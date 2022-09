Takeda wählt neue Partner für globales Corporate Social Responsibility (CSR) Programm zur Stärkung der Gesundheitssysteme in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen

OSAKA, Japan--(BUSINESS WIRE)--Takeda (TSE:4502/NYSE:TAK) gab heute vier neue Partnerschaften im Rahmen seines Global Corporate Social Responsibility (CSR) Program bekannt, das sich langfristig für die Verbesserung der Gesundheitsversorgung von Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern einsetzt. Selbst die besten Kliniken und Krankenhäuser sind nicht in der Lage, eine konsistente, angemessene und hochwertige Versorgung anzubieten, wenn die Menschen keinen Zugang dazu haben. Ein starkes Gesundheitspersonal, nachhaltige Versorgungsketten, angemessene Ressourcen und vieles mehr sind der Schlüssel zum Aufbau zugänglicher Gesundheitssysteme. Die Belegschaft von Takeda ist ein wichtiger Teil des jährlichen Entscheidungsprozesses, denn mehr als 23.000 Mitarbeiterende stimmten für Ipas, Plan International, Pure Earth und United Nations Population Fund (UNFPA) als Partner des Global CSR Program für das Geschäftsjahr 2022.

Seit dem Start im Jahr 2016 hat Takedas globales CSR-Programm insgesamt 19,7 Mrd. JPY (ca. 140,7 Mio. USD) an 19 internationale und nichtstaatliche Organisationen für 24 langfristige Programme vergeben, die mehr als 23 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) in 79 Ländern betreffen. Zu den Verpflichtungen von Takeda gegenüber diesen neuen Partnern im Geschäftsjahr 2022 gehören:

999 Mio. JPY (ca. 7,13 Mio. USD) an Ipas für die Durchführung eines Vier-Jahres-Programms, das den Zugang zu und die Nutzung von umfassenden sexuellen und reproduktiven Gesundheitsdiensten für Frauen und Mädchen in schwer erreichbaren Regionen in Äthiopien, Indonesien und Pakistan verbessern soll. Durch die Stärkung der personellen Kapazitäten, der Gesundheitssysteme und der gemeinschaftlichen Unterstützungsmechanismen wird dieses Programm den mangelnden Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Versorgung im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit bekämpfen, der zu ungewollten Schwangerschaften, Tod und Verletzungen durch unsichere Abtreibungen sowie zum Verlust von Bildungs- und Wirtschaftschancen führen kann.

Zusätzlich zu unseren Partnern des Global CSR-Programms für das Geschäftsjahr 2022 konzentrierte sich ein Teil des Global CSR-Programms 2022 auf die Unterstützung humanitärer Bemühungen auf der ganzen Welt. Takeda stellt der Internationalen Organisation für Migration (IOM) 300 Mio. JPY (ca. 2,14 Mio. USD) zur Verfügung, um die Einführung der elektronischen Gesundheitsakte (e-PHR) der Organisation für durch Konflikte und Krisen vertriebene Migranten zu unterstützen. Das Tool wird in Kolumbien, Ecuador, Äthiopien, Kenia, Uganda und im Jemen eingesetzt. Es ermöglicht die Aufzeichnung von und den Zugriff auf Krankengeschichten, Diagnosen und Symptome über Grenzen, Gesundheitssysteme und Sprachen hinweg. Diese digitale Lösung soll mehr als 83.000 Personen erreichen und dazu beitragen, das Wissen über die Gesundheitsbedürfnisse von Migranten zu verbessern, die nationale und grenzüberschreitende Krankheitsüberwachung zu verstärken und die Reaktionskapazitäten zu erhöhen, indem in den Transit- und Zielländern Datensätze zur Gesundheitsbewertung zur Verfügung gestellt werden.

„ Wir sind stolz darauf, mit Ipas, Plan International, Pure Earth und UNPFA zusammenzuarbeiten, um direkt auf die unmittelbaren Bedürfnisse einiger der am stärksten benachteiligten Bevölkerungsgruppen zu reagieren. Zu diesem Zweck helfen wir, Infrastrukturen und Systeme zu schaffen, die die Ursachen wirksam angehen“, so Takako Ohyabu, Chief Global Corporate Affairs and Sustainability Officer bei Takeda. „ Diese Partnerschaften tragen dazu bei, lebensbedrohliche Notsituationen zu lindern und gleichzeitig das tägliche Leben der Menschen und des Planeten zu verändern. Als 240 Jahre altes Unternehmen wissen wir, dass nachhaltige Wirkung Zeit braucht, und wir sind langfristig orientiert. Wir wissen auch, dass einige der nachhaltigsten und innovativsten Lösungen durch Partnerschaften ins Leben gerufen werden. Wir setzen diese Bemühungen auf der Grundlage unserer Werte um und geben unseren Mitarbeitenden die Möglichkeit, direkt mitzubestimmen, wie wir diese kritischen globalen Gesundheitsprobleme angehen, damit wir diesen Gemeinschaften besser helfen und sie für die Zukunft rüsten können.“

Jedes Programm unterstützt die Stärkung der Gesundheitssysteme auf einzigartige Weise und ist auf die nationalen Gesundheitsbedürfnisse der jeweiligen Länder abgestimmt. Diese vier- bis zehnjährigen Finanzierungszusagen spiegeln die Tatsache wider, dass es für einige der komplexesten und langwierigsten Herausforderungen, mit denen die Gesundheitssysteme in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen konfrontiert sind, keine schnellen Lösungen gibt.

Kommentare der diesjährigen Partner zu der Zusammenarbeit:

„ Ipas fühlt sich zutiefst geehrt, mit Takeda zusammenzuarbeiten, einem Unternehmen, das unser Engagement für eine gesunde und gerechte Welt für alle Menschen teilt, um den Zugang zu qualitativ hochwertiger und nachhaltiger sexueller und reproduktiver Gesundheitsfürsorge für Frauen und Mädchen in schwer zugänglichen Gebieten zu erweitern. Diese Partnerschaft wird die Kapazitäten des Gesundheitspersonals, der Gesundheitssysteme und der Gemeinschaften in Äthiopien, Indonesien und Pakistan stärken“, so Anu Kumar, Präsident und CEO von Ipas.

„ Die neue 5-Jahres-Partnerschaft von Plan International mit Takeda in Somalia wird nicht nur die ländlichen Gesundheitssysteme durch die Entwicklung von Standards für mobile/aufsuchende Kliniken und klinische Leitlinien für den Umgang mit FGM stärken, sondern auch somalische Mädchen und Frauen durch Aufklärungskampagnen und Schulungen in die Lage versetzen, Entscheidungen über ihre Sexualität und ihren Körper zu treffen“, erklärte Dr. Kiyoko Ikegami, der Vorstandsvorsitzende von Plan International Japan.

„ Pure Earth fühlt sich geehrt, Takeda als Partner zu haben. Gemeinsam werden wir fünf Länder in die Lage versetzen, Kinder zu untersuchen und zu identifizieren, die derzeit unerkannt und unbemerkt an Bleivergiftung leiden, damit die Heilung beginnen kann. Dies ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie öffentlich-private Partnerschaften Lösungen beschleunigen können. Die Führungsrolle von Takeda in der Bekämpfung der Bleivergiftungskrise bei Kindern ist ein wichtiges Vorbild“, so Rich Fuller, CEO von Pure Earth.

„ Geschlechtsspezifische Gewalt ist eine der häufigsten Menschenrechtsverletzungen in der Welt. Schätzungsweise eine von drei Frauen wird im Laufe ihres Lebens körperlich oder sexuell misshandelt. Diese Art der Gewalt kennt keine sozialen, wirtschaftlichen oder nationalen Grenzen. Mit der Unterstützung von Takeda wird UNFPA seine Bemühungen zur Bekämpfung der pandemischen Gewalt gegen Frauen und Mädchen verstärken und in Ländern mit einigen der höchsten Raten geschlechtsspezifischer Gewalt spezielle Schutz- und Reaktionsdienste bereitstellen. Wir sind dankbar für die Partnerschaft mit Takeda, da wir gemeinsam daran arbeiten, diese globale Geißel ein für alle Mal zu beenden“, erklärte Dr. Natalia Kanem, Executive Director of the United Nations Population Fund.

Die im Rahmen von Takedas globalem CSR-Programm geschlossenen Partnerschaften haben seit Einführung des Programms im Jahr 2016 beachtliche Fortschritte erzielt:

Mehr als 10,5 Millionen direkt Begünstigte erreicht

Ausbildung von mehr als 60.000 qualifizierten Gesundheitsfachkräften und kommunalen Gesundheitshelfern

Gezielte Gesundheitserziehung, u. a. in den Bereichen Ernährung, Wasser, sanitäre Einrichtungen, Hygiene sowie sexuelle und reproduktive Gesundheit, für mehr als 1 Million Gemeindemitglieder

Impfung von 4,2 Millionen Kindern gegen vermeidbare Krankheiten wie Masern

Unsere Partner sind auf dem besten Weg, bis 2027 insgesamt 22 Millionen direkt Begünstigte zu erreichen, indem sie lebensrettende Maßnahmen für gefährdete Frauen und Neugeborene bereitstellen, Gesundheitspersonal ausbilden, Krankheiten vorbeugen, die ganzheitliche Unterstützung für Flüchtlinge stärken und vieles mehr.

Über Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) ist ein weltweit tätiger, wertebasierter Konzern mit Schwerpunkt auf Forschung und Entwicklung im biopharmazeutischen Bereich. Das in Japan ansässige Unternehmen erforscht und entwickelt lebensverändernde Therapien, geleitet von seiner Selbstverpflichtung gegenüber den Patienten, seinen Mitarbeitern und dem Planeten.

