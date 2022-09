Sphera signe un accord pour l'acquisition de riskmethods, un leader des logiciels de gestion des risques liés à la chaîne logistique connectée à l'intelligence artificielle

CHICAGO et MUNICH--(BUSINESS WIRE)--Sphera, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels, de données et de services de conseil en matière de performance et de gestion des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), annonce qu'il a conclu un accord pour acquérir riskmethods, une société de logiciels primée, basée à Munich, en Allemagne, et spécialisée dans la gestion des risques liés à la chaîne logistique (SCRM).

Fondée en 2013, la solution logicielle en tant que service (SaaS) de riskmethods exploite l'intelligence artificielle (IA) de pointe, le big data et l'apprentissage automatique pour protéger les réseaux de chaînes logistiques de ses clients. Sa plateforme logicielle collecte les données des fournisseurs et les informations en temps réel, distingue les signaux critiques des « parasites » et fournit aux utilisateurs le statut détaillé des fournisseurs, afin qu'ils puissent prévenir les risques de perturbation de l'activité avant leur arrivée et parvenir à la transparence de la chaîne logistique.

« Le logiciel dans le cloud de riskmethods identifie, analyse et permet d'atténuer tous les types de risques liés à la chaîne d'approvisionnement, notamment la surveillance des pratiques de durabilité et la conformité ESG dans la chaîne logistique. Leur approche innovante de gestion des risques liés à la chaîne logistique (SCRM) renforce les capacités de Sphera à offrir une solution de surveillance et de reporting des émissions de scope 3 et va dans le sens de notre mission qui consiste à créer un monde plus sûr, plus durable et plus productif », a déclaré Paul Marushka, président et CEO de Sphera. « Et leur présence en Europe et aux États-Unis renforce notre capacité à servir notre clientèle mondiale en pleine expansion ».

La solution logicielle de gestion des risques liés à la chaîne logistique (SCRM) de l'entreprise est un outil solide pour gérer les risques dans des chaînes logistiques de plus en plus complexes, ainsi que pour gérer une conformité réglementaire toujours plus élargie. Les entreprises mondiales évoluant dans un monde de perturbations et de turbulences - pandémies et changement climatique, pour n'en citer que quelques-unes - riskmethods propose des solutions de gestion des risques liés à la chaîne logistique en temps réel qui permettent aux entreprises de gérer de manière proactive les risques potentiels de la chaîne logistique et de se conformer aux réglementations opérationnelles et ESG émergentes.

« Depuis 10 ans, riskmethods donne aux entreprises les moyens de maîtriser les risques de la chaîne logistique et de créer des réseaux d'approvisionnement fiables », a déclaré Heiko Schwarz, CEO et fondateur de riskmethods. « L'ajout de notre solution logicielle avancée de l'IA et d'apprentissage automatique SCRM au portefeuille de produits de Sphera nous permettra d'élargir notre couverture à travers le monde et d'aider encore plus de clients à gérer les risques de la chaîne logistique. Nous sommes très heureux de rejoindre la famille Sphera, qui propose des solutions de pointe en matière de logiciels, de données et de conseil ESG ».

Kelly Wannop, directeur général de Blackstone, a déclaré : « En 2021, l'investissement de Blackstone dans Sphera reflétait notre croyance dans la mission et la croissance ESG de Sphera. Cette acquisition prévue de riskmethods démontre encore plus notre engagement à permettre à Sphera d'élargir ses solutions ESG opérationnelles ». Eli Nagler, directeur général senior chez Blackstone, a poursuivi : « Nous sommes très heureux d'accueillir riskmethods chez Sphera et nous réjouissons de proposer leurs solutions SCRM à davantage de clients ».

ReedSmith LLP et Simpson Thatcher & Bartlett LLP ont agi en tant que conseillers juridiques pour Sphera et Blackstone, tandis qu'Evercore a agi en tant que conseiller financier. Pour les vendeurs, DLA Piper a agi en tant que conseiller juridique, et Stifel en tant que conseiller financier.

À propos de Sphera

Sphera est le premier fournisseur de logiciels de gestion des performances et des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), de données et de services de conseil orientés environnement, santé, sécurité et durabilité (EHS&S), gestion des risques opérationnels et gestion produits. Depuis plus de 30 ans, nous sommes au service de plus de 6 700 clients et plus d'un million d'utilisateurs dans 80 pays pour aider les entreprises à assurer la sécurité de leurs employés, la durabilité de leurs produits et la productivité dans leurs activités. Pour en savoir plus sur Sphera, rendez-vous à l'adresse suivante www.sphera.com. Suivez Sphera sur LinkedIn.

À propos de riskmethods

riskmethods permet aux organisations du monde entier d'identifier, d'analyser et d'atténuer tous les types de gestion des risques de la chaîne logistique (SCRM). Le logiciel de riskmethods utilise l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique pour protéger le réseau de la chaîne logistique de ses clients. Sa plateforme logicielle collecte les données des fournisseurs et les informations en temps réel, distingue les signaux critiques des « parasites » et fournit aux utilisateurs une visibilité sur plusieurs niveaux de leur chaîne logistique, afin qu'ils puissent atténuer les risques de perturbation de leurs activités et parvenir à la transparence de la chaîne logistique. Les plus de 200 employés de la société, répartis dans 4 bureaux à travers le monde, sont au service plus de 225 entreprises clientes. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site à l'adresse suivante www.riskmethods.net.

À propos de Blackstone

Blackstone est la plus grande société d'investissement alternatif au monde. Nous cherchons à créer un impact économique positif et une valeur à long terme pour nos investisseurs, les entreprises dans lesquelles nous investissons et les communautés au sein desquelles nous travaillons. Pour ce faire, nous faisons appel à des personnes extraordinaires et à des capitaux flexibles pour aider les entreprises à résoudre leurs problèmes. Nos 941 milliards de dollars d'actifs sous gestion comprennent des véhicules d'investissement axés sur le capital-investissement, l'immobilier, le marché de la dette et des capitaux, les infrastructures, les sciences de la vie, les actions de croissance, le crédit opportuniste, le crédit de qualité inférieure, les actifs réels et les fonds de second marché, le tout sur une base globale. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante www.blackstone.com. Suivez Blackstone sur Twitter @Blackstone.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.