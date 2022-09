Jeito Capital codirige un financement de série B de 75 millions d'euros pour SparingVision, la première société française à avoir intégré son portefeuille en 2020

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Jeito Capital (« Jeito »), société de capital-investissement internationale et indépendante de premier plan, spécialisée dans le domaine des biotechnologies en santé, annonce aujourd’hui qu’elle a codirigé un tour de financement de série B dans SparingVision, une société française de biotechnologie. Spin-off de l'Institut de la Vision de Paris et issue de plus de 20 ans de recherche scientifique dans le domaine de l’ophtalmologie, SparingVision développe des thérapies géniques innovantes qui visent à traiter les maladies héréditaires de la rétine.

Jeito a codirigé ce tour de table aux côtés de l’UPMC Enterprises (University of Pittsburgh Medical Center Enterprise) et avec la participation d'Ysios Capital, 4Bio, Bpifrance et RD Fund, le fonds de capital-risque de la Foundation Fighting Blindness.

Ce tour de financement permettra d’accélérer le développement des deux candidats-médicaments les plus avancés de la société, SPVN06 et SPVN20. Leur approche unique, “agnostique des mutations génétiques”, pourrait déboucher sur de nouveaux traitements contre la rétinite pigmentaire, l'une des principales maladies héréditaires de la rétine conduisant à la cécité. Ce financement soutiendra notamment les premières études chez le patient menées par SparingVision, et permettra d’accélérer le développement d’autres candidats-médicaments.

SparingVision a été le premier investissement français de Jeito après le lancement du fonds Jeito I en janvier 2020. En codirigeant ce financement de série B, Jeito Capital démontre pleinement son engagement à accompagner et investir des capitaux importants dans la continuité lors des différentes étapes de développement des Biotech. L’objectif est inchangé : créer des leaders de marché à même d’offrir des solutions innovantes aux patients sans réponse thérapeutique satisfaisante.

Depuis 2020 et son premier tour de financement, SparingVision a déployé une stratégie solide de « build-up » pour servir son ambition : (i) acquisition de GAMUT Therapeutics, une société française de biotechnologie qui a développé une approche unique pour les patients atteints de formes avancées de rétinite pigmentaire ; (ii) conclusion d’un accord de collaboration stratégique avec Intellia Therapeutics (NASDAQ : NTLA), société leader mondiale de l’édition génomique au stade clinique. Les ambitions de SparingVision seront menées à bien grâce à une équipe étoffée et qui comprend des dirigeants d’expérience internationale basés à la fois en France et aux États-Unis.

Dr Rafaèle Tordjman, Fondatrice et Présidente de Jeito, a déclaré : « SparingVision est l'un des premiers investissements de Jeito, et nous sommes ravis aujourd'hui de confirmer notre soutien à la stratégie de la société, dans le meilleur intérêt des patients. Des étapes clés ont été franchies et la société sera en mesure d'accélérer ses deux principaux actifs vers la preuve de concept clinique. Notre nouvel investissement dans SparingVision illustre parfaitement la mission de Jeito Capital qui consiste à créer des leaders de marché avec une portée mondiale à même d’apporter des thérapies révolutionnaires aux patients sans solution thérapeutique. Nous investissons en continuité, et soutenons les Biotech prometteuses pour les aider à atteindre le marché et donc les patients. Nous sommes impatients de continuer à soutenir les futurs succès de SparingVision et contribuer ainsi à la construction d'un leader mondial de la génomique pour les maladies oculaires. »

Sabine Dandiguian, Managing Partner de Jeito, a déclaré : « Nous sommes très heureux de soutenir le succès de la remarquable équipe de direction de SparingVision. Fidèle à ses valeurs et à sa thèse d'investissement, Jeito accompagne l'entreprise dans la continuité, avec un financement important. Nous croyons dans la capacité de l’entreprise à constituer la meilleure équipe multidisciplinaire et multiculturelle de chercheurs et de spécialistes des biotechnologies qui permettra d’accélérer son développement, notamment à travers des acquisitions ciblées. Les futures thérapies, SPVN06, SPVN20 et bientôt SPVN50, pourraient changer la vie de millions de patients souffrant de maladies héréditaires de la rétine et de certaines formes de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA). »

Stéphane Boissel, Président-Directeur Général de SparingVision, a déclaré : « Avec ce nouveau tour de financement, nous entamons la validation clinique de nos traitements de thérapie génique dont l’approche unique pourrait permettre de traiter tous les patients atteints de maladies héréditaires de la rétine, mais également certaines formes de DMLA. Notre ambition ne s’arrête pas là. Nous allons poursuivre le développement de SparingVision autour des 3 axes stratégiques que nous nous sommes fixés : la thérapie génique, l’édition génomique et la reprogrammation cellulaire in-vivo. Je tiens à remercier nos investisseurs pour leur soutien, et particulièrement Jeito Capital qui apporte une vision et une expertise sur l'ensemble de la chaîne de valeur du médicament, ainsi que tous les collaborateurs de SparingVision pour leur dévouement et leur travail acharné au service des patients. ».

A propos de Jeito Capital

Jeito Capital est une société d’investissement internationale de premier plan qui a développé une approche axée sur les bénéfices patients, et qui finance la croissance et accélère l’innovation médicale de pointe. Avec 534 millions d’euros sous gestion, et un portefeuille déjà solide de compagnies diversifiées, Jeito soutient et accompagne les entrepreneurs grâce son équipe pluridisciplinaire d’experts sur toute la chaîne de valeur du médicament, ainsi que par des investissements de capitaux significatifs pour assurer la croissance des entreprises. Jeito contribue ainsi à l’émergence de leaders dans des domaines thérapeutiques spécifiques, et accélère la mise sur le marché des traitements innovants à travers le monde, et notamment en Europe et aux États-Unis, au bénéfice des patients. Jeito Capital est basé à Paris et a une présence en Europe et aux États-Unis.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.jeito.life, ou suivre @Jeito_life sur Twitter ou LinkedIn.

À propos de SparingVision

SparingVision est une société de biotechnologie axée sur la découverte et le développement de thérapies innovantes pour le traitement des maladies rétiniennes héréditaires qui entraînent la cécité. SPVN06 et SPVN20, les deux produits candidats les plus avancés de la société ont une approche unique, « agnostique des mutations génétiques », permettant de traiter tous les patients quelle que soit la mutation génétique à l’origine de leur pathologie. Il n’existe actuellement aucun traitement pour soigner toutes les formes génétiques de la rétinopathie pigmentaire, la dégénérescence rétinienne héréditaire la plus répandue qui entraîne à terme la cécité et atteint près de deux millions de personnes à travers le monde.

Basé à Paris et Philadelphie, SparingVision est un ‘spin-off’ de l’Institut de la Vision de Paris et compte aujourd’hui 35 collaborateurs. Parmi les investisseurs de SparingVision figurent 4BIO Capital, AdBio, Bpifrance, RD Fund, le fonds de capital-risque de la Foundation Fighting Blindness, Fondation Voir & Entendre, Intellia Therapeutics (NASDAQ: NTLA), UPMC Enterprises, Jeito Capital et Ysios Capital. Pour plus d'information, consulter le site internet de la société www.sparingvision.com