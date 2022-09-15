斯伦贝谢和Cognite将为全球能源行业大规模提供数据驱动解决方案

伦敦和挪威奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--技术创新领域的两家领先企业斯伦贝谢(NYSE: SLB)和Cognite今天宣布建立战略合作伙伴关系，将斯伦贝谢的地下企业数据解决方案与Cognite领先的开放式工业数据运营平台Cognite Data Fusion®进行集成。通过这项合作关系，客户可以在单一的开放平台上整合来自油藏、油井和设施的数据，并利用嵌入式人工智能和高级分析工具来优化生产、降低成本，减少运营占地空间。

斯伦贝谢数字与集成部总裁Rajeev Sonthalia表示：“由于复杂性和缺乏规模化的情境分析，生产领域的运营数据是一种未得到充分利用的客户资产。我们与Cognite结成战略伙伴关系，利用Cognite Data Fusion®从我们在流动保障、流程模拟和与客户共同开发的定制人工智能解决方案等特定领域应用中提取更好、更快的洞见。Cognite与斯伦贝谢的地下企业数据解决方案相结合，将创造市场上第一个在可互操作的平台上获得情境数据的产品。我们将共同为客户提供大量可供快速使用和大规模创新的数据，以提高产量、改善财务表现并实现可持续发展目标。”

斯伦贝谢将作为首席商业合作伙伴，并独家为客户提供企业数据解决方案的使用权。双方将利用斯伦贝谢几十年的数字解决方案专长和Cognite Data Fusion的独特能力，共同开发兼容的应用和解决方案。斯伦贝谢的领域驱动型人工智能、物联网和模拟引擎与Cognite的高性能数据和自动化技术相结合，能加快客户的生产资产获得回报。

Cognite首席执行官Girish Rishi表示：“Cognite与斯伦贝谢的合作为能源行业的客户提供了一个安全、可扩展的数据平台。商业应用程序可借助该平台提高运营效率并实现可持续性目标。我们很荣幸能将在能源领域拥有值得信赖的全球根基的斯伦贝谢纳入我们不断壮大的合作伙伴生态系统。”

该合作伙伴关系最初的重点是能源领域的生产运营。对客户来说，这意味着能够更好地管理数据模型、缩短价值实现时间，并增强成果，从而提高其当前资产组合的价值。

关于斯伦贝谢

斯伦贝谢(NYSE: SLB)是一家科技公司，致力于与客户合作来获取能源。我们的员工来自160多个国家，他们通过提供领先的数字化解决方案，部署创新技术，以帮助全球能源行业实现绩效和可持续发展。借助覆盖120多个国家的专长，我们通过合作开发获取能源的技术，以造福所有民众。

如需了解更多信息，请访问www.slb.com

关于Cognite

Cognite是一家工业软件即服务跨国公司，自成立起便明确致力于迅速为工业企业提供开放、情境化、可信且容易获取的数据，帮助全球资产密集型行业走向全面数字化转型。我们的核心工业数据运营平台Cognite Data Fusion®帮助工业数据和域用户快速安全地展开协作，共同开发、实施和扩展工业AI解决方案和应用，从而提高盈利能力与可持续性。如需了解更多信息，请访问www.cognite.com并关注我们的Twitter和LinkedIn。

有关前瞻性陈述的警示性声明

本新闻稿包含《美国联邦证券法》所界定的“前瞻性陈述”，即任何非历史事实的陈述。此类陈述通常含有“预计”、“或许”、“可以”、“相信”、“计划”、“估计”、“打算”、“预期”、“应该”、“可能”、“将”、“似乎”、“目标”、“目的”、“渴望”、“旨在”、“潜在”、“预测”和其他类似词语。前瞻性陈述在不同程度上涉及不确定的事项，如对数字技术和伙伴关系的部署或预期收益的预测或期望。此类陈述受风险和不确定性的影响，包括但不限于：无法从数字战略、倡议或合作伙伴关系中获得预期收益；以及在斯伦贝谢最近向美国证券交易委员会提交的10-K、10-Q和8-K表格中详述的其他风险和不确定性。如果一项或多项上述或其他风险或不确定性变为现实（或任何此类事态变化导致的影响），或者事实证明基本推断存在问题，那么实际成果或结果可能会与在我们前瞻性陈述中所描述的内容发生重大偏差。前瞻性陈述仅针对本新闻稿发布之日的情况，无论是否出现新信息、未来事件或其他原因，斯伦贝谢均不打算也没有义务公开更新或修改这些陈述。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。