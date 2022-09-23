akaBot與WEM APAC攜手，展示無程式碼和超自動化功能

越南河內--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--2022年9月7日，亞太區新興的機器人流程自動化(RPA)解決方案供應商、FPT Software旗下子公司akaBot與全球無程式碼企業WEM APAC聯合舉辦了The Evince研討會，展示了無程式碼和超自動化(Hyperautomation)技術在支援更智慧的發票自動化應用程式方面的優勢。這是兩家IT巨頭自2021年宣布合作以來首次聯合舉辦此類活動。

兩家公司展示了強大的技術實力。FPT Software展示了其超自動化解決方案akaBot，WEM APAC則介紹了其全面的無程式碼平臺。研討會的參與者可獲得第一手經驗，與主辦單位的應用程式進行互動式操作，並瞭解自動化技術在發票處理中的優勢和重要意義。

會上，WEM APAC介紹了其無程式碼企業應用程式開發平臺。與傳統方法相比，該平臺有望將應用程式開發速度提升10倍，同時將擁有權總成本降低三分之一。作為一家領先的無程式碼平臺供應商，WEM APAC希望支援全球企業加快業務處理速度，幫助企業置客製化的應用程式並實現業務流程自動化。

FPT Software旗下 akaBot的RPA售前及技術顧問Tran Quang Tin先生在評論此次研討會時表示：「我們在The Evince研討會上試圖傳達的資訊是，RPA與無程式碼相結合，可以幫助任何人、任何企業輕鬆愉快地開始數位化轉型之旅，這一點毋庸多言。透過一些簡單的拖放操作，與會者即可為自己開發一個自動化機器人並立即體驗到其帶來的優勢。」

使用akaBot無程式碼功能開發自動化機器人的展示是本次The Evince研討會的亮點。參與者只需透過四個簡單的拖放步驟即可輕鬆建立自己的RPA機器人，並在研討會直播後幾秒鐘內登入到瀏覽器。此外，akaBot還展示了利用內建智慧文件處理(IDP)的RPA技術實現的端對端自動化發票流程，並得到了與會者的積極回饋。

akaBot致力於成為全球企業的端對端超自動化解決方案供應商，將人工智慧、機器學習、智慧文件處理等新興技術融入其解決方案，從而不斷改進其產品。秉承「人人都能實現自動化」的願景，akaBot將進一步擴大其全球業務版圖，特別是在亞太和歐洲市場，以支援企業和個人以簡單、具有成本效益和充分滿足業務需求的方式進行數位化轉型。

FPT Software子公司akaBot與WEM APAC之間的合作關係可以追溯到2021年，當時雙方首次簽署了一項協議，使WEM APAC成為akaBot在澳洲市場的全球經銷商和首家代理商。該協議將WEM的無程式碼平臺與FPT Software的超自動化解決方案akaBot相結合並將其推向市場，使每一個舊版應用程式都能夠成為企業數位化轉型專案的一部分。合作後短短一年時間內，兩家公司就在全球市場上共同推展了若干具有挑戰性的專案，涵蓋IT、銀行、電子商務和製造業等產業，客戶遍及澳洲、美國、印度、西班牙、英國、中東、馬來西亞和泰國等國家。

關於akaBot：

akaBot是越南領先的IT公司FPT Software旗下子公司，也是屢獲殊榮的綜合RPA和超自動化服務全球供應商，旨在幫助企業以極少的工作量和較低的授權成本實現卓越營運。該平臺已為20個國家的1500多家客戶提供服務，在包括銀行、金融服務、保險(BFSI)、零售和製造業在內的8個產業領域實作了超過500個流程的自動化。akaBot在國際上享有盛譽，特別是在G2的2022年RPA春季與夏季報告中被評選為RPA領導者，並在IT世界大獎(IT World Award)中被評選為亞太年度最佳部署和客戶成功的Globee金獎得主。如需瞭解更多資訊，敬請造訪：https://akabot.com/

關於WEM

WEM是一家領先的無程式碼企業應用程式平臺即服務提供者，總部位於阿姆斯特丹和墨爾本。幾年來，WEM已經成為無程式碼應用程式開發領域的領導者。利用WEM的平臺，企業組織、團隊和主題專家無需編寫程式碼亦無需具備廣泛的技術技能即可建置應用程式。該平臺可即時建置、部署和執行應用程式的開發，以真正敏捷的方式實現快速應用程式交付。如需瞭解更多資訊，敬請造訪：https://wemapac.com/

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