Schlumberger e Cognite fornecerão soluções orientadas por dados em escala para o setor mundial de energia

LONDRES (Inglaterra) e OSLO (Noruega)--(BUSINESS WIRE)--A Schlumberger (NYSE: SLB) e a Cognite, duas empresas líderes em inovação tecnológica, anunciaram hoje uma parceria estratégica para integrar a solução de dados corporativos da Schlumberger para subsolo com o Cognite Data Fusion®, a plataforma DataOps industrial aberta da Cognite. Por meio dessa parceria, os clientes podem integrar dados de reservatórios, poços e instalações em uma única plataforma aberta e aproveitar a IA incorporada e ferramentas de análise avançada para otimizar a produção, reduzir custos e diminuir a pegada operacional.

“Os dados operacionais no domínio da produção são um ativo do cliente amplamente subutilizado devido à sua complexidade e falta de contextualização em escala. Nossa parceria estratégica com a Cognite aproveita o Cognite Data Fusion® para obter informações melhores e mais rápidas de nossos aplicativos específicos de domínio em garantia de fluxo, simulação de processos e soluções de IA sob medida desenvolvidas com os clientes. Combinada com a solução de dados corporativos da Schlumberger para subsolo, a Cognite e a Schlumberger estão criando a primeira oferta do mercado com acesso a dados contextualizados em uma plataforma interoperável”, disse Rajeev Sonthalia, presidente de Digital & Integration da Schlumberger. “Juntos, vamos fazer com que grandes quantidades de dados estejam facilmente disponíveis para os clientes usarem e inovarem em escala rapidamente, com o objetivo de aumentar a produção, melhorar o desempenho financeiro e atingir as metas de sustentabilidade.”

A Schlumberger será a principal parceira comercial e fornecerá exclusivamente aos clientes acesso à sua solução de dados corporativos. Ambas as empresas desenvolverão aplicativos e soluções compatíveis, aproveitando décadas de experiência em soluções digitais da Schlumberger e os recursos exclusivos do Cognite Data Fusion. Os mecanismos de IA, IoT e simulação orientados por domínio da Schlumberger integrados aos dados de alto desempenho e tecnologias de automação da Cognite ajudam os clientes a acelerar os retornos de seus ativos de produção.

“A parceria da Cognite com a Schlumberger oferece aos clientes do setor de energia uma plataforma de dados segura e escalável sobre a qual os aplicativos de negócios podem fornecer eficiências operacionais e ajudar a atingir as metas de sustentabilidade”, afirmou Girish Rishi, CEO da Cognite. “É uma honra ter a Schlumberger, uma empresa com raízes globais confiáveis no setor de energia, em nosso crescente ecossistema de parcerias.”

O foco inicial conjunto são as operações de produção no setor de energia. Para os clientes, isso significa melhor gerenciamento de modelos de dados, melhor tempo de retorno e melhores resultados para aumentar o valor de seu portfólio atual de ativos.

Sobre a Schlumberger

A Schlumberger (NYSE: SLB) é uma empresa de tecnologia que faz parceria com clientes para ter acesso à energia. Nossa equipe de trabalho, representando mais de 160 nacionalidades, fornece soluções digitais líderes e implementa tecnologias inovadoras para permitir desempenho e sustentabilidade para o setor mundial de energia. Com experiência em mais de 120 países, colaboramos para criar tecnologia capaz de desbloquear o acesso à energia para o benefício geral.

Sobre a Cognite

A Cognite é uma empresa global de SaaS industrial que foi estabelecida com uma visão clara: capacitar rapidamente as empresas industriais com dados abertos, contextualizados, confiáveis e acessíveis para ajudar a impulsionar a transformação digital em grande escala das indústrias com uso intensivo de ativos no mundo todo. Nossa principal plataforma industrial de DataOps, Cognite Data Fusion®, permite que usuários de dados e domínios industriais colaborem com rapidez e segurança para desenvolver, operacionalizar e dimensionar soluções e aplicativos industriais de IA a fim de oferecer rentabilidade e sustentabilidade. Acesse www.cognite.com e siga-nos no Twitter e LinkedIn.

