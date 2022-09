La collaboration de Fluence avec le reproducteur de plantes néerlandais WPK permet d'améliorer immédiatement la qualité et l'uniformité des plantes

One of the larger propagators in the Netherlands, Westlandse Plantenkwekerij, implemented a hybrid lighting approach using Fluence’s VYPR fixtures, resulting in increased quality and control over environmental factors. (Photo: Business Wire)

One of the larger propagators in the Netherlands, Westlandse Plantenkwekerij, implemented a hybrid lighting approach using Fluence’s VYPR fixtures, resulting in increased quality and control over environmental factors. (Photo: Business Wire)

AUSTIN, Texas et ROTTERDAM, Pays-Bas--(BUSINESS WIRE)--Fluence, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d’éclairage LED économes en énergie pour la production commerciale de cannabis et d’aliments, a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec Westlandse Plantenkwekerij (WPK), un grand propagateur néerlandais spécialisé dans la culture de jeunes plants pour l'horticulture en serre en Europe.

Fondée dans les années 1930 par Arie van der Arend, WPK est une entreprise familiale qui regroupe plusieurs générations et qui est aujourd'hui dirigée par Erik et Eviek, tous deux descendant du fondateur. En tant que reproducteur de plantes, WPK supervise le processus de production de la graine à la plante pour les plantes potagères et la culture des tray plants pour les producteurs de toute l'Europe. L'approche scientifique de l'entreprise en matière de culture a contribué à des décennies de succès, ce qui a poussé WPK à faire appel à Fluence pour mettre en œuvre le tout premier dispositif d'éclairage LED renforcé par la recherche dans ses sites de 's-Gravenzande, dont la société Plantenkwekerij P. van Geest est copropriétaire.

WPK a introduit les luminaires supérieurs de la série VYPR de Fluence aux côtés des luminaires existants à sodium haute pression (SHP) afin d'exploiter le contrôle unique qu'offre une approche d'éclairage hybride pour optimiser les facteurs environnementaux, y compris le contrôle de la chaleur ambiante. Le modèle d'éclairage hybride des sites de WPK a permis une meilleure gestion des conditions de croissance saisonnières et des économies d'énergie notables.

« Après avoir mis en place les solutions d'éclairage LED de Fluence, nous avons appris que les jeunes plants poussaient bien dans des environnements éclairés par des LED », a déclaré Erik van der Arend, directeur général de WPK. « Cela nous a permis d'avoir la flexibilité nécessaire pour cultiver un large éventail de cultures dans le même environnement et dans les mêmes conditions d'éclairage, ce qui a diminué les contraintes et amélioré nos coûts énergétiques. La transition vers Fluence a contribué à améliorer la qualité et la vitesse de croissance des plants, ce qui garantit à nos clients un produit uniforme et toujours excellent. »

En collaboration avec les experts en éclairage horticole de Fluence, WPK a affiné le spectre des LED pour optimiser les coûts opérationnels tout en maintenant une qualité supérieure pour les cultures de tomates, de concombres, de poivrons et de fleurs du producteur. Les premiers résultats montrent que WPK réalise une économie d'électricité estimée entre 40 et 50 % en utilisant deux tiers de luminaires LED Fluence et un tiers des lampes à vapeur de sodium haute pression dans la serre. En outre, WPK a augmenté les niveaux d'éclairage total de 30 % grâce à l'efficacité globale de la technologie LED. Les récoltes après leur installation ont produit des plants plus compacts, génératifs et vigoureux, de couleur plus sombre ou plus enrichie.

« Ce qui est intéressant dans la technologie d'éclairage de Fluence, c'est le bon degré de refroidissement, le luminaire ne se réchauffe pas beaucoup », ajoute M. van der Arend. « De plus, le spectre est largement applicable ».

« Lorsque vous travaillez avec Fluence, vous ne vous contentez pas d'acheter un éclairage LED autonome. Vous bénéficiez d'un réseau de grands experts en éclairage et en horticulture qui peuvent vous aider à créer les bonnes conditions pour optimiser votre milieu de culture », a déclaré Timo Bongartz, directeur général de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique chez Fluence. « C'est pourquoi nous aimons travailler avec des reproducteurs de plantes comme WPK qui partagent notre passion pour le développement de stratégies innovantes en matière d'éclairage et de contrôle environnemental ».

Pour plus d'informations sur cette collaboration, veuillez cliquer ici.

À propos de Fluence

Fluence Bioengineering, Inc. (Fluence) crée de puissantes solutions d’éclairage LED écoénergétiques, destinées à la production de cultures commerciales et aux applications de recherche. Fournisseur d’éclairage LED de premier plan sur le marché mondial du cannabis, Fluence a pour mission de permettre une production de cultures plus efficiente, pour les meilleurs producteurs du monde, aussi bien dans le secteur de la culture en fermes verticales que sous serre. Le siège mondial de Fluence est basé à Austin, au Texas, et la société dispose aussi d’un siège pour la région EMEA à Rotterdam, aux Pays-Bas. Fluence opère en tant qu’unité commerciale au sein de la division Digital Solutions de Signify. Pour en savoir plus sur Fluence, consultez le site www.fluence.science.

À propos de WPK

Westlandse Plantenkwekerij (WPK) est un spécialiste de la culture de légumes pour l'horticulture professionnelle en serre en Europe. WPK a été créée dans les années 1930 et dispose actuellement de quatre sites de culture : deux à 's-Gravenzande (Hollande-Méridionale) et deux à Made (Brabant-Nord). WPK rend le monde un peu plus vert en cultivant des plantes potagères (comme la tomate, le poivron et le concombre), des tray plants et des plantes fleuries en pot.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.