Hoffmann Green signe son premier contrat de distribution au Royaume-Uni avec Cemblend

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (Paris:ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce avoir signé son premier contrat de partenariat au Royaume-Uni avec Cemblend, fournisseur de mélanges sur mesure de poudres de ciment.

Dès ce second semestre 2022, Hoffmann Green fournira à Cemblend ses ciments décarbonés sans clinker H-IONA, H-UKR et H-EVA qui les distribuera à ses clients au Royaume Uni et en Irlande. Ce contrat de distribution exclusive avec engagement de volumes court initialement jusqu’à fin 2023 et constitue une première étape vers la signature d’un contrat de licence qui pourrait voir Cemblend construire et exploiter une unité de production similaire au deuxième site de production d’Hoffmann Green (H2), puis produire et commercialiser les ciments Hoffmann au Royaume Uni.

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Nous poursuivons le franchissement des jalons de notre développement à l’international avec la signature de ce partenariat structurant dans un marché stratégique en Europe. Ce premier contrat de distribution en Angleterre prouve de nouveau l’attractivité de nos solutions décarbonées hors de nos frontières. Il s’agit d’une première étape dans notre processus de coopération avec Cemblend afin de construire des bâtiments éco-responsables en Outre-Manche. »

Thomas ATKINSON, Directeur du développement à l’international de Hoffmann Green Cement Technologies, stipule : « Nous nous réjouissons de la signature de ce contrat de distribution avec Cemblend, acteur disruptif de la construction, qui pourra décarboner le secteur de la construction en Angleterre grâce aux technologies Hoffmann Green. Nous recevons beaucoup de sollicitations à l’international et c’est une fierté de pouvoir exporter nos produits et donc faire rayonner notre vision responsable du secteur de la construction à l’étranger. »

Matthew CUNNINGHAM et Simon BOULTER, Directeurs chez Cemblend, précisent : « Grâce aux technologies Hoffmann Green, nous sortons des sentiers battus et des limites traditionnelles de la construction. Fortement décarbonés et dotés de performances techniques élevées, les ciments Hoffmann Green vont nous permettre de répondre à la forte demande pour des matériaux éco-responsables sur notre territoire. »

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 6 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel. Doté d’un site de production 4.0 et bientôt de deux supplémentaires, le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid et propre, sans clinker, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans Dans un contexte d’urgence climatique, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr

À PROPOS CEMBLEND

CEMBLEND fournit des mélanges sur mesure de poudres de ciment pour répondre aux exigences exactes de votre projet, à une norme ou à une exigence spécifique.

Matthew CUNNINGHAM et Simon BOULTER ont créé CEMBLEND en janvier 2020 afin fournir des solutions de mélange de poudre sur mesure à l'industrie britannique du ciment. Après avoir passé plus de 30 ans dans des rôles de logistique, de commerce et de gestion générale pour des importateurs et des producteurs de ciment, ils ont senti qu'il y avait une opportunité de fournir des services sur mesure à différents points de la chaîne d'approvisionnement, de la livraison directe sur site à la pré-production.

Depuis sa création, CEMBLEND a continué à se diversifier au fur et à mesure que les opportunités se présentaient. Avec l'enthousiasme nécessaire pour tout envisager et peu de contraintes imposées à l'équipe qui est capable de s’adapter à la plupart des demandes de nos clients.

Pour plus d’informations : https://www.cemblend.co.uk/