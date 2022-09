Takeda choisit de nouveaux partenaires pour son programme mondial de responsabilité sociale d’entreprise (RSE) en vue de renforcer les systèmes de santé dans des pays à revenu faible à intermédiaire

OSAKA, Japon--(BUSINESS WIRE)--Takeda (TSE:4502/NYSE:TAK) a annoncé aujourd’hui quatre nouveaux partenariats pour son programme mondial de responsabilité sociale d’entreprise (RSE), qui prend des engagements à long terme pour renforcer les soins de santé pour les populations dans les pays en développement et émergents. Même les meilleurs hôpitaux et cliniques n’arrivent pas à offrir des soins constants, appropriés et de qualité si la population ne peut y accéder ; un personnel de santé solide, des chaînes d’approvisionnement durables, des ressources appropriées et bien d’autres choses sont essentiels à la création de systèmes de santé accessibles. Le personnel de Takeda est un élément essentiel du processus annuel de prise de décision alors que plus de 23 000 employés ont voté pour choisir Ipas, Plan International, Pure Earth et le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) comme partenaires pour le programme mondial de RSE de l’exercice fiscal 2022.

Depuis son lancement en 2016, le programme mondial de RSE de Takeda a octroyé un total de 19,7 milliards JPY (environ 140,7 millions USD) à 19 organisations internationales et non gouvernementales dans le cadre de 24 programmes à long terme visant à toucher plus de 23 cibles des objectifs de développement durable (ODD) dans 79 pays. Les engagements de Takeda vis-à-vis de ces nouveaux partenaires pour l’exercice fiscal 2022 incluent :

999 millions JPY (environ 7,13 millions USD) à Ipas pour mettre en œuvre un programme de quatre ans visant à améliorer l’accès à et l’utilisation de services complets en matière de santé sexuelle et génésique pour les femmes et les filles difficiles à atteindre en Éthiopie, en Indonésie et au Pakistan. En renforçant les capacités du personnel, les systèmes de santé et les mécanismes de soutien communautaire, ce programme abordera le problème du manque d’accès à des soins de santé sexuelle et génésique de qualité, ce qui peut conduire à des grossesses non désirées, des décès et des blessures liés à des avortements dangereux, et à d’autres pertes potentielles d'opportunités éducatives et économiques.

En plus de nos partenaires dans le cadre de notre programme mondial de RSE de l’exercice fiscal 2022, une partie de ce programme était axée sur un soutien aux efforts humanitaires à travers le monde. Takeda a octroyé 300 millions JPY (environ 2,14 millions USD) à l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en vue d’appuyer le déploiement de l’outil de dossier de santé personnel électronique de l’organisation pour les migrants déplacés par les conflits et les crises. L’outil sera déployé en Colombie, en Équateur, en Éthiopie, au Kenya, en Ouganda et au Yémen. Il permet l’enregistrement des antécédents médicaux, des diagnostics et des symptômes, et l’accès à ceux-ci entre les frontières, les systèmes de santé et les langues. Cette solution numérique ambitionne de toucher plus de 83 000 bénéficiaires et contribuera à améliorer la connaissance des besoins des migrants en matière de santé, à renforcer la surveillance des maladies aux niveaux national et transfrontalier et à accroître les capacités d'intervention en rendant les documents d’évaluation de santé disponibles dans les pays de transit et de destination.

« Nous sommes fiers de nous associer avec Ipas, Plan International, Pure Earth et le FNUAP pour répondre directement aux besoins immédiats de certaines des populations les plus vulnérables en aidant à créer des infrastructures et systèmes qui s'attaquent efficacement aux causes profondes », a déclaré Takako Ohyabu, directrice des affaires mondiales et responsable du développement durable chez Takeda. « Ces partenariats contribueront à réduire les situations d'urgence potentiellement mortelles tout en transformant la vie quotidienne des individus et de la planète. Société existant depuis 240 ans, nous savons qu’un impact durable prend du temps et nous avons une perspective à long terme. Nous savons également que certaines des solutions innovantes les plus durables naissent de partenariats. Nous nous engageons dans ces efforts en ayant nos valeurs à cœur, permettant à nos employés de s’exprimer directement sur la manière dont nous nous attaquons à ces problèmes de santé mondiaux critiques, pour nous aider au final à mieux servir et autonomiser ces communautés afin qu’elles soient prêtes pour l’avenir. »

Chaque programme soutient le renforcement d’un système de santé de façons uniques et est aligné avec les besoins nationaux des pays en matière de santé. Ces engagements de financement, d’une durée de quatre à dix ans, illustrent le fait qu’il n’y a pas de solutions rapides à certains des défis les plus complexes et de longue date auxquels sont confrontés les systèmes de santé dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

Les partenaires de cette année ont partagé ceci :

« Ipas est profondément honorée de travailler avec Takeda, qui partage notre engagement pour un monde sain et juste pour tous les individus, pour améliorer l’accès à des soins de santé sexuelle et génésique de qualité et durables pour les femmes et les filles vivant dans des endroits difficiles à atteindre. Ce partenariat renforcera les capacités des professionnels de santé, des systèmes de santé et des communautés en Éthiopie, en Indonésie et au Pakistan », a expliqué Anu Kumar, présidente-directrice générale d’Ipas.

« Le nouveau partenariat de cinq ans entre Plan International et Takeda en Somalie permettra non seulement de renforcer les systèmes de santé ruraux grâce au développement de normes cliniques pour les interventions mobiles/de sensibilisation et de directives cliniques pour la prise en charge des MGF, mais également aux filles et femmes somaliennes de prendre des décisions au sujet de leur sexualité et de leurs corps via des campagnes de sensibilisation et des formations », a affirmé la Dre Kiyoko Ikegami, présidente du conseil d’administration de Plan International Japan.

« Pure Earth est honorée de compter Takeda parmi ses partenaires. Ensemble, nous équiperons cinq pays pour évaluer et identifier des enfants souffrant actuellement d’empoisonnement au plomb, non détectés et invisibles, de sorte que la guérison puisse commencer. Il s’agit là d’un exemple éloquent de la manière dont les partenariats public-privé peuvent accélérer les solutions. Le leadership de Takeda par rapport à la crise d’empoisonnement au plomb chez les enfants est un modèle percutant à suivre », a déclaré Rich Fuller, PDG de Pure Earth.

« La violence liée au genre est l’une des violations des droits de l’homme les plus répandues au monde, on estime qu’une femme sur 3 est victime de violence physique ou sexuelle au cours de sa vie. Elle ne connait aucune frontière sociale, économique ou nationale. Avec l’appui de Takeda, le FNUAP intensifiera ses efforts pour lutter contre la pandémie de violence contre les femmes et les filles, offrant une protection spécialisée et des services d'intervention dans des pays avec certains des taux les plus élevés de violence liée au genre. Nous sommes reconnaissants pour le partenariat de Takeda alors que nous œuvrons ensemble pour mettre fin à ce fléau mondial une bonne fois pour toutes », a indiqué la Dre Natalia Kanem, directrice exécutive du Fonds des Nations unies pour la population.

Les partenariats dans le cadre du programme mondial de RSE de Takeda ont accompli des progrès notables depuis les débuts en 2016, ils ont :

Touché plus de 10,5 millions de bénéficiaires directs ;

Formé plus de 60 000 professionnels de santé qualifiés et agents de santé communautaires ;

Dispensé à plus d’un million de membres de la communauté une éducation ciblée en matière de santé, y compris sur la nutrition, l’eau, l’assainissement, l’hygiène, ainsi que la santé sexuelle et génésique ;

Vacciné 4,2 millions d’enfants contre des maladies évitables comme la rougeole ; et

Nos partenaires sont en bonne voie pour toucher 22 millions de bénéficiaires directs d’ici 2027, fournissant des soins vitaux à des femmes vulnérables et des nouveau-nés, formant des professionnels de santé, prévenant des maladies, renforçant le soutien holistique pour les réfugiés, et bien plus encore.

À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) est un leader biopharmaceutique mondial, fondé sur des valeurs et orienté R&D, dont le siège social se trouve au Japon. Guidée par son engagement envers les patients, ses collaborateurs et la planète, l'entreprise s'engage à découvrir et à fournir des traitements qui changent la vie. Takeda concentre ses efforts de R&D sur quatre domaines thérapeutiques : l’oncologie, les maladies génétiques et hématologiques rares, les neurosciences et la gastroentérologie. L'entreprise réalise également des investissements de R&D ciblés dans les thérapies dérivées du plasma et les vaccins. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments très innovants qui contribuent à faire la différence dans la vie des personnes. Pour y parvenir, nous repoussons les frontières des nouvelles options de traitement et tirons profit de nos capacités et de notre moteur de R&D collaboratif et optimisé pour créer un pipeline robuste, aux modalités diverses. Nos employés s'engagent à améliorer la qualité de vie des patients et à collaborer avec nos partenaires dans le secteur de la santé dans environ 80 pays et régions. Pour plus d'informations, visitez https://www.takeda.com.

