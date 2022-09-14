Quanergy与Fabrinet携手合作，扩大激光雷达传感器的全球化生产规模

加州桑尼维尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--激光雷达传感器和智能3D解决方案的领先提供商Quanergy Systems, Inc. (NYSE:QNGY)今天宣布，公司将与先进精密光学和电子制造服务的领先提供商Fabrinet合作生产Quanergy的激光雷达传感器。

Fabrinet是要求极为严格的全球原始设备制造商(OEM)的可靠合作伙伴，在客户服务、灵活性和管理复杂业务的技能方面有着骄人往绩，与Quanergy在制造方面保持高质量和高行业标准的承诺非常契合。在Fabrinet的支持下，Quanergy将能够随着需求的增加而扩大全球制造和规模，帮助客户提高效率。

Quanergy的传感器由值得信赖、经验丰富的制造商生产，质优且拥有ISO9001、IATF16949和ISO14001等广泛的相关认证，因此客户可放心购买。

Quanergy运营高级副总裁Kevin Amiri表示：“激光雷达正在彻底改变物联网和汽车行业中许多企业的运营方式。Fabrinet的全球供应链专长、内部故障分析和可靠性测试，以及直接配送服务，使Quanergy的客户能够获得所需的效率、可靠性、及时性和成本效益。”

如需了解更多信息，请访问www.quanergy.com。

关于Quanergy Systems, Inc.

Quanergy (NYSE: QNGY)的宗旨是为汽车和物联网应用创造功能强大、价格实惠的智能激光雷达解决方案，以增强用户的体验和安全性。Quanergy开发了唯一一款基于光学相控阵(OPA)技术的真正100%固态CMOS激光雷达传感器，以实现低成本、高可靠性的3D激光雷达解决方案的批量生产。借助Quanergy的智能激光雷达解决方案，各行各业的企业现在可以利用实时、先进的3D洞察来改变其运营方式，包括工业自动化、物理安全、智慧城市、智能空间等。Quanergy的解决方案已被全球近400家客户采用。如需了解更多信息，请访问www.quanergy.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含的某些陈述并非历史事实，而是美国《1995年私人证券诉讼改革法》安全港条款所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常伴有以下词语：“认为”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预计”、“打算”、“期望”、“应该”、“想要”、“计划”、“预测”、“潜力”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”、“拟订”、“预期”、“可能带来”以及类似的预测或指示未来事件或趋势的表达，或者并非历史事件的陈述。除本新闻稿中包含的当前或历史事实的陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述，包括关于Fabrinet制造我们的激光雷达传感器，以及随着需求的增加，我们扩大全球制造和规模的能力的陈述。这些前瞻性陈述涉及重大的风险和不确定性，因而可能导致实际结果与预期结果存在重大差异。这些因素中的大多数都不在Quanergy的控制范围之内，也很难预测。可能造成此类差异的因素包括但不限于：国内外商业、市场、金融、政治和法律状况的变化；消费者对Quanergy产品的总体需求水平；总体经济状况和其他影响消费者信心、偏好和行为的因素；全球货币、资本和信贷市场的中断和波动；维持Quanergy证券在纽约证券交易所上市的能力；Quanergy客户的财务实力；Quanergy实施其商业战略的能力；政府监管的变化、Quanergy面临的诉讼索赔和其他意外损失；因新冠肺炎全球疫情以及政府采取的应对行动和限制性措施而对Quanergy的业务造成的中断和其他影响；Quanergy供应商的稳定性和全球供应链的挑战；受全球新冠疫情等传染病以及人们对健康的担忧的影响，消费者对我们产品的需求；全球气候变化趋势可能对Quanergy及其供应商和客户产生的影响；Quanergy保护专利、商标和其他知识产权的能力；Quanergy信息系统遭到的任何入侵或中断；电力和其他原材料及合同产品的价格、供应和质量的波动以及外汇波动；Quanergy利用潜在净经营亏损结转的能力；税法和税项负债、关税、法律、监管、政治和经济风险的变化；以及Quanergy向美国证券交易委员会提交文件中指明的其他风险和不确定性。此外，前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日时Quanergy的预期、计划或对未来事件的预测和观点。Quanergy预计后续事件和发展将导致他们的评估发生变化。然而，尽管Quanergy可能会在未来某个时间点选择更新这些前瞻性陈述，但Quanergy特别声明，除法律规定之外，Quanergy并不承担此项义务。

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