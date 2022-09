NeXR wird Technologiepartner für Virtual Fitting bei H&M Thailand

BERLIN--(BUSINESS WIRE)--NeXR Technologies SE (XETRA: NXR), ein international tätiges Technologieunternehmen, das die komplette Wertschöpfungskette im Bereich der Extended Realities abdeckt, wird Technologiepartner für H&M Thailand für die Umsetzung ihrer Virtual-Fitting-Lösung. Mit der Kooperation heben NeXR und H&M Thailand den stationären Handel auf ein neues, innovatives Level und bieten Kunden die Möglichkeit durch Erfassung der eigenen Körpermaße das Shoppingerlebnis auf ein neues Level zu heben.

Shopping mit dem eigenen Avatar

Ab Anfang 2023 können H&M-Kunden in Thailand ihre eigenen digitalen Avatare im neu eröffneten H&M-Townsquare erstellen. Durch NeXRs Body Scanner wird ein digitaler Zwilling der Nutzer erstellt. Gleichzeitig werden relevante Körpermasse abgenommen. In der Avatar.Cloud-Mobile-App werden die Informationen mit dem Avatar hinterlegt und für Nutzer zur Verfügung gestellt. Auf Basis der abgenommenen Körpermasse erhalten Kunden Empfehlungen, welches Kleidungsstück in welcher Größe am besten passt. Diese Funktion wird zunächst offline verfügbar sein und später im Jahr auch online genutzt werden können. Die 3D-Scanner-Technologie, die dieses Szenario ermöglicht, wurde in der Vergangenheit bereits während der Partnerschaft mit H&M beyond. in Berlin und Hamburg erfolgreich getestet und seitdem stetig verbessert und weiterentwickelt. Ziel ist sowohl die Optimierung des Einkaufserlebnisses durch wesentliche schlankere Prozesse und zeiteffizientes Einkaufen, Vermeidung von Schlangen vor den Umkleidekabinen, als auch die Reduktion von vermeidbaren Retouren. Damit zahlt die von H&M und NeXR gemeinsam entwickelte Lösung auf das Ziel von mehr Nachhaltigkeit in der Modebranche ein.

Innovatives Kauferlebnis

„Wir haben uns auf eine aufregende, technologiegetriebene Reise begeben, um unseren Kunden spannendere und interessantere Erfahrungen zu ermöglichen. Wir sehen so viele neue Möglichkeiten, die Marke H&M in Thailand mit technischen Lösungen weiterzuentwickeln, die allen einen echten Service und Zufriedenheit bieten. Wir freuen uns daher sehr über diese Partnerschaft mit NeXR und können es kaum erwarten, sie hier in Bangkok mit Leben zu füllen”, stellt H&M Thailand-CEO Philippe Lassaux fest.

H&M Thailand investiert beständig in ein verbessertes Kundenerlebnis und das auf eine nachhaltige Weise. Mit der Umsetzung von mobil nutzbaren Avataren können Kunden ihr individualisiertes Shoppingerlebnis in Sozialen Medien teilen und vor allem auch Retouren vermeiden.

Hochauflösendes Body-Scanning

„Wir haben uns das Ziel gesetzt, das volle Potenzial von Avataren in heute möglichen Anwendungsfällen wie bspw. in der Modebranche zu nutzen”, sagt Markus Peuler, CEO von NeXR Technologies SE. „Unter Einsatz von hochauflösenden Body-Scanning-Technologien sind wir in der Lage, perfekte digitale Zwillinge der Kunden von H&M Thailand zu erstellen und bieten wertvolle Customer Insights, von denen sowohl H&M Thailand als auch die Kunden profitieren. Die Ansprüche an das Shopping-Erlebnis – online wie offline – sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Mit Technologien wie dieser kann der stationäre Handel weiter reaktiviert werden und diesen steigenden Erwartungen gerecht werden. Und darüber hinaus ergeben sich durch die Verwendung von lebensechten Avataren weitere spannende Entwicklungsmöglichkeiten, wie die virtuelle Anprobe von Kleidungsstücken, kundenspezifische Fertigung etc. Wir freuen uns sehr auf diese nächste Phase der Kooperation mit H&M.”

Über NeXR Technologies

NeXR ist ein internationales Technologieunternehmen mit Sitz in Berlin, das Menschen und Unternehmen den Einstieg in das Metaversum ermöglicht. Mit ihrer breiten technologischen Expertise ist NeXR in der Lage, das volle Potenzial von VR, AR, Motion Capturing und digitalen Avataren zu nutzen. NeXR setzt digitale Projekte in drei Bereichen um: Extended Reality Development, High-End Avatar Creation und Live-Produktionen mit innovativen Motion-Capture-Technologien. Durch den Einsatz von hochauflösenden Body-Scanning-Technologien ist NeXR in der Lage, perfekte digitale Repliken zu erstellen und wertvolle Daten zu generieren, um individuelle Lösungen zu entwickeln – vom realitätsnahen Onlineshopping bis hin zu maßgeschneiderter Sportausrüstung. Darüber hinaus schaffte NeXR durch neuartige Extended-Reality-Technologien interaktive digitale Räume, die weit mehr sind als bloße Experiences und das Potenzial haben, Branchen zu verändern.

