LoadSpring Solutions et Blattner Technologies annoncent la signature d'un accord d'investissement stratégique

BURLINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--LoadSpring Solutions, Inc., le leader du marché des solutions de plateforme de projet, a consenti un investissement stratégique majoritaire de Blattner Technologies. Blattner Technologies a pour mission de devenir le premier fournisseur de services et d'outils de Predictive TransformationTM dans les secteurs de l'analyse de données, de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique.

Le partenariat conclu entre LoadSpring et Blattner Technologies s'aligne sur notre orientation sectorielle vers la transformation numérique et l'évolution de l'exploitation des données, de l'analytique, de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle. L'accent que met Blattner sur l'IA et les technologies prédictives facilitera la réalisation de la prochaine génération d'avancées pour nos clients.

« L'annonce d'investissement faite aujourd'hui permettra à LoadSpring de développer rapidement sa vision qui consiste à mener le secteur des contrôles de projets vers un avenir auquel elle aspire. Ce nouveau partenariat, y compris la participation supplémentaire au conseil d'administration, accélérera le développement de notre plateforme et l'innovation technologique liée à l'IA/analytique pour permettre une expansion géographique et industrielle plus rapide, libérant véritablement le potentiel de LoadSpring. En combinant notre expertise dans la fourniture de solutions cloud globales pour les entreprises spécialisées dans les projets à l'expertise de notre nouveau partenaire dans la création d'entreprises, nous fournirons des solutions de nouvelle génération à nos clients », déclare Eric Leighton, PDG de LoadSpring Solutions, Inc.

Russ Blattner, PDG de Blattner Technologies, déclare que : « LoadSpring dispose des ressources et des outils nécessaires pour compléter la liste des entreprises que Blattner Technologies est en train d'acquérir dans le cadre de notre mission visant à construire un modèle de transformation prédictive qui permet à nos clients de passer des bases de la gestion et de l'analyse des données à l'opérationnalisation à la fois de l'IA/AA et de la véritable analyse prédictive à tous les niveaux d'une entreprise. »

Les bureaux internationaux de LoadSpring et les équipes de direction resteront en place, avec notamment Eric Leighton qui continuera à assumer son rôle de président et de PDG. Les deux représentants de Blattner Technologies, Russ Blattner et John Leschorn, ainsi que Terrance Berland, cofondateur de Unicorn & Lion, LLC, rejoindront le conseil d'administration de LoadSpring pour apporter leur vision opérationnelle et technologique afin de faire évoluer les solutions clients vers un meilleur avenir.

« Cet investissement combine une infrastructure technologique sécurisée à des outils et des analyses de nouvelle génération pour créer une offre de solutions véritablement particulières pour les clients. Il s'agit d'une tendance sectorielle qui va se poursuivre, car les entreprises comprennent mieux la puissance du contrôle et de l'exploitation de leurs données et recherchent des partenaires capables de leur apporter des solutions complètes et pas seulement des solutions partielles », déclare Terrance Berland, membre du Forbes Technology Council.

À propos de Blattner Technologies

Nashville, TN Blattner Technologies – En s'appuyant sur un héritage de 115 ans d'innovation apportée par la famille d'entreprises Blattner, Blattner Technologies a pour mission de devenir le premier prestataire de services et d'outils de Predictive TransformationTM dans les secteurs de l'analyse des données, de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique.

À propos de LoadSpring

Fondée en 1999, LoadSpring est un prestataire mondial de solutions de gestion de projet, qui s'attache à offrir le plus haut niveau de services gérés sur le cloud. LoadSpring propose des solutions de gestion et de contrôle de projet spécialisées, un accès rapide aux données de projet, à la veille économique et à des centaines d’applications de pointe basées sur des projets. La sécurité des données est garantie par leur certification de sécurité SOC 2 de type II, qui assure un environnement sur le cloud inviolable. Les clients et les partenaires de LoadSpring ont accès à une productivité accrue et à un retour sur investissement, tout en réduisant la charge de travail de leurs services informatiques.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Stacey Witt à l'adresse switt@loadspring.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.