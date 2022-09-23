akaBot与WEM APAC携手，展示无代码和超自动化功能

越南河内--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--2022年9月7日，亚太区新兴的机器人流程自动化(RPA)解决方案供应商、FPT Software旗下子公司akaBot与全球无代码企业WEM APAC联合举办了The Evince研讨会，展示了无代码和超自动化(Hyperautomation)技术在支持更智能的发票自动化应用方面的优势。这是两家IT巨头自2021年宣布合作以来首次联合举办此类活动。

两家公司展示了强大的技术实力。FPT Software展示了其超自动化解决方案akaBot，WEM APAC则介绍了其全面的无代码平台。研讨会的参与者可获得第一手经验，与主办方的应用进行交互式操作，并了解自动化技术在发票处理中的优势和重要意义。

会上，WEM APAC介绍了其无代码企业应用开发平台。与传统方法相比，该平台有望将应用开发速度提升10倍，同时将总拥有成本降低三分之一。作为一家领先的无代码平台供应商，WEM APAC希望支持全球企业加快业务处理速度，帮助企业构建定制化的应用并实现业务流程自动化。

FPT Software旗下 akaBot的RPA售前及技术顾问Tran Quang Tin先生在评论此次研讨会时表示：“我们在The Evince研讨会上试图传达的信息是，RPA与无代码相结合，可以帮助任何人、任何企业轻松愉快地开始数字化转型之旅，这一点毋庸多言。通过一些简单的拖放操作，与会者即可为自己开发一个自动化机器人并立即体验到其带来的优势。”

使用akaBot无代码功能开发自动化机器人的演示是本次The Evince研讨会的亮点。参与者只需通过四个简单的拖放步骤即可轻松创建自己的RPA机器人，并在研讨会直播后几秒钟内登录到浏览器。此外，akaBot还演示了利用内置智能文档处理(IDP)的RPA技术实现的端到端自动化发票流程，并得到了与会者的积极反馈。

akaBot致力于成为面向全球企业的端到端超自动化解决方案提供商，将人工智能、机器学习、智能文档处理等新兴技术融入其解决方案，从而不断改进其产品。秉承“人人都能实现自动化”的愿景，akaBot将进一步扩大其全球业务版图，特别是在亚太和欧洲市场，以支持企业和个人以简单、具有成本效益和充分满足业务需求的方式进行数字化转型。

FPT Software子公司akaBot与WEM APAC之间的合作关系可以追溯到2021年，当时双方首次签署了一项协议，使WEM APAC成为akaBot在澳大利亚市场的全球经销商和首家分销商。该协议将WEM的无代码平台与FPT Software的超自动化解决方案akaBot相结合并将其推向市场，使每一个遗留应用都能够成为企业数字化转型项目的一部分。合作后短短一年时间内，两家公司就在全球市场上共同开展了若干具有挑战性的项目，涉及IT、银行、电子商务和制造业等行业，客户遍及澳大利亚、美国、印度、西班牙、英国、中东、马来西亚和泰国等国家。

关于akaBot：

akaBot是越南领先的IT公司FPT Software旗下子公司，也是屡获殊荣的综合RPA和超自动化服务全球提供商，旨在帮助企业以极少的工作量和较低的许可成本实现卓越运营。该平台已为20个国家的1500多家客户提供服务，在包括银行、金融服务、保险(BFSI)、零售和制造业在内的8个行业领域实施了超过500个流程的自动化。akaBot在国际上享有盛誉，特别是在G2的2022年RPA春季与夏季报告中被评为RPA领导者，并在IT世界大奖(IT World Award)中被评为亚太年度最佳部署和客户成功的Globee金奖得主。如需了解更多信息，敬请访问：https://akabot.com/

关于WEM

WEM是一家领先的无代码企业应用平台即服务提供商，总部位于阿姆斯特丹和墨尔本。几年来，WEM已经成为无代码应用开发领域的领导者。利用WEM的平台，企业组织、团队和主题专家无需编写代码亦无需具备广泛的技术技能即可构建应用。该平台可实时构建、部署和执行应用的开发，以真正敏捷的方式实现快速应用交付。如需了解更多信息，敬请访问：https://wemapac.com/

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