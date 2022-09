Afiniti e LivePerson integram AI Technologies para ajudar marcas a melhorar o envolvimento do cliente

WASHINGTON & NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Afiniti, líder mundial no fornecimento de IA que combina clientes com agentes de centrais de contato e LivePerson (Nasdaq: LPSN), líder mundial em soluções de engajamento do cliente, anunciou hoje a integração nativa da tecnologia de emparelhamento de IA da Afiniti com a Conversational Cloud® da LivePerson. Esta parceria estratégica irá auxiliar os clientes a conversar melhor com as marcas em seus canais digitais preferidos, ao conectar os mesmos aos agentes de centrais de contato com base no melhor ajuste.

A LivePerson fornece soluções de engajamento do cliente baseadas em IA que as marcas usam para conversar com milhões de clientes de modo tão pessoal como fariam com um. A tecnologia da Afiniti usa IA para emparelhar clientes com agentes de centrais de contato mais adequadas para ajudá-los e oferece comprovadamente aperfeiçoamentos mensuráveis na satisfação do cliente, experiência do agente e receita comercial. A integração da IA da Afiniti com a Conversational Cloud da LivePerson fará com que as conversas sejam mais personalizadas, eficientes e lucrativas em experiências ao vivo e assíncronas.

"Esta integração nativa usa o poder da IA da central de contato para melhorar as interações humanas, que é o núcleo do que fazemos na Afiniti", disse Larry Babbio, diretor executivo e presidente da Afiniti. "Nossa parceria com a LivePerson irá permitir que as organizações ofereçam experiências ainda mais bem-sucedidas e envolventes a seus clientes através dos canais de mensagens que conhecem e usam todo o tempo."

A parceria foi formada na abordagem Curiously Human™ da LivePerson, na qual a IA de conversação é utilizada para criar um melhor envolvimento, incluindo auxiliar os agentes a serem mais bem-sucedidos na interação com os clientes. Ao aplicar camadas na tecnologia da Afiniti, as marcas podem emparelhar pessoas com agentes em milissegundos com base em padrões históricos de dados, como uso do produto de um cliente, tempo de serviço e motivos para entrar em contato com a empresa no passado. Também considera as informações de agentes, em como lidaram com interações de mensagens semelhantes, a fim de maximizar experiências positivas de agentes de clientes bem como o sucesso nos resultados.

"Nossa parceria de proximidade, integração bem concebida e implantação perfeita com a Afiniti irão liberar um valor ainda maior para as marcas que buscam fornecer um excelente envolvimento do cliente com inteligência artificial", disse Rob LoCascio, fundador e diretor executivo da LivePerson. "Integrar a tecnologia de emparelhamento de IA da Afiniti com nossa Conversational Cloud com inteligência artificial irá proporcionar conversas mais consistentes e personalizadas, sendo que estamos empolgados em trazê-las a nosso forte ecossistema de parcerias."

Considere dois assinantes insatisfeitos quanto à mobilidade e que enviaram mensagens a seu provedor de telecomunicações com a intenção de cancelar seus contratos, ambos esperando em uma fila por dois agentes que estarão disponíveis em breve. À medida que as mensagens chegam à Conversational Cloud da LivePerson, a tecnologia da Afiniti usa dados em tempo real sobre os assinantes, agentes e interações históricas para construir um modelo dos resultados previstos de todos os pares possíveis. A seguir, são aplicados algoritmos patenteados em tempo real para emparelhar os assinantes com os agentes com maior probabilidade de mantê-los e satisfazê-los. Uma vez conectadas, as ferramentas de IA da LivePerson também podem ser aplicadas para sugerir conteúdo e texto a cada agente, encaminhar os assinantes para automações conforme as conversas se desenvolvem e analisar o desempenho das conversas.

"Nossa pesquisa mostra que as marcas valorizam a entrega de respostas precisas e corretas aos clientes de modo rápido e em escala", disse Dan Miller, analista-chefe da Opus Research. "Uma implementação 'nativa' dos recursos da Afiniti na plataforma da LivePerson cumpre esta promessa ao emparelhar agentes e clientes de modo mais inteligente em todos os canais. A transformação de mensagens exige personalização em escala, sendo exatamente isto que esta parceria pode oferecer."

A integração nativa está atualmente disponível a clientes de acesso antecipado, com uma versão de disponibilidade geral a ser lançada no início de 2023.

Para saber mais, acesse o blog da LivePerson.

Sobre a Afiniti

A Afiniti usa tecnologia de inteligência artificial patenteada para emparelhar clientes e agentes de centrais de contato com base na probabilidade de interação entre eles. Sua tecnologia é utilizada a nível mundial em saúde, telecomunicações, viagens, hospitalidade, seguros e bancos. Para saber mais, acesse www.afiniti.com.

Sobre a LivePerson, Inc.

A LivePerson (NASDAQ: LPSN) é líder mundial em soluções de engajamento do cliente. Criamos experiências digitais impulsionadas por IA que parecem curiosamente humanas. Nossos clientes, incluindo marcas líderes como HSBC, Orange e GM Financial, conversam com milhões de clientes de modo tão pessoal como fariam com um. Nossa plataforma Conversational Cloud impulsiona quase um bilhão de interações de conversação a cada mês, ao oferecer um conjunto de dados excepcionalmente rico para criar conexões que reduzem custos, aumentam a receita e são tudo menos artificiais. A Fast Company nos nomeou como a empresa de IA mais inovadora do mundo. Para falar conosco ou com nossa IA conversacional, acesse liveperson.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.