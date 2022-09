Assent annonce une solution complète de flux ESG permettant aux fabricants complexes de rationaliser le reporting de durabilité de la supply chain et d'améliorer les notations

Assent announces complete ESG workflow solution for complex manufacturers to streamline supply chain sustainability reporting and improve ratings.

Assent announces complete ESG workflow solution for complex manufacturers to streamline supply chain sustainability reporting and improve ratings.

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Assent Inc. (Assent), un chef de file de la gestion de la durabilité de la supply chain, annonce aujourd'hui le lancement de sa nouvelle solution ESG nuagique, Assent ESG, qui comprend des capacités optimisées de reporting de la supply chain mondiale liées à des questions critiques, comme les émissions de gaz à effet de serre, le travail des enfants, l'esclavagisme et la traite des êtres humains, et autres. La plateforme SaaS est complétée par l'offre exclusive de services d'Assent, qui fournit aux fabricants complexes un accès à des experts en réglementation pour les aider à se préparer aux exigences futures et renforcées en matière de reporting de la supply chain, à identifier les risques concrets et à maintenir l'accès aux marchés. Les fabricants, comme ceux évoluant dans la fabrication industrielle, l'électronique, les dispositifs médicaux, le secteur automobile, ainsi que l'aérospatial et la défense, disposent désormais d'une solution ESG complète.

Alors que les fabricants complexes sont confrontés à des pressions de marché croissantes de la part des investisseurs, des régulateurs et des clients, une gestion et un reporting ESG précis de la supply chain devient un impératif commercial de plus en plus critique. Les réglementations, comme la proposition de la SEC de réglementer les déclarations climatiques, l'Uyghur Forced Labor Prevention Act et la proposition de la Commission européenne d'interdire tous les produits créés sur la base du travail forcé, transformeront le reporting ESG dans les 12 prochains mois. Avec jusqu'à 90% de l'impact environnemental des fabricants complexes se produisant sur leur supply chain, les entreprises ont besoin de repenser leurs approches afin de gérer les risques ESG de la supply chain et de se positionner favorablement pour leur réussite future.

Alignée sur les normes sectorielles, y compris celles de l'OCDE, de la TCFD, de la GRI, et du SASB, la solution d'Assent permet aux fabricants complexes de se préparer de manière proactive aux nouvelles exigences grâce à une orientation sur l'intégralité des flux ESG de la supply chain, depuis l'interaction initiale avec les fournisseurs jusqu'au reporting de durabilité.

Assent ESG inclut des questions configurables d'enquêtes ESG auprès des fournisseurs, des tableaux de bord interactifs procurant de la visibilité sur les notations des risques fournisseur, la capacité d'approfondir des indicateurs ESG spécifiques, et des modèles de rapport de durabilité prêts à l'emploi conformes aux normes sectorielles élaborées par des experts en réglementation. En outre, des évaluations factuelles et une sélection renforcée des fournisseurs apportent aux clients une confiance accrue quant à l'exhaustivité et l'exactitude de leurs données fournisseur. Des capacités de mesures correctives, identifiant lacunes, problématiques et non-conformité, permettent aux clients de déployer un plan d'amélioration continue auprès de leurs fournisseurs. Pour aider les entreprises à améliorer les notations ESG, Assent fournit des données défendables et une expertise pour formuler des réponses aux requêtes d'agence de notation, ainsi qu'en matière de conformité réglementaire. La formation et l'engagement de la supply chain sont incorporés à l'ensemble du processus afin de rationaliser la collecte de données et promouvoir des améliorations continues sur l'ensemble des performances des fournisseurs.

"La solution ESG d'Assent constitue un jalon majeur permettant aux fabricants complexes de répondre et surpasser des normes et réglementations ESG en pleine évolution. Notre solution oriente la durabilité de la supply chain, en fournissant aux clients les données défendables dont ils ont besoin pour élaborer des rapports ESG crédibles, maintenir l'accès aux marchés et créer un avantage compétitif dans l'ensemble du secteur", déclare Andrew Waitman, directeur général d'Assent. "Les entreprises qui se préparent proactivement aux prochains mandats de diligence raisonnable ne manqueront pas de tirer parti de perspectives exploitables sur la chaîne d'approvisionnement et d'avantages concurrentiels, et Assent est le seul acteur du marché à fournir une solution ESG complète et une expertise approfondie de la chaîne d'approvisionnement."

Les adeptes précoces d'Assent ESG ont réalisé d'importantes améliorations quant au niveau de détail des données ESG de la supply chain qu'ils peuvent saisir et gérer. Les fonctionnalités interactives diminuent également le fardeau pesant sur les fabricants complexes. En effet, des clients de la première heure indiquent des efficiences supérieures et une réduction du temps consacré à la gestion de la conformité et du reporting de la supply chain. Corsair Gaming Inc., un chef de file mondial du développement et de la fabrication d'équipements et technologies à haute performance pour gamers et créateurs de contenu, a travaillé au côté d'Assent sur le déploiement d'un projet pilote. Corsair a fait état d'une gestion améliorée des fournisseurs grâce à son processus de reporting de durabilité basé sur l'utilisation d'Assent ESG.

Jonathan Harris, responsable ESG chez Corsair, décrit les avantages liés à l'utilisation d'Assent ESG: "Toute collaboration avec les fournisseurs peut s'avérer complexe, mais Assent a fait le plus gros du travail pour nous. Notre partenariat a rapidement amélioré la manière dont nous travaillons avec les fournisseurs. Les experts d'Assent anticipent nos besoins réglementaires, nous permettant d'obtenir et de suivre plus de données, et nous aident à instaurer des relations ESG plus solides. Notre entreprise a déjà terminé 90% de ses campagnes ESG auprès des fournisseurs et un tel accomplissement n'aurait pas été possible sans l'expertise d'Assent."

L'ESG de la supply chain est désormais un impératif commercial et la diligence raisonnable est passée des bonnes pratiques d'entreprise à une attente d'envergure sectorielle, créant ainsi le besoin pour une solution intégrale des flux ESG.

"Les entreprises doivent aujourd'hui renforcer leur engagement en matière de critères ESG et de durabilité, à l'heure où elles font face à une pression réputationnelle croissante, un examen accru de la vision de leur PDG, et des attentes grandissantes de la part des clients. Seuls, les logiciels ne peuvent pas vous aider à atteindre vos objectifs ESG sur la supply chain. Il faut pour cela avoir recours à une équipe d'experts et instaurer une relation de bout en bout avec les fournisseurs. Grâce aux logiciels et aux services, les fabricants gagnent en visibilité sur l'intégralité de leurs supply chains pour diminuer les risques et fournir les informations nécessaires", déclare Kim Knickle, directrice des recherches, ESG et durabilité.

Pour plus d'informations sur la nouvelle solution ESG d'Assent ou pour planifier une démonstration, veuillez visiter: https://www.assent.com/solutions/esg-supply-chain/esg-reporting/

À propos d'Assent Inc.

Assent est la solution de gestion de la durabilité de la supply chain aidant les acteurs de la fabrication complexe à commercialiser des produits de manière responsable. Comme les supply chains n'ont pas été conçues dans un souci de durabilité, Assent a choisi d'adopter une approche holistique cartographiant l'intégralité du génome de la fabrication complexe. Façonné par des experts en réglementation, des clients et des fournisseurs, Assent est le fondement même de la durabilité inter-entreprise. Basé à Ottawa, au Canada, Assent emploie plus de 1 000 collaborateurs dédiés à une clientèle mondiale. Assent révèle ce qui est dissimulé, confirme ce qui est efficace et aide à éliminer les mauvaises surprises afin que les entreprises de fabrication de produits complexes et avant-gardistes du monde entier puissent devenir des entreprises plus durables. Pour en savoir plus au sujet de la durabilité intégrale, de la conformité des produits aux questions ESG, rendez-vous sur assent.com et rejoignez-nous sur Carrières Assent.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence