WM Datenservice établit un autre élément important pour la numérisation du secteur des titres avec Nucleus Finance comme premier partenaire

NEW YORK et ZOUG, Suisse--(BUSINESS WIRE)--Avec « Tokenization as a Service » (TaaS), WM Datenservice ouvre son infrastructure réputée d'interface performante pour les crypto-actifs. Dans le cadre de ce service, les données des titres émis sont enregistrées, structurées et transmises aux tokenizers et aux registres des mouvements de crypto-titres.

Nucleus Finance AG est le premier partenaire dans le domaine de la « Tokenization as a Service » (TaaS).

Nucleus Finance AG et WM Datenservice ont développé ce nouveau service de « Tokenization as a Service » (TaaS) dans le cadre d'un projet commun.

Un premier projet de preuve de concept pour une obligation classique et un produit structuré a été mis en œuvre avec succès grâce aux données de WM Datenservice et aux systèmes de Nucleus Finance AG. Ce faisant, Nucleus Finance AG propose une nouvelle approche TaaS qui permet des éléments on-chain et off-chain d'utilisation rentable de la technologie blockchain. La première mise en œuvre se fait sur la blockchain Casper (voir les détails sur CasperLabs ci-dessous).

Les Smart Financial Contracts (SFC) algorithmiques permettent une tokenisation efficace, sûre et vérifiable du titre. D'une part, grâce à ces SFC de Nucleus Finance AG, la représentation numérique du titre de propriété est assurée et, d'autre part, en utilisant le standard open-source « ACTUS », le règlement sécurisé, vérifiable et lisible à la machine des titres dans le cycle de vie est assuré à peu de frais.

Pour le moment, Nucleus Finance AG et WM Datenservice concentreront leurs services TaaS sur les produits structurés simples comme les certificats, les warrants et les obligations. Selon les besoins des clients, d'autres types de titres pourraient être couverts.

WM Datenservice reste ouvert pour offrir des services TaaS avec différents partenaires technologiques. L'objectif est de permettre un accès à son infrastructure existante de manière aussi efficace et complète que possible pour faciliter le développement numérique du marché des valeurs mobilières.

WM Datenservice, Frankfort

WM Datenservice est l'autorité centrale et le fournisseur de données du marché financier mondial. WM Datenservice fournit au secteur financier des données de base, des identifiants et des informations sur le marché. En d'autres termes, WM Datenservice offre à ses clients des solutions dans un monde de plus en plus centré sur les données et veille à ce que des données financières de la plus haute qualité soient fournies au bon moment et de façon appropriée. Ceci repose sur de nombreuses années d'expertise, qui permettent à WM Datenservice de fournir au marché financier des données et des services standardisés, essentiels et qualitatifs.

Nucleus Finance AG, Zoug (CH)

Nucleus Finance AG, basée à Zoug (CH), est une coentreprise entre CasperLabs, une entreprise leader de services de développement de blockchain, et Ariadne Business Analytics AG, un fournisseur de systèmes logiciels de nouvelle génération pour les banques et les prestataires de services financiers. Nucleus Finance AG combine des innovations spécialisées dans les domaines de la finance et de la technologie blockchain pour offrir des capacités de produits de nouvelle génération dans les services financiers : il s'agit notamment de nouvelles capacités de systèmes bancaires centraux, d'audits vérifiables en temps réel, de la tokenisation de titres et de produits numériques existants et nouveaux, ainsi que du commerce et de la titrisation de contrats financiers.

Ces nouvelles capacités sont possibles grâce à l'immuabilité, la sécurité et les capacités de contrats intelligents de la Blockchain Casper déployée, combinées à la norme éprouvée Algorithmic Contract Types Unified Standard (ACTUS) pour les instruments financiers utilisée par Ariadne. Les instruments financiers tokenisés par Nucleus Finance sont en mesure de fournir un cadre cohérent et interopérable nécessaire à l'avenir de la finance.

CasperLabs, Zoug (CH)

CasperLabs, Zoug (CH) est un fournisseur leader de solutions blockchain pour les entreprises et développe des logiciels innovants et d'avenir dans le domaine de la Blockchain et du Web3. Guidé par les principes de l'open-source, CasperLabs s'engage à fournir un cadre fiable et sécurisé pour la création d'applications Blockchain privées, publiques et hybrides. C'est pourquoi la blockchain de Casper a été conçue pour répondre aux besoins exacts des entreprises et offre des fonctionnalités spécifiques qui favorisent les solutions blockchain d'entreprise. L'équipe de CasperLabs est très expérimentée dans le développement de logiciels et fait partager l'expérience d'entreprises telles que Google, Adobe, AWS, Dropbox et Microsoft. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse suivante casperlabs.io.

Ariadne Business Analytics AG, Zoug (CH)

Ariadne Business Analytics AG, Zoug (CH) est une entreprise spécialisée dans les logiciels bancaires de nouvelle génération basés sur des contrats financiers intelligents standardisés, numérisés et algorithmiques. Pour les FinTechs et les nouveaux arrivants dans le secteur financier, mais aussi pour la modernisation des banques traditionnelles, Ariadne propose SolitX, une nouvelle approche des services bancaires de base reposant sur une architecture bancaire ouverte moderne. Celle-ci est entièrement intégrée à la solution de gestion des risques, de finance et de comptabilité avancée AnalytX. Le logiciel d'Ariadne est basé sur le standard open-source ACTUS, qui constitue la base des instruments financiers algorithmiques standardisés. Ariadne offre à ses clients une transition évolutive des systèmes patrimoniaux obsolètes vers la nouvelle génération de services bancaires et permet une combinaison efficace avec la technologie blockchain.

