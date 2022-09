La technologie Threat Defense de Verimatrix déployée par le plus important service e-commerce d'Arabie Saoudite

AIX-EN-PROVENCE, France & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Verimatrix, (Euronext Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que la société Jarir, leader de l'e-commerce et du shopping en ligne en Arabie Saoudite, a choisi App Shield Pro de Verimatrix et son service de monitoring, de la gamme Extended Threat Defense (XTD), afin de protéger les données sensibles de propriété intellectuelle dans le cadre de ses services destinés aux utilisateurs d'Android.

Avec des millions d'utilisateurs de son application de vente en ligne, Jarir était en quête d'une solution rapide et éprouvée lui permettant de bénéficier des dernières protections contre les attaques telles que la rétro-ingénierie et le repackaging. L'entreprise a également accordé une attention particulière au suivi et à la détection des risques au sein de sa base d'installation, de manière à identifier les profils de menaces et à prévenir les attaques potentielles.

Grâce à son approche zéro code de la sécurité et de la surveillance des applications, les technologies App Shield Pro et XTD de Verimatrix permettent à Jarir d'adopter une approche non intrusive et innovante de la sécurité des applications, et aussi de bénéficier de renseignements précieux susceptibles de lui permettre d'éviter de coûteux incidents relatifs à la sécurité.

"Au terme d'une sélection rigoureuse, nous avons retenu Verimatrix en raison de son approche globale de la protection de la propriété intellectuelle et de ses capacités uniques de surveillance des cybermenaces", a déclaré Nasser Abdul-Aziz, Chief Operations Officer de Jarir Bookstore. "Il est important pour nous de travailler avec des experts en cybersécurité tels que Verimatrix, capables de nous offrir cette combinaison indispensable entre protections pro-actives, facilité d'utilisation et service de premier rang."

A propos de Jarir

La société Jarir Marketing Company (également connue sous le nom de "librairie Jarir" ou "Jarir") a été créée à Riyad en 1974 et était au départ une petite librairie. Dans les années 80, Jarir a ouvert une deuxième succursale à Riyadh, puis une autre dans les années 90. Jarir est aujourd'hui considéré comme le leader du marché au Moyen-Orient pour les produits informatiques grand public, l'électronique, les fournitures de bureau et les livres. Jarir est un détaillant et un grossiste de ses produits en Arabie Saoudite et dans d'autres pays du Golfe. En 2002, Jarir est devenue une société par actions (CR n° 1010032264) et a été cotée sur le marché des capitaux saoudien (Tadawul) en 2003. Actuellement, Jarir a un capital libéré de 1,20 milliard de riyals saoudiens. Visitez www.jarir.com

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.