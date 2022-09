Sphera tekent overeenkomst om riskmethods over te nemen, een leider in risicobeheersoftware voor de toeleveringsketen op basis van kunstmatige intelligentie

CHICAGO & MÜNCHEN--(BUSINESS WIRE)--Sphera, een toonaangevende wereldwijde leverancier van software-, data- en adviesdiensten op het gebied van prestatie- en risicobeheer voor milieu, maatschappij en bestuur (ESG), kondigt aan dat het een overeenkomst is aangegaan voor de overname van riskmethods, een in München, Duitsland gevestigd, bekroond softwarebedrijf dat gespecialiseerd is in supply chain risk management (SCRM).

De software-as-a-service (SaaS)-oplossing van riskmethods, dat werd opgericht in 2013, maakt gebruik van geavanceerde kunstmatige intelligentie (AI), big data en machine learning om de supply chain-netwerken van zijn klanten te beschermen. Het softwareplatform verzamelt leveranciersgegevens en realtime informatie, onderscheidt kritieke signalen van 'ruis' en biedt gebruikers de gedetailleerde status van leveranciers, zodat ze het risico van bedrijfsverstoring kunnen voorkomen voordat het zich voordoet en transparantie van de toeleveringsketen kunnen bereiken.

"De cloudgebaseerde software van riskmethods identificeert, analyseert en helpt alle soorten supply chain-risico's te verminderen, inclusief monitoring van duurzaamheidspraktijken en ESG-naleving in de supply chain. Hun innovatieve benadering ten aanzien van SCRM versterkt Sphera's capaciteiten bij het aanbieden van een oplossing voor Scope 3-emissiemonitoring en -rapportage en bevordert onze missie om een veiligere, duurzamere en productievere wereld te creëren," aldus Paul Marushka, president en CEO van Sphera. "En hun aanwezigheid in Europa en de VS versterkt ons vermogen om ons groeiende wereldwijde klantenbestand te bedienen."

De SCRM-softwareoplossing van het bedrijf is een robuuste tool voor het beheren van risico's in steeds complexere toeleveringsketens en voor het omgaan met de almaar toenemende naleving van voorschriften. Met wereldwijde bedrijven die actief zijn in een wereld van disruptie en turbulentie - de pandemie en klimaatverandering, om er maar een paar te noemen - biedt riskmethods realtime SCRM-oplossingen waarmee bedrijven proactief potentiële supply chain-risico's kunnen beheren en voldoen aan opkomende operationele en ESG-regelgeving.

"De afgelopen 10 jaar heeft riskmethods bedrijven in staat gesteld om supply chain-risico's te beheersen en betrouwbare leveringsnetwerken te creëren," stelde Heiko Schwarz, CEO en oprichter van riskmethods. "Door onze geavanceerde SCRM-softwareoplossing op basis van AI- en machine-learning toe te voegen aan Sphera's productportfolio, kunnen we ons bereik over de hele wereld vergroten en nog meer klanten helpen bij het beheren van supply chain-risico's. We zijn verheugd om ons te voegen bij de Sphera-familie van toonaangevende ESG-software-, data- en adviesoplossingen."

Kelly Wannop, Managing Director bij Blackstone, verklaarde: "De investering van Blackstone in Sphera in 2021 weerspiegelde onze overtuiging in de ESG-missie en groei van Sphera. De geplande overname van riskmethods toont verder onze toewijding om Sphera te helpen haar operationele ESG-oplossingen uit te breiden." Eli Nagler, Senior Managing Director bij Blackstone, vervolgde: "We zijn verheugd om riskmethods bij Sphera te verwelkomen en staan te popelen om hun SCRM-oplossingen te verspreiden onder nog meer klanten."

ReedSmith LLP en Simpson Thatcher & Bartlett LLP waren de juridische adviseurs van Sphera en Blackstone, terwijl Evercore de financiële adviseur was. Voor de verkopers fungeerde DLA Piper als juridisch adviseur en Stifel als financieel adviseur.

Over Sphera

Sphera is de toonaangevende leverancier van software-, data- en adviesdiensten op het gebied van prestatie- en risicobeheer voor milieu, maatschappij en bestuur (ESG), gericht op milieu, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid (EHS&S), operationeel risicobeheer en productbeheer. Al meer dan 30 jaar bedienen we meer dan 6.700 klanten en meer dan een miljoen gebruikers in 80 landen om bedrijven te helpen hun mensen veilig, hun producten duurzaam en hun activiteiten productief te houden. Ga voor meer informatie over Sphera naar www.sphera.com. Volg Sphera op LinkedIn.

Over riskmethods

riskmethods stelt organisaties over de hele wereld in staat om alle soorten supply chain risk management (SCRM) te identificeren, te analyseren en te mitigeren. De software van riskmethods maakt gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning om het supply chain-netwerk van zijn klanten te beschermen. Het softwareplatform verzamelt leveranciersgegevens en realtime informatie, onderscheidt kritieke signalen van 'ruis' en biedt gebruikers inzicht in meerdere lagen van hun toeleveringsketen, zodat ze het risico van bedrijfsonderbrekingen kunnen beperken en transparantie van de toeleveringsketen kunnen bereiken. De meer dan 200 werknemers van het bedrijf, verdeeld over 4 kantoren over de hele wereld, bedienen meer dan 225 zakelijke klanten. Meer informatie is te vinden op www.riskmethods.net.

Over Blackstone

Blackstone is 's werelds grootste alternatieve beleggingsonderneming. We streven ernaar een positieve economische impact en langetermijnwaarde te creëren voor onze beleggers, de bedrijven waarin we investeren en de gemeenschappen waarin we werken. We doen dit door buitengewone mensen en flexibel kapitaal in te zetten om bedrijven te helpen bij het oplossen van problemen. Ons beheerd vermogen van $ 941 miljard omvat investeringsvehikels gericht op private equity, onroerend goed, staatsschulden en participaties, infrastructuur, life sciences, groeiaandelen, opportunistische kredieten, niet-investeringswaardige kredieten, reële activa en secundaire fondsen, allemaal op wereldwijde basis. Meer informatie is beschikbaar op www.blackstone.com. Volg Blackstone op Twitter @Blackstone.

