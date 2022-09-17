迪拜水电局和世界绿色经济组织完成第八届世界绿色经济峰会的筹备工作

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迪拜水电局和世界绿色经济组织完成第八届世界绿色经济峰会的筹备工作（照片：AETOSWire）

阿联酋迪拜--()--(美国商业资讯)--世界绿色经济峰会(WGES)将于2022年9月28日至29日在迪拜世界贸易中心举行。WGES由阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum殿下提供赞助，由迪拜水电局(DEWA)、世界绿色经济组织(WGEO)、迪拜最高能源委员会(Dubai Supreme Council of Energy)与国际组织合作举办。

迪拜最高能源委员会副主席、DEWA董事总经理兼首席执行官、WGEO主席Saeed Mohammed Al Tayer阁下宣布第八届峰会的筹备工作已经完成，峰会的主题是“通过合作领导气候行动：实现净零排放的路线图”(Climate Action Leadership through Collaboration: The Roadmap to Net-Zero)。

Al Tayer表示：“今年的峰会召开之际，中东地区正通过实施适应气候变化并应对其不利影响的有效战略，继续推动全球可持续发展议程。埃及和阿联酋将分别于2022年和2023年主办联合国气候变化大会第27次缔约方会议(COP27)和第28次缔约方会议(COP28)，并正在为此做准备。阿拉伯世界已成为气候相关全球活动的中心，这些活动旨在加强气候行动，以实现全球目标。世界绿色经济峰会将有助于加强合作伙伴和利益相关方之间的合作，并为举办这两项全球大会创造理想的环境。”

WGES 2022将汇集杰出的演讲者、专家、思想领袖和决策者，并将重点关注四大主题：能源、金融、粮食安全和青年一代。届时还将举行部长级圆桌会议，将有来自世界各地的约25位部长参加。

在WGES 2022召开期间，还将评选第四届阿联酋能源奖的获奖者。该奖项由迪拜最高能源委员会在Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum殿下的赞助下举办，主题为“激励可持续能源创新”。本届奖项在申请期内共收到来自16个国家的187份申请。

如需了解峰会注册及更多信息，请访问https://wges.ae

*来源：AETOSWire

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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Khuloud Al Ali / Shaikha Almheiri / Mohammad Almheiri
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