大公國副總統兼總理、杜拜酋長Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum殿下提供贊助，由杜拜水電局(DEWA)、世界綠色經濟組織(WGEO)、杜拜最高能源委員會(Dubai Supreme Council of Energy)與國際組織合作舉辦。

杜拜最高能源委員會副主席、DEWA董事總經理兼執行長、WGEO主席Saeed Mohammed Al Tayer閣下宣佈第八屆高峰會的籌備工作已經完成，高峰會的主題是「透過合作領導氣候行動：邁向淨零排放的路線圖」(Climate Action Leadership through Collaboration: The Roadmap to Net-Zero)。

Al Tayer表示：「今年的高峰會召開之際，中東地區正透過實施適應氣候變遷並對抗其不利影響的有效策略，繼續推動全球永續發展議程。埃及和阿聯將分別於2022年和2023年主辦聯合國氣候變遷大會第27次締約方會議(COP27)和第28次締約方會議(COP28)，並正在為此做準備。阿拉伯世界已成為氣候相關全球活動的中心，這些活動旨在加強氣候行動，以達成全球目標。世界綠色經濟高峰會將有助於加強合作夥伴和利害關係者之間的合作，並為舉辦這兩項全球大會創造理想的環境。」

WGES 2022將匯集傑出的演講者、專家、思想領袖和決策者，並將聚焦於四大主題：能源、金融、糧食安全和青年一代。屆時還將舉行部長級圓桌會議，將有來自世界各地的約25位部長參加。

在WGES 2022召開期間，還將評選第四屆阿聯能源獎的得獎者。該獎項由杜拜最高能源委員會在Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum殿下的贊助下舉辦，主題為「激勵永續能源創新」。本屆獎項在申請期內共收到來自16個國家的187份申請。

如欲瞭解高峰會註冊及更多資訊，請造訪https://wges.ae

*來源：AETOSWire

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