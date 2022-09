Takeda seleciona novos parceiros para o Programa Global de Responsabilidade Social Corporativa (CSR) para fortalecer os sistemas de saúde em países de baixa é média renda

OSAKA, Japão--(BUSINESS WIRE)--A Takeda (TSE:4502/NYSE:TAK) anunciou hoje quatro novas parcerias para o seu Programa Global de Responsabilidade Social Corporativa (CSR), que assume compromissos de longo prazo para fortalecer os cuidados de saúde para pessoas em países em desenvolvimento e emergentes. Mesmo as melhores clínicas e hospitais são incapazes de oferecer cuidado consistente, apropriado e de qualidade se as pessoas não tiverem acesso a eles; uma força de trabalho fortalecida do setor de saúde, cadeias de fornecimentos sustentáveis, recursos apropriados e muito mais são essenciais para o desenvolvimento de sistemas de saúde acessíveis. A força de trabalho da Takeda é uma parte fundamental do processo anual de tomada de decisão, já que mais de 23 mil funcionários votaram para selecionar as organizações Ipas, Plan International, Pure Earth e o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) como os parceiros do Programa Global CSR do ano fiscal de 2022.

Desde o lançamento em 2016, o Programa Global CSR da Takeda destinou um total de JPY 19,7 bilhões (aproximadamente US$ 140,7 milhões) para 19 organizações internacionais e não governamentais em 24 programas de longo prazo que tratam de mais de 23 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em 79 países. Os compromissos da Takeda com estes novos parceiros no ano fiscal de 2022 incluem:

JPY 999 milhões (aproximadamente US$ 7,13 milhões) para a Ipas para a implementação de um programa de quatro anos para aprimorar o acesso e o uso de serviços abrangentes de saúde sexual e reprodutiva para mulheres e meninas de difícil acesso na Etiópia, Indonésia e Paquistão. Ao fortalecer a capacidade da força de trabalho, dos sistemas de saúde e dos mecanismos de apoio comunitário, este programa tratará da falta de acesso a cuidados de saúde sexual e reprodutiva de qualidade, que podem levar a gravidez indesejada, morte e lesões por abortos inseguros e outras perdas potenciais de oportunidades educacionais e econômicas.

para a implementação de um programa de quatro anos para aprimorar o acesso e o uso de serviços abrangentes de saúde sexual e reprodutiva para mulheres e meninas de difícil acesso na Etiópia, Indonésia e Paquistão. Ao fortalecer a capacidade da força de trabalho, dos sistemas de saúde e dos mecanismos de apoio comunitário, este programa tratará da falta de acesso a cuidados de saúde sexual e reprodutiva de qualidade, que podem levar a gravidez indesejada, morte e lesões por abortos inseguros e outras perdas potenciais de oportunidades educacionais e econômicas. JPY 497 milhões (aproximadamente US$ 3,55 milhões) para a organização Plan International para melhorar o acesso aos serviços de saúde para populações marginalizadas, especialmente meninas e mulheres que sofrem complicações decorrentes da mutilação genital feminina (MGF) na Somália. A MGF tem um impacto significativo na mortalidade materna e infantil, especialmente nas áreas rurais, onde há carência de pessoal feminino formado na comunidade. Durante os próximos quatro anos, este programa fortalecerá os sistemas de saúde com a operação de serviços de cuidados de saúde móveis, essenciais, inclusivos e sensíveis ao gênero, assim como com o desenvolvimento de padrões de clínicas móveis/de apoio e de diretrizes clínicas para lidar com a MGF.

para melhorar o acesso aos serviços de saúde para populações marginalizadas, especialmente meninas e mulheres que sofrem complicações decorrentes da mutilação genital feminina (MGF) na Somália. A MGF tem um impacto significativo na mortalidade materna e infantil, especialmente nas áreas rurais, onde há carência de pessoal feminino formado na comunidade. Durante os próximos quatro anos, este programa fortalecerá os sistemas de saúde com a operação de serviços de cuidados de saúde móveis, essenciais, inclusivos e sensíveis ao gênero, assim como com o desenvolvimento de padrões de clínicas móveis/de apoio e de diretrizes clínicas para lidar com a MGF. JPY 1 bilhão (aproximadamente US$ 7,14 milhões) para a Pure Earth para ajudar a proteger crianças na Colômbia, Índia, Indonésia, Quirguistão e Peru do envenenamento por chumbo. Atualmente, uma em cada três crianças do mundo tem chumbo suficiente em seu sangue para causar dano cerebral permanente, mas muitos países carecem de sistemas e capacidade técnica para lidar efetivamente com este problema. Ao fortalecer os sistemas de cuidados de saúde dos países e treinar os profissionais de saúde para identificar, monitorar, tratar e reduzir a exposição infantil ao chumbo, enquanto educa pais, professores e crianças em idade escolar, este programa de cinco anos possibilitará que estas crianças tenham melhores oportunidades de atingir o seu pleno potencial.

para ajudar a proteger crianças na Colômbia, Índia, Indonésia, Quirguistão e Peru do envenenamento por chumbo. Atualmente, uma em cada três crianças do mundo tem chumbo suficiente em seu sangue para causar dano cerebral permanente, mas muitos países carecem de sistemas e capacidade técnica para lidar efetivamente com este problema. Ao fortalecer os sistemas de cuidados de saúde dos países e treinar os profissionais de saúde para identificar, monitorar, tratar e reduzir a exposição infantil ao chumbo, enquanto educa pais, professores e crianças em idade escolar, este programa de cinco anos possibilitará que estas crianças tenham melhores oportunidades de atingir o seu pleno potencial. JPY 998 milhões (aproximadamente US$ 7,13 milhões) para a UNFPA aumentar o nível e a qualidade do apoio à gestão de casos disponível para sobreviventes de violência baseada em gênero (VBG) no Azerbaijão, El Salvador, Indonésia, Madagascar e Zimbábue. O programa de quatro anos fortalecerá os sistemas de serviço social em parceria com as instituições educacionais, governos e sociedade civil; a capacitação, a orientação e o monitoramento equiparão os trabalhadores da linha de frente da VBG para que possam oferecer apoio qualificado a todas as mulheres e meninas, inclusive as que são mais marginalizadas.

Além de nossos parceiros do Programa Global CSR do ano fiscal de 2022, uma parte desse programa se concentrou em apoiar os esforços humanitários do mundo inteiro. A Takeda está dedicando JPY 300 milhões (aproximadamente US$ 2,14 milhões) à Organização Internacional para as Migrações (OIM) para apoiar a implantação da ferramenta eletrônica Personal Health Record (e-PHR) da organização para migrantes deslocados por conflitos e crises. A ferramenta será implantada na Colômbia, Equador, Quênia, Uganda e Iêmen e permite o registro e o acesso a históricos médicos, diagnósticos e sintomas além das fronteiras, sistemas de saúde e idiomas. Esta solução digital almeja alcançar mais de 83 mil beneficiários e ajudará a melhorar o conhecimento sobre as necessidades de saúde dos migrantes e fortalecer a vigilância nacional e transfronteiriça de doenças, além de aumentar a capacidade de resposta ao disponibilizar registros de avaliação de saúde nos países de trânsito e destino.

“ Estamos orgulhosos de fazer esta parceria com a Ipas, Plan International, Pure Earth e UNPFA para responder diretamente a algumas das necessidades imediatas das populações mais desfavorecidas, ajudando a criar infraestruturas e sistemas que lidam efetivamente com as causas básicas”, disse Takako Ohyabu, diretora de assuntos corporativos globais e sustentabilidade da Takeda. “ Estas parcerias ajudam a reduzir os problemas de emergência com risco de vida, enquanto transformam a vida cotidiana de pessoas e do planeta. Como uma empresa de 240 anos, sabemos que o impacto sustentável leva tempo e temos uma visão de longo prazo. Também sabemos que algumas das soluções mais duradouras e inovadoras ganham vida por meio de parcerias. Embarcamos nesses esforços com nossos valores em mente, permitindo que nossos funcionários tenham uma opinião direta sobre como lidamos com essas questões essenciais da saúde global para nos ajudar a servir melhor e capacitar estas comunidades a estarem prontas para o futuro.”

Cada programa apoia o fortalecimento do sistema de saúde de maneira única e se alinha com as necessidades nacionais de saúde dos países. Estes compromissos de financiamento de quatro a dez anos refletem que não há soluções rápidas para alguns dos desafios mais complexos e duradouros que os sistemas de saúde enfrentam em países de baixa e média renda.

Os parceiros deste ano compartilharam:

“ A Ipas sente-se profundamente honrada de trabalhar com a Takeda, que compartilha o nosso compromisso de um mundo mais saudável e justo para todas as pessoas, para expandir o acesso a cuidados de saúde sexual e reprodutiva de qualidade e sustentável para mulheres e meninas em locais de difícil acesso. Esta parceria fortalecerá a capacidade dos trabalhadores e sistemas do setor de saúde, além de comunidades, na Etiópia, Indonésia e Paquistão”, disse Anu Kumar, presidente e diretora executiva (CEO) da Ipas.

“ A parceria de cinco anos da Plan International com a Takeda na Somália não só fortalecerá os sistemas de saúde de áreas rurais por meio do desenvolvimento de padrões de clínicas móveis/de apoio e de diretrizes clínicas para lidar com a MGF, mas também permitirá que as mulheres e meninas somali tomem decisões sobre sua sexualidade e corpos por meio de campanhas de conscientização e treinamento”, disse a Dra. Kiyoko Ikegami, presidente do conselho da Plan International Japan.

“ A Pure Earth tem a honra de contar com a Takeda como parceira. Juntos, vamos equipar cinco países para avaliar e identificar crianças que atualmente sofrem de envenenamento por chumbo, e que não são detectadas e nem vistas, para que a cura possa começar. Este é um exemplo poderoso de como as parcerias público-privadas podem acelerar soluções. A liderança da Takeda na crise de intoxicação infantil por chumbo é um modelo impactante a ser seguido”, disse Rich Fuller, diretor executivo (CEO) da Pure Earth.

“ A violência de gênero é uma das violações de direitos humanos mais predominantes no mundo, com cerca de 1 em cada 3 mulheres sofrendo de abuso físico ou sexual durante a vida. Este tipo de violência não conhece fronteiras sociais, econômicas ou nacionais. Com o apoio da Takeda, a UNFPA intensificará seus esforços para combater a pandemia de violência contra mulheres e meninas, oferecendo proteção especializada e serviços de resposta em países com algumas das mais altas taxas de violência de gênero. Somos gratos pela parceria da Takeda enquanto trabalhamos juntos para acabar com este flagelo global de uma vez por todas”, disse a Dra. Natalia Kanem, diretora executiva do Fundo de População das Nações Unidas.

As parcerias do Programa Global CSR da Takeda fizeram um progresso notável desde que foram iniciadas em 2016 e:

Alcançaram mais de 10,5 milhões de beneficiários diretos;

Treinaram mais de 60 mil profissionais de saúde qualificados e trabalhadores do setor de saúde da comunidade;

Forneceram educação orientada à saúde, incluindo nutrição, água, saneamento, higiene e saúde sexual e reprodutiva a mais de um milhão de membros da comunidade;

Imunizaram 4,2 milhões de crianças contra doenças que podem ser evitadas, como o sarampo; e

Nossos parceiros estão a caminho de alcançar 22 milhões de beneficiários diretos até 2027, fornecendo cuidados vitais para mulheres e recém-nascidos vulneráveis, treinando profissionais de saúde, prevenindo doenças, fortalecendo o apoio holístico a refugiados e muito mais.

Sobre a Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) é uma empresa biofarmacêutica com liderança global e sede no Japão, baseada em valores e orientada para pesquisa e desenvolvimento (P&D), que se dedica a descobrir e proporcionar tratamentos que transformam vidas, orientados por nosso compromisso com os pacientes, o nosso pessoal e o planeta. A Takeda concentra seus esforços de P&D em quatro áreas terapêuticas: Oncologia, Genética Rara e Hematologia, Neurociência e Gastroenterologia (GI). Também fazemos investimentos orientados para P&D em terapias e vacinas derivadas de plasma. O nosso foco está no desenvolvimento de medicamentos altamente inovadores, que contribuem para fazer diferença na vida das pessoas, ultrapassando fronteiras com novas opções de tratamento e tirando proveito de nossa aprimorada capacidade e mecanismo colaborativos de P&D para criar uma linha principal robusta e diversificada de modalidades. Nossos funcionários estão comprometidos a aprimorar a qualidade de vida dos pacientes e trabalhar com os nossos parceiros em cuidados de saúde em aproximadamente 80 países e regiões. Para obter mais informações, acesse https://www.takeda.com.

Aviso Importante

Para os fins deste aviso, “comunicado” significa este documento, qualquer apresentação oral, sessão de perguntas e respostas, além de material escrito ou oral discutido ou distribuído pela Takeda Pharmaceutical Company Limited (“Takeda”) em relação a este comunicado. Este comunicado à imprensa (incluindo instruções orais e perguntas e respostas relacionadas a ele) não se destina a, e não constitui, representa ou faz parte de qualquer oferta, convite ou solicitação de qualquer oferta de compra, de outro modo aquisição, assinatura, troca, venda ou alienação de quaisquer valores mobiliários ou a solicitação de qualquer voto ou aprovação em qualquer jurisdição. Nenhuma ação ou outros títulos estão sendo oferecidos ao público por meio deste comunicado à imprensa. Nenhuma oferta de valores mobiliários deverá ser feita nos Estados Unidos, exceto nos termos do registro no âmbito da Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, conforme alterado, ou uma isenção dele. Este comunicado à imprensa está sendo fornecido (juntamente com qualquer informação adicional que possa ser fornecida ao destinatário) com a condição de que seja utilizado pelo destinatário apenas para fins informativos (e não para a avaliação de qualquer investimento, aquisição, alienação ou qualquer outra transação). Qualquer falha no cumprimento dessas restrições pode constituir uma violação das leis de valores mobiliários aplicáveis. As empresas nas quais a Takeda detém direta e indiretamente investimentos são entidades separadas. Neste comunicado à imprensa, "Takeda" é utilizada algumas vezes por conveniência, quando são feitas referências à Takeda e suas subsidiárias em geral. Do mesmo modo, os termos "nós", "nos" e "nosso" também são utilizados para se referir às subsidiárias em geral ou àqueles que trabalham para elas. Estas expressões também são utilizadas quando nenhum objetivo útil é atendido pela identificação de empresa ou empresas em particular.

Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa e quaisquer materiais distribuídos em associação com este comunicado podem conter declarações prospectivas, crenças ou opiniões relacionadas aos negócios futuros, posição futura e resultados de operações da Takeda, incluindo estimativas, previsões, metas e planos para a Takeda. Sem limitação, as declarações prospectivas frequentemente incluem palavras como: “metas”, “planos”, “crenças”, “esperanças”, “continua”, “espera”, “almeja”, “pretende”, “garante”, “irá”, “pode”, “deverá”, “iria”, “poderia” “antecipa”, “estima”, “projeta” ou expressões semelhantes ou o seu antônimo. Estas declarações prospectivas são baseadas em suposições sobre muitos fatores importantes, incluindo os seguintes, que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas: as circunstâncias econômicas que envolvem os negócios globais da Takeda, incluindo condições econômicas gerais no Japão e nos Estados Unidos; pressões competitivas e desenvolvimentos; alterações em leis e regulamentos aplicáveis, incluindo reformas globais em cuidados de saúde; os desafios inerentes ao desenvolvimento de novos produtos, incluindo a incerteza do sucesso clínico e decisões de autoridades regulatórias e a sua época; incerteza de sucesso comercial para produtos novos e existentes; dificuldades ou atrasos na fabricação; flutuações nas taxas de juros e de câmbio; reclamações ou preocupações relacionadas à segurança ou eficácia de produtos comercializados ou candidatos a produtos; o impacto da crise de saúde, como a nova pandemia do coronavírus, na Takeda e em seus clientes e fornecedores, incluindo governos estrangeiros nos países em que a Takeda atua, ou em outras facetas de seus negócios; o momento e o impacto dos esforços de integração pós-fusão com empresas adquiridas; a capacidade de alienar ativos que não são essenciais às operações da Takeda e o momento de qualquer desinvestimento; e outros fatores identificados no relatório anual mais recente da Takeda no formulário 20-F e outros relatórios da Takeda registrados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, disponíveis no site da Takeda em: https://www.takeda.com/investors/sec-filings/ ou em www.sec.gov. A Takeda não assume nenhuma obrigação de atualizar qualquer uma das declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa ou quaisquer outras declarações prospectivas que possa fazer, exceto quando exigido por lei ou regra da bolsa de valores. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros, e os resultados ou declarações da Takeda neste comunicado de imprensa podem não ser indicativos e não são uma estimativa, previsão ou projeção dos resultados futuros da Takeda.

Taxas de câmbio

Neste comunicado à imprensa, determinados valores apresentados em ienes japoneses foram convertidos em dólares americanos apenas para conveniência do leitor. Exceto quando indicado de outra forma, estas conversões de conveniência foram feitas a uma taxa de câmbio de 1 USD = 140,03 JPY, a taxa de compra do meio-dia certificada pelo Federal Reserve Bank de Nova York em 2 de setembro de 2022. A taxa e as metodologias usadas para estas conversões de conveniência diferem das taxas de câmbio e das metodologias de conversão de acordo com as Normas Internacionais de Relatórios Financeiros usadas para a preparação das demonstrações financeiras consolidadas da Takeda. Estas conversões não devem ser interpretadas como uma representação de que os valores em ienes japoneses relevantes podem ser convertidos em dólares americanos por esta ou qualquer outra taxa.

Informações Médicas

Este comunicado à imprensa contém informações sobre produtos que podem não estar disponíveis em todos os países, ou podem estar disponíveis sob diferentes marcas registradas, para diferentes indicações, em diferentes dosagens ou em diferentes intensidades. Nada aqui contido deve ser considerado uma solicitação, promoção ou anúncio de quaisquer medicamentos prescritos, incluindo aqueles em desenvolvimento.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.