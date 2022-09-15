斯倫貝謝和Cognite將為全球能源產業大規模提供資料驅動解決方案

倫敦和挪威奧斯陸--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--技術創新領域的兩家領先企業斯倫貝謝(NYSE: SLB)和Cognite今天宣布建立策略合作夥伴關係，將斯倫貝謝的地下企業資料解決方案與Cognite領先的開放式工業資料營運平臺Cognite Data Fusion®進行整合。透過這項合作關係，客戶可以在單一的開放平臺上整合來自油藏、油井和設施的資料，並利用嵌入式人工智慧和進階分析工具來最佳化生產、降低成本，減少營運占地空間。

斯倫貝謝數位暨整合部總裁Rajeev Sonthalia表示：「由於複雜性和缺乏規模化的情境分析，生產領域的營運資料是一種未得到充分利用的客戶資產。我們與Cognite策略聯盟，利用Cognite Data Fusion®從我們在流動保障、流程模擬和與客戶共同開發的客製化人工智慧解決方案等特定領域應用中提取更好、更快的洞見。Cognite與斯倫貝謝的地下企業資料解決方案相結合，將創造市場上第一個在可互通的平臺上獲得情境資料的產品。我們將共同為客戶提供大量可供快速使用和大規模創新的資料，以提高產量、改善財務績效並實現永續發展目標。」

斯倫貝謝將作為首席商業合作夥伴，並獨家為客戶提供企業資料解決方案的使用權。雙方將利用斯倫貝謝幾十年的數位解決方案專長和Cognite Data Fusion的獨特能力，共同開發相容的應用程式和解決方案。斯倫貝謝的領域驅動型人工智慧、物聯網和模擬引擎與Cognite的高效能資料和自動化技術相結合，能加快客戶的生產資產獲得回報。

Cognite執行長Girish Rishi表示：「Cognite與斯倫貝謝的合作為能源產業的客戶提供了一個安全、可擴充的資料平臺。商業應用程式可透過該平臺提高營運效率並實現永續性目標。我們很榮幸能將在能源領域擁有值得信賴的全球根基的斯倫貝謝納入我們不斷壯大的合作夥伴生態系統。」

該合作夥伴關係最初的重點是能源領域的生產營運。對客戶來說，這意味著能夠有效管理資料模型、縮短價值實現時間，並增強成果，從而提高其當前資產組合的價值。

關於斯倫貝謝

斯倫貝謝(NYSE: SLB)是一家科技公司，致力於與客戶合作來獲得能源。我們的員工來自160多個國家，他們透過提供領先的數位化解決方案，部署創新技術，以幫助全球能源產業實現績效和永續發展。憑藉涵蓋120多個國家的專長，我們透過合作開發取得能源的技術，以造福所有民眾。

如需瞭解更多資訊，請造訪www.slb.com

關於Cognite

Cognite是一家工業軟體即服務跨國公司，自成立起便明確致力於迅速為工業企業提供開放、情境化、可信賴且容易獲得的資料，幫助全球資產密集型產業走向全面數位化轉型。我們的核心工業資料營運平臺Cognite Data Fusion®幫助工業資料和網域使用者快速安全地展開協作，共同開發、實作和擴充工業AI解決方案和應用程式，從而提高獲利能力與永續性。如需瞭解更多資訊，請造訪www.cognite.com並關注我們的Twitter和LinkedIn。

有關前瞻性陳述的警示性聲明

本新聞稿包含《美國聯邦證券法》所界定的「前瞻性陳述」，即任何非歷史事實的陳述。此類陳述通常含有「預計」、「或許」、「可以」、「相信」、「計畫」、「估計」、「打算」、「預期」、「應該」、「可能」、「將」、「似乎」、「目標」、「目的」、「渴望」、「旨在」、「潛在」、「預測」和其他類似字詞。前瞻性陳述在不同程度上涉及不確定的事項，如對數位技術和夥伴關係的部署或預期收益的預測或期望。此類陳述受風險和不確定性的影響，包括但不限於：無法從數位化策略、倡議或合作夥伴關係中獲得預期收益；以及在斯倫貝謝最近向美國證券交易委員會提交的10-K、10-Q和8-K表格中詳述的其他風險和不確定性。如果一項或多項上述或其他風險或不確定性變為現實（或任何此類事態變化導致的影響），或者事實證明基本推斷存在問題，那麼實際成果或結果可能會與在我們前瞻性陳述中所描述的內容發生重大偏差。前瞻性陳述僅針對本新聞稿發布之日的情況，無論是否出現新資訊、未來事件或其他原因，斯倫貝謝均不打算也沒有義務公開更新或修改這些陳述。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。