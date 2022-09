Recherche : TotalEnergies et l’Université Technique du Danemark créent un centre d’excellence dans les énergies décarbonées

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) :

A l’occasion de son déplacement au Danemark, Patrick Pouyanné a signé avec le Président de l’Université Technique du Danemark (DTU) un accord portant sur la création du DTU-TotalEnergies Excellence Centre of Clean Energy. Ce centre de recherche d’excellence visera notamment à développer des solutions énergétiques fiables, rentables et à faibles émissions, à améliorer l’intermittence des énergies renouvelables et à accélérer la décarbonation d’installations industrielles.

Situé à Risø, à l’ouest de Copenhague, ce nouveau centre sera hébergé au sein des locaux de la DTU, qui est, entre autres, reconnue pour être à la pointe de la recherche sur l’éolien offshore, ouvrant ainsi la voie à des synergies avec les activités de TotalEnergies qui développe d’ores et déjà un portefeuille mondial de projets éoliens en mer d’une capacité totale de plus de 11 GW (3/4 d'éolien fixe et 1/4 d'éolien flottant).

Le DTU-TotalEnergies Excellence Centre of Clean Energy aura 3 missions principales :

La construction d’une plateforme électrique hybride de nouvelle génération

Ce pilote, adossé à la centrale électrique de Risø, permettra de tester différents systèmes permettant d’optimiser la production d’énergie éolienne avec du stockage par batteries et de la production d’hydrogène vert. Les données scientifiques issues de ce pilote seront exploitées dans le cadre des programmes de recherche.

La formation multi-énergies des collaborateurs

La formation est un levier indispensable pour réussir la transformation de TotalEnergies en une compagnie multi-énergies. La DTU accompagnera la formation des collaborateurs par le biais de cours de master en ligne et de formations sur-mesure sur l’électricité et les énergies propres.

Des collaborations de recherche

Les chercheurs et ingénieurs de TotalEnergies collaboreront avec les enseignants, les chercheurs et les étudiants de la DTU dans la cadre de programmes de recherche afin de développer conjointement des solutions technologiques en particulier sur les technologies éoliennes de prochaine génération et l’éolien flottant.

« Le Danemark compte parmi les pays les plus ambitieux et engagés sur les énergies propres. Depuis notre acquisition de Maersk Oil en 2018, nous y avons implanté notre centre technique en offshore conventionnel. Ce nouveau centre de recherche contribuera à la transformation de TotalEnergies en compagnie multi-énergies. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur l’expertise internationalement reconnue de la DTU dans les énergies renouvelables et tout particulièrement l’éolien offshore flottant, pour améliorer nos performances, expérimenter les technologies de demain et y former nos collaborateurs », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-Directeur général de TotalEnergies.

« En tant que partenaire de confiance pour les entreprises qui cherchent à accroître la durabilité du système énergétique, DTU est heureux d’entamer cette collaboration avec TotalEnergies. Notre partenariat sera fondé sur l'excellence scientifique et les nouvelles technologies clés, et j'espère qu'il constituera une plateforme pour une coopération encore plus étroite et de futures recherches sur l'énergie durable entre la DTU et TotalEnergies », a déclaré Anders Bjarklev, président de la DTU.

Ce nouveau centre de recherche commun s’inscrit dans la démarche d’open-innovation de TotalEnergies qui s’appuie sur ses talents, ses infrastructures de recherche, ses sites pilotes mais aussi sur un réseau de centres de recherche à l’international, des start-up et des partenaires académiques de haut niveau. La R&D, en étroite collaboration avec notre pôle industriel et nos business, se positionne à l’avant-garde de la transformation de la Compagnie en consacrant 60% de son budget aux développements des nouvelles énergies et au développement durable.

***

TotalEnergies au Danemark

TotalEnergies est la première entreprise pétrolière et gazière du Danemark. Elle compte environ 1 200 collaborateurs de profils et nationalités divers. TotalEnergies produit 85% du pétrole et 97% du gaz national et développe l'un des principaux projets de stockage de carbone qui devrait permettre de stocker des millions de tonnes de CO 2 dans d’anciens réservoirs de pétrole et de gaz de la mer du Nord danoise. Les activités de TotalEnergies remontent à plus d'un demi-siècle et représentent une contribution importante à l'économie, à l'approvisionnement en énergie et à l'emploi au Danemark. En plus de ses activités pétrolières et gazières, TotalEnergies travaille au développement de nouvelles activités commerciales dans le domaine de l'éolien offshore, de l'énergie solaire et d'autres sources d'énergie renouvelables.

TotalEnergies et l’électricité renouvelable

Dans le cadre de son ambition visant à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, TotalEnergies développe un portefeuille d’activités dans les renouvelables et l’électricité. À fin juin 2022, la capacité brute de production d’électricité renouvelable de TotalEnergies est de plus de 12 GW. TotalEnergies entend poursuivre le développement de ces activités pour atteindre une capacité brute de production d’origine renouvelable et de stockage de 35 GW en 2025, puis de 100 GW d’ici 2030 avec l’objectif d’être dans le top 5 mondial des producteurs d’électricité d’origine éolienne et solaire.

TotalEnergies Recherche et Innovation

TotalEnergies déploie sa Recherche et Innovation dans les domaines de l’énergie solaire et éolienne, des solutions de stockage et de systèmes énergétiques hybrides, des réseaux d’énergies distribuées, des biocarburants, du biogaz, de l’hydrogène, des produits bas carbone pour la mobilité alternative, et des technologies de captage, stockage et valorisation du carbone. TotalEnergies Recherche et Innovation mobilise 4 300 collaborateurs répartis dans 18 centres de recherche à travers le monde qui travaillent main dans la main avec les chercheurs, les étudiants et les entrepreneurs qui ont à cœur d’accompagner la transition énergétique.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

@TotalEnergies l TotalEnergies l TotalEnergies l TotalEnergies

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).