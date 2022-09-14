Quanergy與Fabrinet攜手合作，擴大雷射雷達感測器的全球化生產規模

加州桑尼維爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--雷射雷達感測器和智慧3D解決方案的領導廠商Quanergy Systems, Inc. (NYSE:QNGY)今天宣布，公司將與先進精密光學和電子製造服務的領導廠商Fabrinet合作生產Quanergy的雷射雷達感測器。

Fabrinet是要求極為嚴格的全球原始設備製造商(OEM)的可靠合作夥伴，在客戶服務、靈活性和管理複雜業務的技能方面具有傲人記錄，與Quanergy在製造方面保持高品質和高產業標準的承諾非常契合。在Fabrinet的支援下，Quanergy將能夠隨著需求的增加而擴大全球製造和規模，幫助客戶提高效率。

Quanergy的感測器由值得信賴、經驗豐富的製造商生產，質優且擁有ISO9001、IATF16949和ISO14001等廣泛的相關認證，因此客戶可放心購買。

Quanergy營運資深副總裁Kevin Amiri表示：「雷射雷達正在徹底改變物聯網和汽車業中許多企業的營運方式。Fabrinet的全球供應鏈專長、內部故障分析和可靠性測試，以及直接配送服務，使Quanergy的客戶能夠獲得所需的效率、可靠性、及時性和成本效益。」

如需瞭解更多資訊，請造訪www.quanergy.com。

關於Quanergy Systems, Inc.

Quanergy (NYSE: QNGY)的宗旨是為汽車和物聯網應用創造功能強大、價格實惠的智慧雷射雷達解決方案，以增強用戶的體驗和安全性。Quanergy開發了唯一一款採用光學相控陣列(OPA)技術的真正100%固態CMOS雷射雷達感測器，以實現低成本、高可靠性的3D雷射雷達解決方案的量產。憑藉Quanergy的智慧雷射雷達解決方案，各行各業的企業現在可以利用即時、先進的3D洞察來改變其營運方式，包括工業自動化、實體安全、智慧城市、智慧空間等。Quanergy的解決方案已被全球近400家客戶採用。如需瞭解更多資訊，請造訪www.quanergy.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含的某些陳述並非歷史事實，而是美國《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常伴有以下字詞：「認為」、「可能」、「將」、「估計」、「繼續」、「預計」、「打算」、「期望」、「應該」、「想要」、「計畫」、「預測」、「潛力」、「似乎」、「尋求」、「未來」、「展望」、「擬訂」、「預期」、「可能帶來」以及類似的預測或指示未來事件或趨勢的表達，或者並非歷史事件的陳述。除本新聞稿中包含的當前或歷史事實的陳述外，所有陳述均為前瞻性陳述，包括關於Fabrinet製造我們的雷射雷達感測器，以及隨著需求的增加，我們擴大全球製造和規模的能力的陳述。這些前瞻性陳述涉及重大的風險和不確定性，因而可能導致實際結果與預期結果存在重大差異。這些因素中的大多數都不在Quanergy的控制範圍之內，也很難預測。可能造成此類差異的因素包括但不限於：國內外商業、市場、金融、政治和法律狀況的變化；消費者對Quanergy產品的總體需求水準；總體經濟狀況和其他影響消費者信心、偏好和行為的因素；全球貨幣、資本和信貸市場的中斷和波動；維持Quanergy證券在紐約證券交易所上市的能力；Quanergy客戶的財務實力；Quanergy實施其商業策略的能力；政府法規的變化、Quanergy面臨的訴訟索賠和其他意外損失；因新冠肺炎全球疫情以及政府採取的應對行動和限制性措施而對Quanergy的業務造成的中斷和其他影響；Quanergy供應商的穩定性和全球供應鏈的挑戰；受全球新冠疫情等傳染病以及人們對健康擔憂的影響，消費者對我們產品的需求；全球氣候變遷趨勢可能對Quanergy及其供應商和客戶產生的影響；Quanergy保護專利、商標和其他智慧財產權的能力；Quanergy資訊系統遭到的任何入侵或中斷；電力和其他原材料及合約產品的價格、供應和品質的波動以及外匯波動；Quanergy利用潛在淨經營虧損結轉的能力；稅法和稅項負債、關稅、法律、法規、政治和經濟風險的變化；以及Quanergy向美國證券交易委員會提交文件中指明的其他風險和不確定性。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日時Quanergy的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Quanergy預計後續事件和發展將導致他們的評估發生變化。然而，儘管Quanergy可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Quanergy特別聲明，除法律規定之外，Quanergy並不承擔此項義務。

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