BrainBox AI déploie sa solution Climate Tech dans les magasins Sleep Country à travers le Canada pour réduire l’empreinte carbone de leur réseau de vente au détail

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--BrainBox AI, une entreprise pionnière de l’intelligence artificielle autonome pour le secteur de l’immobilier commercial, a annoncé aujourd’hui que Sleep Country Canada Holdings Inc. (« Sleep Country »), le plus important détaillant spécialisé en sommeil au Canada, a installé la technologie d’intelligence artificielle révolutionnaire de BrainBox AI dans 214 magasins, ce qui représente près de 80 % de son empreinte totale et 1,1 million de pieds carrés d’espace de vente au détail au Canada.

L’accord conclu avec BrainBox AI s’inscrit dans l’objectif de Sleep Country de parvenir à un taux d’émissions nettes nulles d’ici 2040, énoncé dans son rapport inaugural ESG publié plus tôt cette année. BrainBox AI est bien adaptée pour aider les détaillants multisites comme Sleep Country à atteindre leurs objectifs environnementaux en utilisant une IA autonome prédictive et auto-adaptative pour optimiser les plus gros consommateurs d’énergie dans les bâtiments – les systèmes de CVC (chauffage, ventilation et climatisation). Cette technologie rapidement déployée permet de réduire considérablement la consommation d’énergie et l’empreinte carbone, tout en augmentant le confort des occupants et la durée de vie des équipements de CVC.

« Nous sommes ravis de nous associer à BrainBox AI dans nos efforts pour atteindre la carboneutralité d’ici 2040 et, plus largement, pour jouer notre rôle dans la lutte contre la crise climatique de notre planète », partage Stewart Schaefer, président et PDG de Sleep Country. « Sleep Country s’est engagée à avoir une portée positive à la fois sur nos clients, nos partenaires et le monde entier grâce à nos initiatives ESG d’entreprise, et la mise en œuvre de cette technologie d’IA révolutionnaire qui nous aidera à atteindre nos objectifs de durabilité à court et à long terme. »

Avant le déploiement sur l’ensemble du portefeuille immobilier de Sleep Country, BrainBox AI a mené à bien un projet pilote de quatre magasins, conçu pour explorer les réductions d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre que la technologie pourrait offrir au détaillant. Le projet pilote, qui couvrait environ 20 000 pieds carrés d’espace de magasin et des systèmes CVC basés sur des unités de toit, a permis à Sleep Country d’obtenir une réduction annualisée de 15 % de la consommation d’électricité de ses équipements de CVC, une réduction de 19 % de la consommation de gaz de CVC et une réduction de 15 tCO2 en équivalent carbone. Une fois que les résultats du pilote ont été clairement établis, Sleep Country et BrainBox AI se sont réunis pour officialiser leur relation. La reproduction de ces résultats sur les 214 sites permettra à Sleep Country de réaliser d’importantes économies d’énergie et de réduire les émissions annuelles de CO2 de près de quatre millions de kilomètres parcourus par une voiture moyenne.

« Chez BrainBox AI, nous sommes passionnés par le travail visant à rendre les bâtiments plus intelligents, plus écologiques et plus efficaces. L’occasion d’installer notre technologie dans l’ensemble de la zone de vente au détail de l’un des principaux détaillants multi-sites du Canada est vraiment passionnante pour notre équipe », déclare Jean-Simon Venne, chef de la technologie et cofondateur de BrainBox AI. « En tant qu’entreprise canadienne, il est important pour nous de contribuer à réduire l’empreinte carbone sur notre marché national. Mais le changement climatique est un problème mondial, et nous sommes impatients de travailler avec les grandes marques du monde entier pour les aider à atteindre leurs objectifs environnementaux et énergétiques. »

La solution de BrainBox AI permet aux propriétaires d’espaces commerciaux et de détail de réduire considérablement les dépenses énergétiques et les émissions de carbone de leurs bâtiments, ce qui les rapproche de leurs objectifs de réduction nette des émissions de carbone. Pour en savoir plus, visitez www.brainboxai.com/fr.

À propos de BrainBox AI

Fondée en 2017, BrainBox AI a été créée pour répondre au dilemme auquel est actuellement confronté l’environnement bâti, sa consommation d’énergie et son importante contribution au changement climatique. En tant qu’innovateurs de la transition énergétique mondiale, la technologie CVC de BrainBox AI, qui change la donne, tire parti de l’IA pour rendre les bâtiments plus intelligents, plus écologiques et plus efficaces. En collaboration avec nos partenaires mondiaux de confiance, BrainBox AI soutient les clients du secteur immobilier dans divers secteurs, notamment les immeubles de bureaux, les hôtels, les commerces de détail, les épiceries, les aéroports, etc.

Notre siège social se trouve à Montréal, au Canada, une plaque tournante mondiale de l’intelligence artificielle. Nos plus de 150 employés apportent avec eux des talents de tous les secteurs, avec pour désir commun de guérir notre planète. BrainBox AI travaille en collaboration avec des partenaires de recherche, notamment le National Renewable Energy Laboratory (NREL) du ministère américain de l’Énergie, l’Institut de valorisation des données (IVADO) ainsi que des établissements d’enseignement, dont l’Institut de recherche en intelligence artificielle de Montréal (MILA) et l’Université McGill. Pour plus d’informations, visitez www.brainboxai.com/fr

À propos de Sleep Country

Sleep Country est le principal détaillant spécialisé dans les produits de sommeil au Canada. La société exploite un réseau national de magasins de détail et plusieurs plateformes de commerce électronique dynamiques. La société possède 287 magasins détenus par l’entreprise et 20 entrepôts à travers le Canada et exerce ses activités sous des bannières de vente au détail : « Sleep Country Canada », avec des activités omnicanales au Canada, excluant le Québec ; « Dormez-vous » avec des activités omnicanales au Québec et « Endy », principal détaillant canadien de solutions de sommeil en ligne directement aux consommateurs et l’acquisition récente de Hush, l’un des détaillants numériques à la croissance la plus rapide au Canada. Sleep Country est une organisation dont l’objectif est de transformer des vies en sensibilisant les Canadiens au pouvoir du sommeil. Elle s’engage à créer une culture d’entreprise fondée sur l’inclusion et la diversité, où les différences sont acceptées et valorisées. La société soutient de manière significative et positive son environnement et les collectivités où elle exerce ses activités grâce à son programme complet de recyclage des matelas et des sommiers qui permet d’éviter que les matelas ne se retrouvent dans les sites d’enfouissement. De plus, son programme de don de lits permet de donner des matelas et des sommiers neufs et légèrement usagés à des organismes de bienfaisance canadiens afin d’aider les familles et les enfants dans le besoin à obtenir une bonne nuit de sommeil.

Pour en savoir plus sur Sleep Country, veuillez consulter le www.sleepcountry.ca.