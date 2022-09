KARDHAM ACQUIERT TEVOLYS ET CONSOLIDE SON EXPERTISE SMART BUILDING

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Le Groupe Kardham, acteur indépendant et intégré de l’immobilier professionnel, annonce l’acquisition de son partenaire stratégique Tévolys spécialiste, avec sa plateforme logicielle de Building Operating System (BOS) GEOLYS, de la gestion de données des bâtiments. L’acquisition de cet éditeur permet à Kardham d’accélérer son expertise dans le smart building en internalisant au sein de sa filiale Kardham Digital une brique indispensable à la digitalisation des environnements de travail. Kardham Digital renforce ainsi son positionnement unique de première ESN entièrement dédiée à l’industrie immobilière.

Avec le rachat de Tévolys, Kardham Digital intègre dans son giron une solution de BOS déjà déployée auprès de nombreux de ses clients, la plateforme GEOLYS, ainsi qu’une équipe de développement d’une dizaine de personnes.

Cette acquisition permet à Kardham Digital d’accroître ses capacités de développement sur-mesure en solutions smart building et smart office, tout en garantissant une meilleure flexibilité lors de leur déploiement, et d’offrir un meilleur interfaçage des systèmes et des métiers, un enjeu-clé du smart building.

La construction des bâtiments intelligents repose en effet sur leur capacité, incarnée par le BOS, à intégrer les différentes technologies pour qu’elles interagissent comme un tout cohérent.

Également appelé middleware, le BOS est une plateforme logicielle qui crée un pont entre les équipements actifs du bâtiment et des applications externes. Ce système nerveux du bâtiment est chargé de collecter, traiter et redistribuer l’ensemble des données, d’usage et bâtimentaires. Il assure le traitement en temps réel d’un grand nombre de mesures et contrôle à distance les installations, comme l’accès au bâtiment, la ventilation, l’éclairage, la fourniture d'eau, les ascenseurs, etc. Il permet également de faciliter, d'accélérer et d'organiser le déploiement et l’usage d’applications digitales dans le bâtiment. Enfin, il contextualise toutes les données liées aux optimisations de coûts et de consommations énergétiques.

En conclusion, avec GEOLYS, Kardham Digital se dote d’un outil de gestion puissant d’analyse et de pilotage des données pour faire des bâtiments des plateformes de services intelligentes, centrées sur les usages, responsables et performantes économiquement.

Cette intégration de la brique BOS renforce l’offre smart building de Kardham Digital qui propose également :

-des technologies smart office : aménagement AV des espaces/solutions logicielles,

-des technologies digital workplace : développement de logiciels et production de plateformes IT,

-et des services managés : maintenance et exploitation, délégation de personnel, outsourcing, cybersécurité.

Lien vers le communiqué